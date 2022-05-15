Son Dakika Bahçelievler Haberleri

10:14 BAHÇELİEVLER'DE HASTALANDIĞI İÇİN MÜŞTERİSİNE GÖNDEREMEDİĞİ ÇORAPLAR ÇALINDI BAHÇELİEVLER'de, iki kişinin park halindeki minibüsten 44 bin lira değerinde çorap çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

16:08 Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluk heykeli törenle açıldı Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ithafen inşa edilen anıtın açılışı yapıldı.

15:24 CANLI YAYIN DUYURUSU Anadolu Efes'in Bahçelievler'deki EuroLeague şampiyonluğu heykelinin açılışını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

13:31 Şanlıurfa'da fırtına ağaçları devirdi Şanlıurfa'da fırtına ağaçları devirdi Ekipler devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor Şanlıurfa'da gece etkisini gösteren sağanak yağmur ve fırtına merkez ve Suruç ilçesinde ağaçların devrilmesine neden oldu.

10:42 Haftanın tarihine bakış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktı.

09:46 Şevval Uçar, OSB Teknik Koleji'nde CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik, Bahçelievler Beeldiyespor'dan libero Şevval Uçar'ı kadrosuna kattı.

19:53 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Engellilere yaklaşımda ön yargıları kırdık" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Engellilere yaklaşımda ön yargıları kırdık" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Artık engelli vatandaşlarımızın her türlü eğitim ve sosyal imkandan yoksun olarak evlerinde bağımlı bir hayat yaşadıkları dönemler eskide kaldı.

15:02 Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bahçelievler Belediyesi'nin hizmete sunduğu down sendromlu gençlerin personel olarak çalıştığı Sempati Kafe'yi ziyaret etti.

14:45 Bakan Yanık, Bahçelievler'de down sendromlu gençlerle buluştu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bahçelievler Belediyesi'nin hizmete sunduğu ve down sendromlu gençlerin personel olarak çalıştığı Sempati Kafe'yi ziyaret etti.

00:58 Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar Adana'da kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı.

21:03 Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın annesinin cenazesi toprağa verildi Edinilen son dakika gelişmesine göre Tedavi gördüğü hastanede vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın 78 yaşındaki annesi Münire Sancar'ın cenazesi defnedildi.

17:42 BAKAN YANIK: ENGELLİLERİN EVLERİNDE BAĞIMLI BİR HAYAT YAŞADIKLARI DÖNEMLER ESKİDE KALDI ? Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği 'Engelsiz Fark Et Engelsiz Keşfet' etkinliğinde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Artık engelli vatandaşlarımızın her türlü eğitim ve sosyal imkandan yoksun olarak evlerinde, bağımlı bir...

13:57 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'dan "sürdürülebilir büyüme" vurgusu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şangay'dan bir konteynerin lojistik maliyetinin 2 bin dolardan bugün 15 bin dolar seviyelerine geldiğini belirterek, "Türkiye'nin Avrupa'ya yakın konumda olması ihracatımızın önünü açıyor.

13:05 Bahçelievler'de "Ekonomi Buluşmaları" yapıldı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.

20:53 Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Yaşamını Yitirdi HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın annesi Münire Sancar, tedavi gördüğü İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

14:30 Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi Oradan geçen bir kişi devrilen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulduİSTANBUL Bahçelievler'de bir tırdan inşaat alanına indirilmek istenen tuğlalar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

11:56 Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılacak THY Avrupa Ligi'nde geçen yıl şampiyon olan Anadolu Efes'in tarihi başarısı Bahçelievler'de açılacak anıtla ölümsüzleştirilecek.

11:23 Son dakika haberleri! Anadolu Efes'in EuroLeague Şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşiyor Edinilen son dakika gelişmesine göre Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil ederek göğsümüzü kabartan spor kulüplerinin elde ettikleri şampiyonlukları anıtlaştırmayı geleneksel hale getiren Bahçelievler Belediyesi, bu kez de Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu,...

13:46 Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi Ordu'nun Altınordu ilçesinde anaokulu öğrencilere trafik eğitimi verildi.

09:43 Karabağlar, "Bağımsızlık" İçin Koşacak Karabağlar Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel olarak düzenlediği “Bağımsızlık Koşusu”, 19 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

15:34 Tekirdağ'da uyuşturucuya 9 gözaltı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı mahallelerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

13:40 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

13:06 Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, başını cama çarpan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kolundan hafif yaralanan diğer sürücü ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

11:41 Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi Eskişehir'de fuhuş önleme faaliyetleri çerçevesinde yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

14:10 BAKAN KARAİSMAİLOĞLU MİLLETİMİZİN TERAZİSİ HASSASTIR, İSTANBUL'DAKİ BECERİKSİZLİĞİ İZLEMEKTEDİR Kirazlı Metro Hattı'nın tamamlanan tünel kazılarının törenineUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

08:58 GÜNDEM / 7 Mayıs 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışını yapacak.

08:50 DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1 1-ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADACengiz ÇOBAN - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de karısı Selma Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Tuncay Kılıç'ı çevredekiler saldırdı.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışını yapacak.

21:40 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü! İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı bir otomobilin içerisinde içki içip yüksek sesle müzik dinleyen polis Gülizar Karabacak ve 3 arkadaşı, kendilerinden kimlik isteyen polis ekiplerine saldırdı. Görevli polisin başına vurup kafasını yaran grup, karakolda da hakaret ve saldırılarına devam etti.

18:44 Son dakika haberi... Takip ettiği kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı Son dakika gündem haberine göre İstanbul Bahçelievler'de takip ettiği kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

16:48 BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET ANLARI; KADINI TAKİP EDİP SALDIRDI BAHÇELİEVLER'de marketten çıktıktan sonra evine giden Tülay Kara (57), tanımadığı Abdullah D. (32)'nın saldırısına uğradı.

15:48 İhlas Koleji sportif başarılarına devam ediyor İhlas Koleji, akademik başarılarının yanı sıra spor branşlarında da başarılarına devam ediyor.

15:15 Haliliye'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavı gerçekleştirdi.

15:57 İstanbul'da bir şüpheli cam parçasıyla onlarca aracı çizdi İstanbul Şirinevler'de bir şahıs, park halindeki onlarca aracı cam parçasıyla çizdi. Bazı araçlara anlaşılamayan kelimeler de yazan şahsın ne yaptığına kimse anlam vermedi. Araç sahipleri ise şikayetçi oldu.

15:50 BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI TAŞLA ÇİZDİ BAHÇELİEVLER'de, park halindeki araçları elindeki taşla çizerek zarar verdiği tespit edilen şüpheli yakalandı.

15:08 Bahçelievler'de 35 aracı çizen şahıs serbest bırakıldı Bahçelievler'de 35 aracı çizen şahıs serbest bırakıldı Bahçelievler'de elindeki cam ve taş parçalarıyla park halindeki 35 aracı çizerek zarar veren yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

11:08 Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi Şirinevler'de bir şahıs elindeki cam parçasıyla park halindeki onlarca araca tek tek çizerek zarar verdi.

00:59 Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını çaldı Bahçelievler'de ailesinin engelli kızlarını hastaneye daha rahat getirip götürebilmek için aldıkları otomobil hırsızlar tarafından çalındı.

16:32 BAKAN VARANK: KATMA DEĞERLİ ÜRETİMLE ÜLKEMİZİ EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ YAPACAĞIZ ? Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Bayramlaşma Programı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bugün tüm dünya Türkiye'nin savunma sanayi alanında ürettiği ürünleri konuşuyor.

15:45 Bakan Varank: "Teröristler İBB'de boy gösteriyor" Bakan Varank: "Teröristler İBB'de boy gösteriyor" -"Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler İBB'de boy gösteriyor" Bakan Varank, Bahçelievler'de bayramlaşma etkinliğine katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği...

15:02 Bakan Varank: "Yaz aylarıyla birlikte fiyatlardaki bu oynaklığın yavaş yavaş dengelendiğini göreceğiz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkenin her tarafında bir seferberlik hamlesi olduğunu belirterek, "Yatırımlar son sürat devam ediyor ve bu yatırımların devreye girmesiyle beraber biz çok daha müreffeh, çok daha kalkınmış bir Türkiye'yi göreceğiz.

12:01 Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı Bahçelievler'de ailesinin engelli kızlarını hastaneye daha rahat getirip götürebilmek için aldıkları otomobil hırsızlar tarafından çalındı.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

14:26 Bina sakinlerine hırsız şoku, önlerine çıkan her şeyi çaldılar Bina sakinlerine hırsız şoku, önlerine çıkan her şeyi çaldılar Batman'ın Bahçelievler Mahallesi Divan Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin binasına dadanan hırsızlar, kapı önlerindeki ayakkabıları, terlikleri topladıktan sonra koridorlardaki merdivenlerin alüminyum korkuluklarını,...

17:08 Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm işçi ve emekçileri birlik olmaya çağırarak, 1 Mayıs’ta 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktalarını ve saatlerini duyurdu.

15:11 Hayırsever kadınlar 7 bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi Kırşehir'de hayırsever kadınlar aralarında para toplayıp 7 bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi.

19:01 Tepebaşı Belediyesi'nden Mobil Ödeme Kolaylığı Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme işlemlerinin mobil vezneler ile kolaylıkla yapılabileceğini bildirdi.

14:30 TİM ve ihracatçı birliklere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de İhracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilecek.

16:54 78'liler Girişimi, 1 Mayıs'ta Kazancı Yokuşu'nda Katledilenleri Andı Taksim Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977’deki İşçi Bayramı kutlamaları sırasında katledilenler, 78’liler Girişimi tarafından anıldı. Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakan Girişim Sözcüsü Can, “Türkiye, 1 Mayıs 1977 katliamının hesabını soramadı. Başka bir halkın acılarına duyarlılık geliştiremeyen bir halkın, zamanla kendi acılarına karşı da duyarlılık geliştiremeyeceği gerçeğiyle yüzleşmek için zaman hâlâ geç değildir” dedi.

13:33 Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 11 şahıs gözaltına alındı.

06:32 İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltında alındı.

12:37 Başörtülü doktora hakaret iddiasıyla yargılanan CHP'li meclis üyesi beraat etti Bahçelievler Belediyesinde Kovid-19 testi yapan ekipte görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'in beraatine karar verildi.

12:19 Son dakika haber: Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li meclis üyesinin yargılandığı davada karar açıklandı Son dakika haberi... Filyasyon ekibindeki başörtülü doktor Tuba Taşkın Öztürk'e "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söyleyen CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'in yargılandığı davada karar açıklandı.

11:41 İSTANBUL-BİNALİ YILDIRIM BAHÇELİEVLER'DE DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINA KATILDI AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

00:32 Binali Yıldırım Bahçelievler'de düzenlenen iftar programına katıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

22:59 Binali Yıldırım: "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz" - İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nin geleneksel iftar programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Tarım sektöründe, gıda sektöründe, üretim alanında yaşanan her sıkıntıyı sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz yakından takip ediyor.

22:41 AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da katıldığı iftarda konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Vesayetlere, darbe girişimlerine nasıl milletle beraber dimdik durarak karşı koydu isek bugün yaşadığımız hayat pahalılığını, enflasyonu ve ekonomik sıkıntıları da aşacağız, bundan zerre kadar şüpheniz olmasın.

00:58 Bahçelievler'de çocuklara 23 Nisan şöleni Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yılı çerçevesinde "Çocuk Şöleni" etkinliği düzenledi.

21:24 Kaftancıoğlu, Şehit Astsubay Şahin'in Ailesini Ziyaret Etti CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesini ziyaret etti.

21:00 İstanbul Emniyet Müdürü'nün Koltuğuna Oturan İlkokul Öğrencisi Akar: "Çocuklarımızın Sokaklarda Özgürce Oyun Oynamalarını İstiyoruz" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’tan koltuğu devralan Koza İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Akar, telsizle teşkilata seslendi. Akar, “Çocuklarımızın parklarda ve sokaklarda özgürce oyun oynamaları ve güvenle okula gidebilmelerini, ailelerinin içinin rahat edebilmesini istiyor ve böyle bir şehir ortamını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

19:26 Bahçelievler'de klasik araçlarla 23 Nisan konvoyu Bahçelievler'de klasik araçlarla 23 Nisan konvoyuİSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla klasik araçlarla konvoy düzenlendi.