Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz - Son Dakika
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Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz

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Seçimi kaybeden Trump\'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz
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ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yenilgiye uğramasının ardından Başkan Donald Trump'tan İran'a yönelik sert açıklamalar geldi. İran konusunda yakında karar vereceklerini belirten Trump, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem ama belki de bunu yapmak zorunda kalacağım. Yakında öğreneceksiniz." sözleriyle yeni bir saldırının sinyalini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden genişletilebileceğinin sinyalini verdi. Tahran yönetimine karşı atılacak yeni adımları değerlendirdiklerini belirten Trump, ülkenin nükleer faaliyetlerini kalıcı olarak durdurmayı hedeflediklerini ifade etti.

İran konusunda yakında karar vereceklerini söyleyen Trump, "Şimdi bir karar vereceğiz. Daha ileri gidip bunun bir daha asla yaşanmayacağını kesinleştirmek istiyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Trump, sözlerini şu tehditle sürdürdü: "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem ama belki de bunu yapmak zorunda kalacağım. Yakında öğreneceksiniz."

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Trump, açıklamasından önce ulusal güvenlik danışmanlarıyla İran'a yönelik seçenekleri değerlendirdi. Görüşmelerde askeri operasyonların yeniden başlatılması, ekonomik baskının artırılması ve diplomatik müzakerelerin sürdürülmesi gibi seçenekler ele alındı.

ABD ordusunun İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, Washington yönetiminin henüz yeni bir operasyon emri vermediği bildirildi.

İRAN'IN YENİDEN İNŞASI 25 YIL SÜREBİLİR

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarının ardından ağır hasar aldığını savunan Trump, ülkenin yeniden inşa edilmesinin 25 yıl sürebileceğini ileri sürdü. Tahran yönetiminin Washington'ın onayı olmadan hareket edemediğini iddia eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer programına ilişkin taleplerinden geri adım atmayacaklarını vurguladı.

BÖLGE ÜLKELERİ DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ HIZLANDIRDI

Trump'ın açıklamalarının ardından Orta Doğu'da diplomatik temaslar da yoğunlaştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve diğer bölge ülkelerindeki mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen girişimlerde henüz somut bir ilerleme sağlanamazken, bölge ülkeleri yeni bir askeri tırmanışın önlenmesi için diplomatik çözüm çağrılarını sürdürüyor.

ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatıp başlatmayacağı ise Trump'ın vereceği karara bağlı.

Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpSaldırıİranSon Dakika

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