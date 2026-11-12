Bodrum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü tutuklandı

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Bodrum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü tutuklandı
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Bodrum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili sürücü tutuklandı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir motosiklete çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosikletin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir motosiklete çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada tedavisi tamamlanan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde B.S. idaresindeki 01 UY 925 plakalı motosiklet, Konacık Jandarma Kavşağı'nda bekleyen 48 ART 876 plakalı Batuhan Ekiz (24) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada ışıkta bekleyen motosikletin sürücüsü Batuhan Ekiz hayatını kaybederken diğer sürücü B.S. yaralandı.

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralı motosikletli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bölgedeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü B.S., hastanedeki tedavisinin ardından adli makamların karşısına çıkarıldı. Sürücünün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaBodrumMuğlaKazaSon Dakika

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