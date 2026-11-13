85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un İstanbul Levent'te yaşadığı ev nedeniyle ev sahibiyle arasında başlayan kira anlaşmazlığında mahkeme kararını verdi. Aylık 85 bin lira kira ödeyen Koç'un yeni kira bedeli 324 bin lira olarak belirlendi. Ünlü şarkıcı, karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

EV SAHİBİ KİRAYI 350 BİN LİRAYA ÇIKARMAK İSTEDİ

2019 yılından bu yana İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi'ndeki bir dairede yaşayan Oğuzhan Koç, 2024 yılında ev sahibinin talep ettiği kira artışıyla karşı karşıya kaldı. Aylık 85 bin lira kira ödeyen ünlü şarkıcının ev sahibi Güneş B., kira bedelinin 350 bin liraya yükseltilmesini istedi.

Talep edilen artışı kabul etmeyen Koç ile ev sahibi arasında anlaşma sağlanamayınca konu yargıya taşındı. Ev sahibi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kira tespit davası açtı.

OĞUZHAN KOÇ KİRA ARTIŞINA İTİRAZ ETTİ

Mahkemeye sunduğu dilekçede kira artışlarını düzenli olarak yaptığını belirten Koç, talep edilen bedelin kabul edilemeyeceğini savundu. Yaşadığı evde kendi bütçesinden çeşitli tadilatlar yaptırdığını ifade eden şarkıcı, istenen kira miktarının hakkaniyetli olmadığını öne sürdü.

Ev sahibi ise Koç'un eski kiracı olması nedeniyle çevredeki benzer dairelere kıyasla daha düşük kira ödediğini belirterek talebinin uygun olduğunu savundu.

MAHKEME KİRAYI 324 BİN LİRA OLARAK BELİRLEDİ

Davada hazırlanan bilirkişi raporunda dairenin aylık kira bedeli 360 bin lira olarak hesaplandı. Mahkeme, bu tutara yüzde 10 hakkaniyet indirimi uygulayarak yeni kira bedelini 324 bin lira olarak belirledi.

Böylece Oğuzhan Koç'un 85 bin lira olan aylık kirası, mahkeme kararıyla 239 bin lira artmış oldu. Karara itiraz eden ünlü şarkıcı, avukatı aracılığıyla dosyayı üst mahkemeye taşıdı.