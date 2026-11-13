Rıza Pehlevi\'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare

İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu ve eski veliaht prens Rıza Pehlevi, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau toplama kampına gerçekleştirdiği ziyaretle gündeme geldi. Yahudi toplumunun geleneksel başlığı olan kipayı taktığı görülen Pehlevi'nin görüntüleri dikkat çekti.

Pehlevi, eşi Yasmine Pehlevi ile birlikte Avrupa Yahudi Birliği (EJA) tarafından düzenlenen heyet kapsamında Auschwitz'i ziyaret etti. Ziyarette Holokost kurbanları anılırken mum yakan Pehlevi milyonlarca Yahudinin hayatını kaybettiği soykırımın unutulmaması gerektiğini vurguladı.

YAHUDİ-FARS TARİHSEL BAĞINA VURGU YAPTI

Pehlevi, ziyaret öncesinde Krakow'da düzenlenen törende Avrupa Yahudi Birliği tarafından verilen Kral Süleyman Ödülü'nü aldı. Törende yaptığı konuşmada İranlılar ile Yahudiler arasındaki ilişkinin 2 bin 500 yılı aşkın geçmişine dikkat çekti.

İki halk arasındaki bağın siyasi koşullardan bağımsız, tarihsel bir temele dayandığını belirten Pehlevi, demokratik bir İran'ın İsrail ve bölge ülkeleriyle yeniden yakın ilişkiler kurabileceğini ifade etti.

“BİR DAHA ASLA” MESAJI VERDİ

Auschwitz ziyaretinde Holokost'un inkâr edilmesine karşı uluslararası dayanışma çağrısı yapan Pehlevi, tarihte yaşananların gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

Pehlevi, İran'daki mevcut yönetimin Holokost'u inkâr ettiğini belirterek, geçmişte yaşananların unutulmaması ve benzer felaketlerin tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.