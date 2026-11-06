8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika - Son Dakika
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8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika

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8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika
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8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'de yakalanmasının ardından sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Zanlıya "Salın şunu 2 dakika!" ve "Vicdanın hiç sızlamadı mı?" diye seslenen vatandaşlar öfkelerini dile getirdi. Kaçarken kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp iki otomobil gasbettiği ortaya çıkan zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Afyonkarahisar'a sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların şüphelisi Arif Sefa Özdemir (28), kaçtığı Eskişehir'de jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi.

"SALIN ŞUNU 2 DAKİKA!"

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlının ekipler eşliğinde dışarı çıkarıldığı sırada çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Sekiz kişinin ölümüne neden olan saldırılar nedeniyle öfkeli olan vatandaşlardan biri, "Salın şunu 2 dakika!" diye seslenirken bir başkası ise "Vicdanın hiç sızlamadı mı?" sözleriyle zanlıya tepki gösterdi. Güvenlik güçleri, şüpheliyi geniş güvenlik önlemleri altında araca bindirerek bölgeden uzaklaştırdı.

8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika

8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 1 KİŞİYİ AĞIR YARALADI

Afyonkarahisar'da 5 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. İhsaniye ilçesinin farklı noktalarında gerçekleştirilen saldırıların ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde Ayazini köyü mevkisinde 3, Kıyır köyü mevkisinde 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi. Yukarıtandır köyünde ağır yaralı bulunan 2 kadın da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenildi. Ölenler arasında Yukarıtandır Ortaokulu'nda görev yapan iki öğretmenin de bulunduğu bildirildi.

8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika

KAÇARKEN KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITMIŞ

Katliamın ardından Eskişehir'ye kaçan Özdemir'in, Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde 19 yaşındaki Talha Gökgöz ve arkadaşı Kamil Çakmak'ın karşısına çıktığı ortaya çıktı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan zanlı, gençlerin kimliklerini ve telefonlarını aldıktan sonra otomobillerini aramaya başladı. Ardından pompalı tüfeğini doğrultarak gençleri tehdit eden Özdemir, otomobilin anahtarını alıp bölgeden uzaklaştı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Talha Gökgöz, şüphelinin arkadaşına tüfek doğrultması üzerine otomobilin anahtarını vermek zorunda kaldığını belirterek, "Eğer vermeseydik, beni de arkadaşımı da vuracaktı." dedi.

GASBETTİĞİ OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI

Talha Gökgöz'e ait 26 APL 557 plakalı otomobili gasbeden zanlı, Taşlık Mahallesi'ne kadar ilerledi. Ancak aracın çamura saplanması üzerine otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Daha sonra aynı bölgede süt satan bir kişiye ait 26 NZ 187 plakalı otomobili de gasbeden Özdemir, kaçışını sürdürdü.

8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika

İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi. Ekiplerin aracın lastiklerine ateş açmasıyla durdurulan zanlı, güvenlik güçlerine silahla karşılık verdi. Yaşanan çatışmada bir astsubay kulağından hafif yaralanırken, Özdemir sağ olarak yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'A GÖTÜRÜLDÜ

Eskişehir'de sağlık kontrolünden geçirilen Arif Sefa Özdemir, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Zanlı, soruşturmanın yürütüldüğü Afyonkarahisar'a götürüldü.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Saldırıların neden gerçekleştirildiğine ilişkin incelemeler sürerken olay hakkında yayın yasağı kararı da verildi.

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