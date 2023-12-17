Son Dakika Esenyurt Haberleri

- 14:27 DEM Parti, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Adana, Antalya, Mersin, İstanbul, Aydın, Konya, Kocaeli, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kendi adaylarıyla yerel seçimlere gireceğini duyurdu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçimlerin sadece bir belediye seçimi olmadığını, sonuçları itibarıyla önemli siyasi etkiler yaratabileceğini belirtti. Aday belirleme çalışmalarının devam ettiği ve aday adayı başvurularının 25 Aralık'a kadar uzatıldığı açıklandı.
- 12:48 DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı'na 7 yıl 6 ay hapis cezası
DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraat eden sanık Dilan Kılıç Karakoyun ise her iki suçtan da beraat etti.
- 12:47 HDP Esenyurt İlçe Başkanı'na 7,5 yıl hapis cezası
HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin yargılanarak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- 12:43 Esenyurt Belediyesi 2. Kardeş Kültürler Festivali Son Buldu
Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali, Marmara, Rumeli, Trakya ve Balkan esintileriyle sona erdi. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin son gününde Rumelili Orhan & Kemal Kardeşler sahne alarak dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.
- 12:43 HDP Esenyurt İlçe Başkanı ve parti yöneticisi hakkında mahkeme kararı
HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam'a 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraat etti. Dilan Karakoyun ise iki suçtan beraat etti.
- 12:03 Esenyurt'ta Boşanma Davası Nedeniyle Saldırılar
Esenyurt'ta bir adam, eşiyle boşanma davası açtıktan sonra tehdit edildi ve saldırıya uğradı. Ardından baba da aracı silahla tarandı. Aile, can güvenliklerinin olmadığını belirterek yardım çağrısında bulundu.
- 12:03 Esenyurt'ta İş Yeri Soygunu
Esenyurt'ta bir iş yerine gece saatlerinde 3 şüpheli gelerek evrakların bulunduğu kutuyu çaldı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı iş yerinin 4 ay önce de kundaklandığı öğrenildi.
- Dün Dün 22:33 Esenyurt'ta sahne alan sanatçı Ekin Uzunlar kemençe performansıyla dinleyicileri mest etti
- Dün Dün 22:22 Metrobüste skandal görüntüler kamerada: Uyuşturucu hazırlayan 3 kadına operasyon
- Dün Dün 16:30 Esenyurt'ta Karısını Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayan Koca Adliyeye Sevk Edildi
Esenyurt'ta yaşanan olayda, bir koca çocuklarının gözü önünde karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
- Dün Dün 16:03 Esenyurt'ta eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
- Dün Dün 12:49 Metrobüste uyuşturucu hazırlayanlar serbest bırakıldı
İstanbul'da metrobüste uyuşturucu madde hazırladıkları anlara ait görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, serbest bırakıldı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki bir metrobüste yolcu olarak bulunan 3 kadının uyuşturucu madde hazırladıkları anlarını sosyal medyada paylaşmaları üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada kimliği belirlenen şüpheliler C.A, M.D. ve Y.A. Esenyurt'ta gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan C.A, emniyetten, diğer iki şüpheli ise sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Dün Dün 11:41 Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde Ekin Uzunlar sahne aldı
Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, kemençe performansıyla dinleyicileri etkiledi. Festival, Karadeniz Gecesi ile devam ediyor.
- Dün Dün 11:27 İstanbulspor, Trabzonspor'u ağırlıyor
- Dün Dün 10:57 Trendyol Süper Lig 17. Hafta Maç Programı
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, yarın yapılacak üç maçla başlayacak. Ligde 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanırken, mücadele 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programına göre, yarın RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor-Trabzonspor ve Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor maçları oynanacak.
- Dün Dün 10:33 Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, üst sıralardaki yerini korumak için galibiyet arayacak.
- Dün Dün 10:04 İstanbulspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak
İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın oynanacak müsabakayla birlikte 23. kez rakip olacak. İstanbulspor 20. sırada bulunurken, Trabzonspor 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan maçlar genellikle bol gollü geçti.
- Dün Dün 10:00 İstanbul'da metrobüste uyuşturucu hazırlayan 3 kadın gözaltına alındı
İstanbul'da metrobüste uyuşturucu madde hazırlayan ve bir de o anları kaydedip yayınlayan 3 kadın gözaltına alındı. Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek suçlarından yargılanan kadınlar serbest bırakıldı.
- 17.12.2023 17 Ara 21:26 Gümüşhane'de Karlı Kov Kalesi Doğa Yürüyüşü
Gümüşhane'de bulunan Kov Kalesi'ne kar yağışı altında 70 sporcunun katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi. 8 kilometrelik yürüyüş sporculara eşsiz manzaralar sundu. Etkinliğe katılanlar kaleyi gezdikten sonra yürüyüşü tamamladı.
- 17.12.2023 17 Ara 18:14 Esenyurt'ta Tekel Bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta gerçekleşen Tekel Bayii baskınında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezaları talep edildi.
- 17.12.2023 17 Ara 17:56 Tekel bayii cinayetine ilişkin fezleke hazırlandı
Esenyurt'ta temmuz ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı.
- 17.12.2023 17 Ara 16:21 Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu
İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi saldırısında sanıklar için istenen cezalar belli oldu. Tutuklular Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik ''tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik ''kasten öldürme'' suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik ''tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.
- 17.12.2023 17 Ara 15:45 Esenyurt'ta Karısıyla Tartışan Koca Eşini Bıçakladı
Esenyurt'ta bir koca, karısıyla yaşadığı tartışma sonucunda çocuklarının gözü önünde eşini defalarca bıçakladı. Komşuların müdahalesiyle kanlar içinde kalan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan koca ise polis tarafından yakalandı.
- 17.12.2023 17 Ara 12:58 Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nde Beton Parçaları Düşüyor
Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nden beton parçaları düşmeye başladı. Köprünün kolon ve kirişlerindeki demirlerin ortaya çıkması tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.
- 17.12.2023 17 Ara 12:41 Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde Doğu Anadolu Gecesi düzenlendi
Esenyurt Belediyesi'nin ikinci Kardeş Kültürler Festivali'nin üçüncü gününde Doğu Anadolu Gecesi düzenlendi. Türk halk müziği sanatçıları Rojin ve Mehmet Öndül'ün sahne aldığı konserde Esenyurtlular türkülere eşlik etti. Festival, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle ertelenmişti.
- 16.12.2023 16 Ara 23:19 Esenyurtlular kardeşlik halayında buluştu
Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kardeş Kültürler Festivali'nde, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin ikinci gününde sahne alan Maral, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival kapsamında kardeşlik halayında buluşan Esenyurtlular renkli anlar yaşadı.
- 16.12.2023 16 Ara 13:01 Esenyurt'ta hafif ticari araç dükkana girdi: 2 yaralı
Esenyurt'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir dükkana girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kaza anı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor. Yaralananlar, aracın aniden içeri girdiğini ve kendilerini duvarda bulduklarını söyledi. Sürücü olay yerinden kaçarken, henüz yakalanamadı.
- 16.12.2023 16 Ara 12:20 Esenyurt'ta hafif ticari araç dükkana daldı: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir hafif ticari aracın tütüncü dükkanına dalması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 16.12.2023 16 Ara 01:07 Esneyurt'ta hafif ticari araç dükkana daldı: 2 yaralı
Esneyurt'ta meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç bir dükkana daldı. Kazada, dükkan içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı ve aracın sürücüsü kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
- 16.12.2023 16 Ara 00:41 Esenyurt'ta hafif ticari araç tütüncü dükkanına girdi, 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta seyir halindeki bir hafif ticari araç, tütüncü dükkanına girdi. Kazada dükkan içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken sürücü kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- 16.12.2023 16 Ara 00:23 Esenyurt'ta hafif ticari araç iş yerine girdi, 2 kişi yaralandı
Esenyurt'un Bağlarçeşme Mahallesi'nde kontrolsüz bir şekilde ilerleyen hafif ticari araç, bir iş yerine çarptı. Kazada iş yeri sahibi ve bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
- 15.12.2023 15 Ara 22:25 Esenyurt'ta Kardeş Kültürler Festivali'nde Selçuk Balcı sahne aldı
Esenyurt'ta düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali'nde İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin ilki gerçekleşti. Selçuk Balcı'nın sahne aldığı konserde, Esenyurtlu vatandaşlar Karadeniz şarkılarıyla eğlenceli bir gece geçirdi.
- 15.12.2023 15 Ara 11:47 İSTANBUL-DHKPC'YE YÖNELİK OPERASYONDA YAKALANANLARDAN 5'İ TUTUKLANDI
İSTANBUL ve Tunceli'de DHKPC'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
- 15.12.2023 15 Ara 10:43 Esenyurt'ta Selçuk Balcı konseri
İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar nedeniyle ertelenen konserlerin ilki Esenyurt'ta yapıldı. Selçuk Balcı, Karadeniz şarkılarıyla vatandaşlara eğlenceli bir gece yaşattı.
- 15.12.2023 15 Ara 10:12 Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
İstanbul'da Chomancero suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve sınır dışı edilmesinin ardından 4 Aralık Darwin Havalimanı'nda gözaltına alınan Afganistanlı Masood Zikria ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Avustralya'nın en çok aranan isimlerinden biri olan Zikria'nın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve yakalanmadan önce Beşiktaş'ta müteahhitliğe başladığı öğrenildi.
- 15.12.2023 15 Ara 09:23 İstanbul'da hava kirliliği alarmı! Sağlık tehlikesi artıyor
Megakent İstanbul'da son günlerde ortaya çıkan hava kirliliği sağlığı da tehdit ediyor. Kadıköy-Göztepe, Esenyurt, Mecidiyeköy ve Kağıthane'de hava kirliliğinin yoğun olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros "Şehirleşme arttıkça, şehirdeki araç sayısı arttıkça, sanayi tesisleri arttıkça, ısınmada kömür gibi fosil yakıt kullanılıyorsa meteorolojik şartlara bağlı olarak hava kirliliği oranı değişkenlik arz ediyor" dedi. Prof. Dr. Özlem Esen ise bu ilçelerde yaşayanlara uyarılarda bulundu.
- 14.12.2023 14 Ara 23:20 Esenyurt'ta yaşayan 7 yaşındaki ayrık omurga hastası çocuğa medikal malzeme desteği
Esenyurt Belediyesi, doğuştan ayrık omurga hastalığı olan 7 yaşındaki Selim Yoldaş'a yürüyebilmesi için gerekli olan medikal malzemeleri sağladı. Aletler sayesinde dik durabilen çocuğun fizik tedavi süreci kolaylaşacak.
- 14.12.2023 14 Ara 20:42 DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalananlardan 5'i tutuklandı
İSTANBUL ve Tunceli'de DHKP/C'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
- 14.12.2023 14 Ara 09:32 Esenyurt'ta Mesleki Eğitim Merkezi'ne Yoğun İlgi
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un hayata geçirdiği Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'ne (EMEĞİM) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Merkezde bulunan Aşçı Yardımcılığı Kursu'nda eğitim alan katılımcılar hem yemek konusundaki becerilerini geliştiriyor hem de meslek sahibi oluyor.
- 13.12.2023 13 Ara 23:52 Deprem Dirençli Kent Esenyurt Programı
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından faaliyete geçirilen 'Deprem Dirençli Kent Esenyurt' programında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşlara deprem konusunda uyarılarda bulundu. Görür, halkın depreme karşı duyarlı olması gerektiğini ve yöneticilerden deprem dirençli kentler oluşturmasını talep etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Esenyurt'un deprem dirençli kent haline getirilebileceğini belirtti.
- 13.12.2023 13 Ara 18:04 İstanbul'da yakalanan uyuşturucu finansörü Suudi Arabistan'a iade edildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Al Oqlah, Suudi Arabistan'a iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelinin Cidde Limanı'nda ele geçirilen 6 milyon 480 bin uyuşturucu hap sebebiyle arandığı öğrenildi.
- 13.12.2023 13 Ara 17:14 İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan uyuşturucu finansörü İstanbul'da yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü Muhuannad Aloqlah'ı Esenyurt'ta yakaladı. Şüpheli, Suudi Arabistan'a gönderilecek.
- 13.12.2023 13 Ara 17:04 Deprem Dirençli Kent Esenyurt Programı Faaliyete Geçti
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından başlatılan 'Deprem Dirençli Kent Esenyurt' programında konuşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşlara deprem konusunda önemli uyarılarda bulundu. Görür, halkın depreme karşı duyarlı olması gerektiğini ve yöneticilerden deprem direnci için plan ve program talep etmeleri gerektiğini vurguladı.
- 13.12.2023 13 Ara 16:53 Kırmızı bültenle aranan Suriyeli uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da yakalanan Suriyeli Muhuannat Aloqlah'ın Beyrut limanından Cidde Limanı'na gönderdiği 6 milyon 480 bin adet tablet uyuşturucu tespit edildi. Aloqlah, Türkiye'ye kırmızı bülten çıkarılmadan önce giriş yapmış ve ikamet izni iptal edilmiş. Şüpheli, Sudi Arabistan'a teslim edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
- 13.12.2023 13 Ara 11:34 Esenyurt Belediyesi'nden İşitme Cihazı Desteği Alan İpek Deli, Duyma Problemini Çözdü
Esenyurt Belediyesi'nin sağladığı işitme cihazı desteğiyle duyma probleminden kurtulan İpek Deli, belediyeye teşekkür etti. İşitme cihazı talebine olumlu dönüş yapan belediye ekipleri, cihazı kısa sürede temin etti ve İpek Deli'ye teslim etti. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, medikal malzeme desteğini sürdüreceklerini belirtti.
- 13.12.2023 13 Ara 09:42 Esenyurt'ta Kadın Restoranın Tabelasını Kırdı
Esenyurt'ta bir kadın, alt katındaki restoran sahibiyle tartışarak restoranın tabelasını kırdı. İkili arasındaki küfürleşme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası her iki taraf da karakola giderek şikayetçi oldu.
- 11.12.2023 11 Ara 16:17 Matriks'in, Ar-Ge ve teknoloji yatırımları 5 yılda 10 milyon doları geçti
Finansal teknolojiler alanında geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle sektörün önde gelenlerinden Matriks, 20'nci yılında Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına devam ediyor.
- 11.12.2023 11 Ara 13:41 Esenyurt'ta cinayet ve iş yeri yangını davası
Esenyurt'ta bir kişiyi öldürüp iş yerini yaktığı iddia edilen 6 sanığın, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'nitelikli mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
- 11.12.2023 11 Ara 11:38 Esenyurt'ta Teslim Edilmeyen Sitenin Mağdurları Eylem Yaptı
Esenyurt'ta 2012 yılında teslim edilmesi gereken ancak hala teslim edilmeyen bir site mağdurları tarafından protesto edildi. Konut mağdurları, yıllardır tamamlanmayan sitenin bir an önce teslim edilmesini istiyor. Mağdurlar, devletten yarım kalan inşaatlar yasasının çıkarılmasını talep ediyor.
- 11.12.2023 11 Ara 10:59 Esenyurt'ta 10 Okuldan Dizüstü Bilgisayarlar Çalan Şüpheli Tutuklandı
Esenyurt'ta 10 okuldan dizüstü bilgisayarlar ile elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin okullardan çaldığı eşyaların anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.