Esenyurt'ta merdivene çarpıp takla atan araç bina boşluğuna düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta merdivene çarpıp takla atan araç bina boşluğuna düştü: 3 yaralı

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Esenyurt\'ta merdivene çarpıp takla atan araç bina boşluğuna düştü: 3 yaralı
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Esenyurt\'ta merdivene çarpıp takla atan araç bina boşluğuna düştü: 3 yaralı
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Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde frene basmak isterken gaza basan bir sürücü, aracının kontrolünü kaybetti. Bir iş yerinin merdivenine çarpan araç takla atıp bina boşluğuna düştü. Boşlukta sohbet ettiği belirtilen 3 genç aracı fark ederek son anda uzaklaştı; sürücü dahil 3 kişi hafif yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü önce bir iş yerinin merdivenlerine çarptı, ardından ise takla atan araç bina boşluğuna düştü. Kazanın yaşandığı alanda sohbet eden 3 genç son anda aracı görerek kaçarken, kazada 3 kişi hafif yaralandı.

FREN YERİNE GAZA BASTI, TAKLA ATARAK DÜŞTÜ

Olay, 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Edilen bilgiye göre, 06 CHZ 28 plakalı aracın sürücüsü S.K., fren yerine gaza bastı. Saniyeler içerisinde hızlanan aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden S.K., sokaktaki iş yerinin merdivenine çarptı, ardından ise takla atan araç bina boşluğuna düştü. Bina boşluğunda sohbet eden 3 genç aracı saniyeler önce fark ederek kaçarken, çevredekiler koşarak araçtakilere müdahale etti. Araç sürücüsü S.K. da dahil 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza sonrasında oluşan panik kameraya yansıdı.

YARDIMA KOŞAN VATANDAŞ ANLATTI

Kazanın ilk anlarında koşarak yaralılara müdahale eden İsmail Bayar, "Kadın herhalde heyecan yaparak fren yerine gaza bastı. Zaten hızlı geliyordu. Önce emlakçının merdivenlerine çarptı, ardından ise takla atarak bina boşluğuna düştü. Hemen yardıma koştum. Kadın o anlarda şoktaydı ve hemen araçtan çıkardık. O ve yanındaki adam hafif şekilde yaralanmıştı. Aracın düştüğü yerde de 3 genç sohbet ediyordu, onlarda son anda kurtuldu. Allah'tan oraya düştü yoksa caddeye dalacak ve daha büyük bir kazaya neden olacaktı" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaEsenyurtOtomobilGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta merdivene çarpıp takla atan araç bina boşluğuna düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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