Bahçelievler'de göçükte ölen 60 yaşındaki işçi Esenyurt'ta defnedildi - Son Dakika
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Bahçelievler'de göçükte ölen 60 yaşındaki işçi Esenyurt'ta defnedildi

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Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaşamını yitiren 60 yaşındaki işçi için Esenyurt'taki Kıraç Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından işçi Esenyurt İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bahçelievler'de inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.

Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaşamını yitiren 60 yaşındaki Hasan Uzunoğlu için Esenyurt'taki Kıraç Merkez Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Uzunoğlu'nun ailesi ve yakınları, camide taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Uzunoğlu, Esenyurt İstiklal Mezarlığı'nda defnedildi.

Ne olmuştu?

İnşaat alanındaki temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu Hasan ve Muhittin Uzunoğlu kardeşler göçük altında kalmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu göçük altında kalan işçilerden Muhittin Uzunoğlu yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılmış, Hasan Uzunoğlu'nun ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
BahçelievlerEsenyurt3. SayfaGüncelSon Dakika

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