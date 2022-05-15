Son Dakika Bahçelievler Haberleri

- 10:14 BAHÇELİEVLER'DE HASTALANDIĞI İÇİN MÜŞTERİSİNE GÖNDEREMEDİĞİ ÇORAPLAR ÇALINDI
BAHÇELİEVLER'de, iki kişinin park halindeki minibüsten 44 bin lira değerinde çorap çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Dün Dün 21:38 Son dakika haberi | SPOR Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğu, Bahçelievler'de hazırlanan bir heykelle ölümsüzleştirildi
Bir son dakika haberine göre SPOR Anadolu Efes'in EuroLeague şampiyonluğu, Bahçelievler'de hazırlanan bir heykelle ölümsüzleştirildi.
- Dün Dün 17:05 Hakan Bahadır: "Anadolu Efes'e ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum"
- Hakan Bahadır: "Anadolu Efes'e ilçem ve milletim adına teşekkür ediyorum" Bahçelievler Belediyesi, Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı EuroLeague şampiyonluğunu anıtlaştırdı.
- Dün Dün 16:13 ANADOLU EFES'İN ŞAMPİYONLUK HEYKELİ COŞKULU BİR TÖRENLE AÇILDI
Bahçelievler Belediyesi, Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı EuroLeague Şampiyonluğu'nu, yaptırdığı bir anıtla ölümsüzleştirdi.
- Dün Dün 16:08 Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluk heykeli törenle açıldı
Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ithafen inşa edilen anıtın açılışı yapıldı.
- Dün Dün 15:24 CANLI YAYIN DUYURUSU
Anadolu Efes'in Bahçelievler'deki EuroLeague şampiyonluğu heykelinin açılışını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
- Dün Dün 13:31 Şanlıurfa'da fırtına ağaçları devirdi
Şanlıurfa'da fırtına ağaçları devirdi Ekipler devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor Şanlıurfa'da gece etkisini gösteren sağanak yağmur ve fırtına merkez ve Suruç ilçesinde ağaçların devrilmesine neden oldu.
- 15.05.2022 15 May 10:42 Haftanın tarihine bakış
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktı.
- 15.05.2022 15 May 09:46 Şevval Uçar, OSB Teknik Koleji'nde
CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik, Bahçelievler Beeldiyespor'dan libero Şevval Uçar'ı kadrosuna kattı.
- 14.05.2022 14 May 19:53 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Engellilere yaklaşımda ön yargıları kırdık"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Engellilere yaklaşımda ön yargıları kırdık" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Artık engelli vatandaşlarımızın her türlü eğitim ve sosyal imkandan yoksun olarak evlerinde bağımlı bir hayat yaşadıkları dönemler eskide kaldı.
- 14.05.2022 14 May 15:02 Bakan Yanık'tan down sendromlu gençlere ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bahçelievler Belediyesi'nin hizmete sunduğu down sendromlu gençlerin personel olarak çalıştığı Sempati Kafe'yi ziyaret etti.
- 14.05.2022 14 May 14:45 Bakan Yanık, Bahçelievler'de down sendromlu gençlerle buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bahçelievler Belediyesi'nin hizmete sunduğu ve down sendromlu gençlerin personel olarak çalıştığı Sempati Kafe'yi ziyaret etti.
- 14.05.2022 14 May 00:58 Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar
Adana'da kimliği belirsiz 5 kişi tarafından evleri kurşunlanan ailenin 1 gün sonra da hem kendi hem de akrabalarının evi benzin dökülerek yakıldı.
- 13.05.2022 13 May 21:13 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: "İşsizlik oranımız 14.1 iken şu anda 11.5'e kadar düştü"
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: "İşsizlik oranımız 14.1 iken şu anda 11.5'e kadar düştü"İSTANBUL AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.
- 13.05.2022 13 May 21:03 Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın annesinin cenazesi toprağa verildi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Tedavi gördüğü hastanede vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın 78 yaşındaki annesi Münire Sancar'ın cenazesi defnedildi.
- 13.05.2022 13 May 19:11 Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Son Yolculuğuna Uğurlandı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Münire Sancar, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.
- 13.05.2022 13 May 17:42 BAKAN YANIK: ENGELLİLERİN EVLERİNDE BAĞIMLI BİR HAYAT YAŞADIKLARI DÖNEMLER ESKİDE KALDI
? Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği 'Engelsiz Fark Et Engelsiz Keşfet' etkinliğinde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Artık engelli vatandaşlarımızın her türlü eğitim ve sosyal imkandan yoksun olarak evlerinde, bağımlı bir...
- 13.05.2022 13 May 13:57 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'dan "sürdürülebilir büyüme" vurgusu
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şangay'dan bir konteynerin lojistik maliyetinin 2 bin dolardan bugün 15 bin dolar seviyelerine geldiğini belirterek, "Türkiye'nin Avrupa'ya yakın konumda olması ihracatımızın önünü açıyor.
- 13.05.2022 13 May 13:05 Bahçelievler'de "Ekonomi Buluşmaları" yapıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.
- 13.05.2022 13 May 10:17 Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar...Film sahnelerini aratmayan dehşet anları kamerada
Önce kurşunladılar, sonra benzin döküp evleri yaktılar.
- 12.05.2022 12 May 20:53 Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Annesi Münire Sancar Yaşamını Yitirdi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın annesi Münire Sancar, tedavi gördüğü İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
- 12.05.2022 12 May 14:30 Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi
Bahçelievler'de tırdan indirilen tuğlalar otomobilin üzerine böyle devrildi Oradan geçen bir kişi devrilen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulduİSTANBUL Bahçelievler'de bir tırdan inşaat alanına indirilmek istenen tuğlalar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
- 12.05.2022 12 May 11:56 Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılacak
THY Avrupa Ligi'nde geçen yıl şampiyon olan Anadolu Efes'in tarihi başarısı Bahçelievler'de açılacak anıtla ölümsüzleştirilecek.
- 12.05.2022 12 May 11:23 Son dakika haberleri! Anadolu Efes'in EuroLeague Şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşiyor
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil ederek göğsümüzü kabartan spor kulüplerinin elde ettikleri şampiyonlukları anıtlaştırmayı geleneksel hale getiren Bahçelievler Belediyesi, bu kez de Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu,...
- 12.05.2022 12 May 11:12 Son dakika haber | Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşecek
Son dakika spor haberi: Anadolu Efes'in 2020-21 sezonunda kazandığı Euroleague şampiyonluğu, Bahçelievler Belediyesi'nin yaptıracağı anıtla ölümsüzleştirilecek.
- 11.05.2022 11 May 13:46 Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde anaokulu öğrencilere trafik eğitimi verildi.
- 10.05.2022 10 May 09:43 Karabağlar, "Bağımsızlık" İçin Koşacak
Karabağlar Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel olarak düzenlediği “Bağımsızlık Koşusu”, 19 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
- 09.05.2022 09 May 15:34 Tekirdağ'da uyuşturucuya 9 gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bazı mahallelerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.
- 09.05.2022 09 May 13:40 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
- 09.05.2022 09 May 10:09 Yüksek talep konut kiralarını artırıyor: Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde talep fazla
Yüksek talep konut kiralarını artırıyor: Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde talep fazlaİSTANBUL Büyükşehirlerde konutlara artan talep kira fiyatlarını artırdı.
- 09.05.2022 09 May 00:58 Bahçelievler Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği
Bahçelievler Belediyesi, Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenledi.
- 08.05.2022 08 May 17:33 Bahçelievler Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği
Bahçelievler Belediyesi, Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenledi.
- 08.05.2022 08 May 13:06 Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, başını cama çarpan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kolundan hafif yaralanan diğer sürücü ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
- 08.05.2022 08 May 11:43 Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gizli fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.
- 08.05.2022 08 May 11:41 Fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilere para cezası kesildi
Eskişehir'de fuhuş önleme faaliyetleri çerçevesinde yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliye idari para cezası uygulandı.
- 07.05.2022 07 May 14:10 BAKAN KARAİSMAİLOĞLU MİLLETİMİZİN TERAZİSİ HASSASTIR, İSTANBUL'DAKİ BECERİKSİZLİĞİ İZLEMEKTEDİR
Kirazlı Metro Hattı'nın tamamlanan tünel kazılarının törenineUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.
- 07.05.2022 07 May 13:09 Bakan Karaismailoğlu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı Tünel Kazılarının Tamamlanması Töreni'ne katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı Tünel Kazılarının Tamamlanması Töreni'ne katıldı Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı) Metro Hattının yüzde 70'i tamamlandı Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar(Kirazlı)...
- 07.05.2022 07 May 08:58 GÜNDEM / 7 Mayıs 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışını yapacak.
- 07.05.2022 07 May 08:50 DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1
1-ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADACengiz ÇOBAN - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de karısı Selma Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Tuncay Kılıç'ı çevredekiler saldırdı.
- 06.05.2022 06 May 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışını yapacak.
- 06.05.2022 06 May 21:40 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı bir otomobilin içerisinde içki içip yüksek sesle müzik dinleyen polis Gülizar Karabacak ve 3 arkadaşı, kendilerinden kimlik isteyen polis ekiplerine saldırdı. Görevli polisin başına vurup kafasını yaran grup, karakolda da hakaret ve saldırılarına devam etti.
- 06.05.2022 06 May 18:44 Son dakika haberi... Takip ettiği kadını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem haberine göre İstanbul Bahçelievler'de takip ettiği kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- 06.05.2022 06 May 16:48 BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET ANLARI; KADINI TAKİP EDİP SALDIRDI
BAHÇELİEVLER'de marketten çıktıktan sonra evine giden Tülay Kara (57), tanımadığı Abdullah D. (32)'nın saldırısına uğradı.
- 06.05.2022 06 May 15:48 İhlas Koleji sportif başarılarına devam ediyor
İhlas Koleji, akademik başarılarının yanı sıra spor branşlarında da başarılarına devam ediyor.
- 06.05.2022 06 May 15:15 Haliliye'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek
Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavı gerçekleştirdi.
- 03.05.2022 03 May 15:57 İstanbul'da bir şüpheli cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul Şirinevler'de bir şahıs, park halindeki onlarca aracı cam parçasıyla çizdi. Bazı araçlara anlaşılamayan kelimeler de yazan şahsın ne yaptığına kimse anlam vermedi. Araç sahipleri ise şikayetçi oldu.
- 03.05.2022 03 May 15:50 BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI TAŞLA ÇİZDİ
BAHÇELİEVLER'de, park halindeki araçları elindeki taşla çizerek zarar verdiği tespit edilen şüpheli yakalandı.
- 03.05.2022 03 May 15:08 Bahçelievler'de 35 aracı çizen şahıs serbest bırakıldı
Bahçelievler'de 35 aracı çizen şahıs serbest bırakıldı Bahçelievler'de elindeki cam ve taş parçalarıyla park halindeki 35 aracı çizerek zarar veren yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
- 03.05.2022 03 May 11:08 Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
Şirinevler'de bir şahıs elindeki cam parçasıyla park halindeki onlarca araca tek tek çizerek zarar verdi.
- 03.05.2022 03 May 00:59 Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını çaldı
Bahçelievler'de ailesinin engelli kızlarını hastaneye daha rahat getirip götürebilmek için aldıkları otomobil hırsızlar tarafından çalındı.
- 03.05.2022 03 May 00:59 Bakan Varank: "Teröristler İBB'de boy gösteriyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği bayramlaşma etkinliğine katıldı.
- 02.05.2022 02 May 16:32 BAKAN VARANK: KATMA DEĞERLİ ÜRETİMLE ÜLKEMİZİ EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ YAPACAĞIZ
? Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Bayramlaşma Programı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bugün tüm dünya Türkiye'nin savunma sanayi alanında ürettiği ürünleri konuşuyor.
- 02.05.2022 02 May 15:45 Bakan Varank: "Teröristler İBB'de boy gösteriyor"
Bakan Varank: "Teröristler İBB'de boy gösteriyor" -"Biz terörü şehirlerimizden temizlemeye çalışırken teröristler İBB'de boy gösteriyor" Bakan Varank, Bahçelievler'de bayramlaşma etkinliğine katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği...
- 02.05.2022 02 May 15:02 Bakan Varank: "Yaz aylarıyla birlikte fiyatlardaki bu oynaklığın yavaş yavaş dengelendiğini göreceğiz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkenin her tarafında bir seferberlik hamlesi olduğunu belirterek, "Yatırımlar son sürat devam ediyor ve bu yatırımların devreye girmesiyle beraber biz çok daha müreffeh, çok daha kalkınmış bir Türkiye'yi göreceğiz.
- 02.05.2022 02 May 12:01 Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı
Bahçelievler'de hırsızlar engelli kızın arabasını böyle çaldı Bahçelievler'de ailesinin engelli kızlarını hastaneye daha rahat getirip götürebilmek için aldıkları otomobil hırsızlar tarafından çalındı.
- 01.05.2022 01 May 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2022
Ramazan Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
- 01.05.2022 01 May 14:26 Bina sakinlerine hırsız şoku, önlerine çıkan her şeyi çaldılar
Bina sakinlerine hırsız şoku, önlerine çıkan her şeyi çaldılar Batman'ın Bahçelievler Mahallesi Divan Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin binasına dadanan hırsızlar, kapı önlerindeki ayakkabıları, terlikleri topladıktan sonra koridorlardaki merdivenlerin alüminyum korkuluklarını,...
- 01.05.2022 01 May 10:14 Ayvalık'ta Ramazan Bayramı'nda turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacak
Ayvalık'ta Ramazan Bayramı'nda turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacak Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, turistlerden büyük ilgi görüyor.
- 30.04.2022 30 Nis 17:08 Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu
Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm işçi ve emekçileri birlik olmaya çağırarak, 1 Mayıs’ta 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktalarını ve saatlerini duyurdu.
- 30.04.2022 30 Nis 15:11 Hayırsever kadınlar 7 bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi
Kırşehir'de hayırsever kadınlar aralarında para toplayıp 7 bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi.
- 29.04.2022 29 Nis 19:01 Tepebaşı Belediyesi'nden Mobil Ödeme Kolaylığı
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme işlemlerinin mobil vezneler ile kolaylıkla yapılabileceğini bildirdi.
- 29.04.2022 29 Nis 14:30 TİM ve ihracatçı birliklere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
İhracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilecek.
- 28.04.2022 28 Nis 16:54 78'liler Girişimi, 1 Mayıs'ta Kazancı Yokuşu'nda Katledilenleri Andı
Taksim Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs 1977’deki İşçi Bayramı kutlamaları sırasında katledilenler, 78’liler Girişimi tarafından anıldı. Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakan Girişim Sözcüsü Can, “Türkiye, 1 Mayıs 1977 katliamının hesabını soramadı. Başka bir halkın acılarına duyarlılık geliştiremeyen bir halkın, zamanla kendi acılarına karşı da duyarlılık geliştiremeyeceği gerçeğiyle yüzleşmek için zaman hâlâ geç değildir” dedi.
- 27.04.2022 27 Nis 13:33 Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok: 11 gözaltı
Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 11 şahıs gözaltına alındı.
- 27.04.2022 27 Nis 06:32 İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltında alındı.
- 26.04.2022 26 Nis 12:37 Başörtülü doktora hakaret iddiasıyla yargılanan CHP'li meclis üyesi beraat etti
Bahçelievler Belediyesinde Kovid-19 testi yapan ekipte görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'in beraatine karar verildi.
- 26.04.2022 26 Nis 12:19 Son dakika haber: Başörtülü doktora hakaret eden CHP'li meclis üyesinin yargılandığı davada karar açıklandı
Son dakika haberi... Filyasyon ekibindeki başörtülü doktor Tuba Taşkın Öztürk'e "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söyleyen CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'in yargılandığı davada karar açıklandı.
- 26.04.2022 26 Nis 11:41 İSTANBUL-BİNALİ YILDIRIM BAHÇELİEVLER'DE DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINA KATILDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.
- 26.04.2022 26 Nis 00:32 Binali Yıldırım Bahçelievler'de düzenlenen iftar programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.
- 25.04.2022 25 Nis 22:59 Binali Yıldırım: "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz"
- İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nin geleneksel iftar programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Tarım sektöründe, gıda sektöründe, üretim alanında yaşanan her sıkıntıyı sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz yakından takip ediyor.
- 25.04.2022 25 Nis 22:41 AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da katıldığı iftarda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Vesayetlere, darbe girişimlerine nasıl milletle beraber dimdik durarak karşı koydu isek bugün yaşadığımız hayat pahalılığını, enflasyonu ve ekonomik sıkıntıları da aşacağız, bundan zerre kadar şüpheniz olmasın.
- 25.04.2022 25 Nis 19:38 Son dakika... Polisin alkollü sürücüyle imtihanı: 4 kez üfledi olmadı, 5'inci denemede testten geçti
Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücü, park halindeki araca çarptı.
- 24.04.2022 24 Nis 00:58 Bahçelievler'de çocuklara 23 Nisan şöleni
Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yılı çerçevesinde "Çocuk Şöleni" etkinliği düzenledi.
- 23.04.2022 23 Nis 21:24 Kaftancıoğlu, Şehit Astsubay Şahin'in Ailesini Ziyaret Etti
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesini ziyaret etti.
- 23.04.2022 23 Nis 21:00 İstanbul Emniyet Müdürü'nün Koltuğuna Oturan İlkokul Öğrencisi Akar: "Çocuklarımızın Sokaklarda Özgürce Oyun Oynamalarını İstiyoruz"
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’tan koltuğu devralan Koza İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Akar, telsizle teşkilata seslendi. Akar, “Çocuklarımızın parklarda ve sokaklarda özgürce oyun oynamaları ve güvenle okula gidebilmelerini, ailelerinin içinin rahat edebilmesini istiyor ve böyle bir şehir ortamını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
- 23.04.2022 23 Nis 19:26 Bahçelievler'de klasik araçlarla 23 Nisan konvoyu
Bahçelievler'de klasik araçlarla 23 Nisan konvoyuİSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla klasik araçlarla konvoy düzenlendi.
- 23.04.2022 23 Nis 16:12 Bahçelievler'de çocuklara 23 Nisan şöleni
Bahçelievler'de çocuklara 23 Nisan şöleni Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yılı çerçevesinde "Çocuk Şöleni" etkinliği düzenledi.