İstanbul Bahçelievler'de lodosla devrilen ağaç 3 araca zarar verdi, sürücü kurtuldu - Son Dakika
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İstanbul Bahçelievler'de lodosla devrilen ağaç 3 araca zarar verdi, sürücü kurtuldu

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İstanbul Bahçelievler\'de lodosla devrilen ağaç 3 araca zarar verdi, sürücü kurtuldu
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İstanbul Bahçelievler\'de lodosla devrilen ağaç 3 araca zarar verdi, sürücü kurtuldu
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İstanbul Bahçelievler'de sabah 07.30 sıralarında etkili olan şiddetli lodos, kökünden sökülen bir ağacın kamyonetin üzerine devrilmesine neden oldu. Sürücünün içinde bulunduğu kamyonetle birlikte toplam 3 araçta maddi hasar oluştu; kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu.

İstanbul Bahçelievler'de şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, biri sürücüsünün içinde bulunduğu kamyonet olmak üzere park halindeki 3 araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Bahçelievler'de meydana geldi. İşe gitmek üzere kamyonetine binen Yüksel Özden'in aracını çalıştırdığı sırada, şiddetli lodosun etkisiyle kökünden sökülen ağaç araçların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan kamyonetteki Özden, olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Özden, "Sabah saat 07.30 sıralarında işe gidecektim. Aracımı çalıştırdığım anda birden şiddetli bir çatırtı sesi duydum. Ağacın sağa sola sallandığını fark ettim ve bir anda aracın üzerine devrildi. Ne olduğunu anlayamadım, adeta ölümden döndüm" dedi.

Özden'in ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Ağaç, ekiplerin çalışmasının ardından araçların üzerinden kaldırıldı.

Yaralananın olmadığı olayda, Özden'in kamyoneti ile park halindeki diğer 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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