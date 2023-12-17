Son Dakika Esenyurt Haberleri

14:27 DEM Parti, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Adana, Antalya, Mersin, İstanbul, Aydın, Konya, Kocaeli, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kendi adaylarıyla yerel seçimlere gireceğini duyurdu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçimlerin sadece bir belediye seçimi olmadığını, sonuçları itibarıyla önemli siyasi etkiler yaratabileceğini belirtti. Aday belirleme çalışmalarının devam ettiği ve aday adayı başvurularının 25 Aralık'a kadar uzatıldığı açıklandı.

12:48 DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraat eden sanık Dilan Kılıç Karakoyun ise her iki suçtan da beraat etti.

12:47 HDP Esenyurt İlçe Başkanı'na 7,5 yıl hapis cezası HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin yargılanarak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12:43 Esenyurt Belediyesi 2. Kardeş Kültürler Festivali Son Buldu Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali, Marmara, Rumeli, Trakya ve Balkan esintileriyle sona erdi. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin son gününde Rumelili Orhan & Kemal Kardeşler sahne alarak dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

12:43 HDP Esenyurt İlçe Başkanı ve parti yöneticisi hakkında mahkeme kararı HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam'a 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraat etti. Dilan Karakoyun ise iki suçtan beraat etti.

12:03 Esenyurt'ta Boşanma Davası Nedeniyle Saldırılar Esenyurt'ta bir adam, eşiyle boşanma davası açtıktan sonra tehdit edildi ve saldırıya uğradı. Ardından baba da aracı silahla tarandı. Aile, can güvenliklerinin olmadığını belirterek yardım çağrısında bulundu.

12:03 Esenyurt'ta İş Yeri Soygunu Esenyurt'ta bir iş yerine gece saatlerinde 3 şüpheli gelerek evrakların bulunduğu kutuyu çaldı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı iş yerinin 4 ay önce de kundaklandığı öğrenildi.

22:33 Esenyurt'ta sahne alan sanatçı Ekin Uzunlar kemençe performansıyla dinleyicileri mest etti Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, sergilediği kemençe performansıyla dinleyicileri büyüledi.

22:22 Metrobüste skandal görüntüler kamerada: Uyuşturucu hazırlayan 3 kadına operasyon İstanbul'da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen narkotik polisi, 3 kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. O anlar kameralara yansırken, ters kelepçelenerek gözaltına alınan 3 kadın emniyete götürüldü.

16:30 Esenyurt'ta Karısını Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayan Koca Adliyeye Sevk Edildi Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir koca çocuklarının gözü önünde karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

16:03 Esenyurt'ta eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı Esenyurt'ta bir evde çıkan tartışmada Y.Ç., karısı R.Ç.'yi bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

12:49 Metrobüste uyuşturucu hazırlayanlar serbest bırakıldı İstanbul'da metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları anlara ait görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir metrobüste yolcu olarak bulunan 3 kadının uyuşturucu madde hazırladıkları anlarını sosyal medyada paylaşmaları üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada kimliği belirlenen şüpheliler C.A, M.D. ve Y.A. Esenyurt'ta gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan C.A, emniyetten, diğer iki şüpheli ise sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11:27 İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlıyor İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk edecek. İstanbulspor son sırada yer alırken, Trabzonspor ise bugüne kadar oynanan maçlarda üstünlük sağladı.

10:57 Trendyol Süper Lig 17. Hafta Maç Programı Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, yarın yapılacak üç maçla başlayacak. Ligde 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanırken, mücadele 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programına göre, yarın RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor maçları oynanacak.

10:33 Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, üst sıralardaki yerini korumak için galibiyet arayacak.

10:04 İstanbulspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın oynanacak müsabakayla birlikte 23. kez rakip olacak. İstanbulspor 20. sırada bulunurken, Trabzonspor 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan maçlar genellikle bol gollü geçti.

10:00 İstanbul'da metrobüste uyuşturucu hazırlayan 3 kadın gözaltına alındı İstanbul'da metrobüste uyuşturucu madde hazırlayan ve bir de o anları kaydedip yayınlayan 3 kadın gözaltına alındı. Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek suçlarından yargılanan kadınlar serbest bırakıldı.

21:26 Gümüşhane'de Karlı Kov Kalesi Doğa Yürüyüşü Gümüşhane'de bulunan Kov Kalesi'ne kar yağışı altında 70 sporcunun katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi. 8 kilometrelik yürüyüş sporculara eşsiz manzaralar sundu. Etkinliğe katılanlar kaleyi gezdikten sonra yürüyüşü tamamladı.

18:14 Esenyurt'ta Tekel Bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'ta gerçekleşen Tekel Bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezaları talep edildi.

17:56 Tekel bayii cinayetine ilişkin fezleke hazırlandı Esenyurt'ta temmuz ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı.

16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi saldırısında sanıklar için istenen cezalar belli oldu. Tutuklular Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik ''tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik ''kasten öldürme'' suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik ''tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

15:45 Esenyurt'ta Karısıyla Tartışan Koca Eşini Bıçakladı Esenyurt'ta bir koca, karısıyla yaşadığı tartışma sonucunda çocuklarının gözü önünde eşini defalarca bıçakladı. Komşuların müdahalesiyle kanlar içinde kalan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan koca ise polis tarafından yakalandı.

12:58 Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nde Beton Parçaları Düşüyor Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nden beton parçaları düşmeye başladı. Köprünün kolon ve kirişlerindeki demirlerin ortaya çıkması tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.

12:41 Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Doğu Anadolu Gecesi düzenlendi Esenyurt Belediyesi'nin ikinci Kardeş Kültürler Festivali'nin üçüncü gününde Doğu Anadolu Gecesi düzenlendi. Türk halk müziği sanatçıları Rojin ve Mehmet Öndül'ün sahne aldığı konserde Esenyurtlular türkülere eşlik etti. Festival, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle ertelenmişti.

23:19 Esenyurtlular kardeşlik halayında buluştu Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin ikinci gününde sahne alan Maral, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival kapsamında kardeşlik halayında buluşan Esenyurtlular renkli anlar yaşadı.

13:01 Esenyurt'ta hafif ticari araç dükkana girdi: 2 yaralı Esenyurt'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir dükkana girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor. Yaralananlar, aracın aniden içeri girdiğini ve kendilerini duvarda bulduklarını söyledi. Sürücü olay yerinden kaçarken, henüz yakalanamadı.

12:20 Esenyurt'ta hafif ticari araç dükkana daldı: 2 yaralı Esenyurt'ta bir hafif ticari aracın tütüncü dükkanına dalması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

01:07 Esneyurt'ta hafif ticari araç dükkana daldı: 2 yaralı Esneyurt'ta meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç bir dükkana daldı. Kazada, dükkan içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı ve aracın sürücüsü kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

00:41 Esenyurt'ta hafif ticari araç tütüncü dükkanına girdi, 2 kişi yaralandı Esenyurt'ta seyir halindeki bir hafif ticari araç, tütüncü dükkanına girdi. Kazada dükkan içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken sürücü kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

00:23 Esenyurt'ta hafif ticari araç iş yerine girdi, 2 kişi yaralandı Esenyurt'un Bağlarçeşme Mahallesi'nde kontrolsüz bir şekilde ilerleyen hafif ticari araç, bir iş yerine çarptı. Kazada iş yeri sahibi ve bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

22:25 Esenyurt'ta Kardeş Kültürler Festivali'nde Selçuk Balcı sahne aldı Esenyurt'ta düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali'nde İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin ilki gerçekleşti. Selçuk Balcı'nın sahne aldığı konserde, Esenyurtlu vatandaşlar Karadeniz şarkılarıyla eğlenceli bir gece geçirdi.

11:47 İSTANBUL-DHKPC'YE YÖNELİK OPERASYONDA YAKALANANLARDAN 5'İ TUTUKLANDI İSTANBUL ve Tunceli'de DHKPC'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

10:43 Esenyurt'ta Selçuk Balcı konseri İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin ilki Esenyurt'ta yapıldı. Selçuk Balcı, Karadeniz şarkılarıyla vatandaşlara eğlenceli bir gece yaşattı.

10:12 Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı İstanbul'da Chomancero suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve sınır dışı edilmesinin ardından 4 Aralık Darwin Havalimanı'nda gözaltına alınan Afganistanlı Masood Zikria ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Avustralya'nın en çok aranan isimlerinden biri olan Zikria'nın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve yakalanmadan önce Beşiktaş'ta müteahhitliğe başladığı öğrenildi.

09:23 İstanbul'da hava kirliliği alarmı! Sağlık tehlikesi artıyor Megakent İstanbul'da son günlerde ortaya çıkan hava kirliliği sağlığı da tehdit ediyor. Kadıköy-Göztepe, Esenyurt, Mecidiyeköy ve Kağıthane'de hava kirliliğinin yoğun olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros "Şehirleşme arttıkça, şehirdeki araç sayısı arttıkça, sanayi tesisleri arttıkça, ısınmada kömür gibi fosil yakıt kullanılıyorsa meteorolojik şartlara bağlı olarak hava kirliliği oranı değişkenlik arz ediyor" dedi. Prof. Dr. Özlem Esen ise bu ilçelerde yaşayanlara uyarılarda bulundu.

23:20 Esenyurt'ta yaşayan 7 yaşındaki ayrık omurga hastası çocuğa medikal malzeme desteği Esenyurt Belediyesi, doğuştan ayrık omurga hastalığı olan 7 yaşındaki Selim Yoldaş'a yürüyebilmesi için gerekli olan medikal malzemeleri sağladı. Aletler sayesinde dik durabilen çocuğun fizik tedavi süreci kolaylaşacak.

20:42 DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalananlardan 5'i tutuklandı İSTANBUL ve Tunceli'de DHKP/C'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

09:32 Esenyurt'ta Mesleki Eğitim Merkezi'ne Yoğun İlgi Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un hayata geçirdiği Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'ne (EMEĞİM) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkezde bulunan Aşçı Yardımcılığı Kursu'nda eğitim alan katılımcılar hem yemek konusundaki becerilerini geliştiriyor hem de meslek sahibi oluyor.

23:52 Deprem Dirençli Kent Esenyurt Programı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından faaliyete geçirilen 'Deprem Dirençli Kent Esenyurt' programında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşlara deprem konusunda uyarılarda bulundu. Görür, halkın depreme karşı duyarlı olması gerektiğini ve yöneticilerden deprem dirençli kentler oluşturmasını talep etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Esenyurt'un deprem dirençli kent haline getirilebileceğini belirtti.

18:04 İstanbul'da yakalanan uyuşturucu finansörü Suudi Arabistan'a iade edildi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Al Oqlah, Suudi Arabistan'a iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelinin Cidde Limanı'nda ele geçirilen 6 milyon 480 bin uyuşturucu hap sebebiyle arandığı öğrenildi.

17:04 Deprem Dirençli Kent Esenyurt Programı Faaliyete Geçti Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından başlatılan 'Deprem Dirençli Kent Esenyurt' programında konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşlara deprem konusunda önemli uyarılarda bulundu. Görür, halkın depreme karşı duyarlı olması gerektiğini ve yöneticilerden deprem direnci için plan ve program talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

16:53 Kırmızı bültenle aranan Suriyeli uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı İstanbul'da yakalanan Suriyeli Muhuannat Aloqlah'ın Beyrut limanından Cidde Limanı'na gönderdiği 6 milyon 480 bin adet tablet uyuşturucu tespit edildi. Aloqlah, Türkiye'ye kırmızı bülten çıkarılmadan önce giriş yapmış ve ikamet izni iptal edilmiş. Şüpheli, Sudi Arabistan'a teslim edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

11:34 Esenyurt Belediyesi'nden İşitme Cihazı Desteği Alan İpek Deli, Duyma Problemini Çözdü Esenyurt Belediyesi'nin sağladığı işitme cihazı desteğiyle duyma probleminden kurtulan İpek Deli, belediyeye teşekkür etti. İşitme cihazı talebine olumlu dönüş yapan belediye ekipleri, cihazı kısa sürede temin etti ve İpek Deli'ye teslim etti. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, medikal malzeme desteğini sürdüreceklerini belirtti.

09:42 Esenyurt'ta Kadın Restoranın Tabelasını Kırdı Esenyurt'ta bir kadın, alt katındaki restoran sahibiyle tartışarak restoranın tabelasını kırdı. İkili arasındaki küfürleşme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası her iki taraf da karakola giderek şikayetçi oldu.

16:17 Matriks'in, Ar-Ge ve teknoloji yatırımları 5 yılda 10 milyon doları geçti Finansal teknolojiler alanında geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle sektörün önde gelenlerinden Matriks, 20'nci yılında Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına devam ediyor.

13:41 Esenyurt'ta cinayet ve iş yeri yangını davası Esenyurt'ta bir kişiyi öldürüp iş yerini yaktığı iddia edilen 6 sanığın, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'nitelikli mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

11:38 Esenyurt'ta Teslim Edilmeyen Sitenin Mağdurları Eylem Yaptı Esenyurt'ta 2012 yılında teslim edilmesi gereken ancak hala teslim edilmeyen bir site mağdurları tarafından protesto edildi. Konut mağdurları, yıllardır tamamlanmayan sitenin bir an önce teslim edilmesini istiyor. Mağdurlar, devletten yarım kalan inşaatlar yasasının çıkarılmasını talep ediyor.