Son Dakika Muğla Haberleri

19:14 Süngercilik Müzesi protokolü imzalandı: Türkiye'nin ilk süngercilik müzesi Bodrum'da açılacak Süngercilik Müzesi protokolü imzalandı: Türkiye'nin ilk süngercilik müzesi Bodrum'da açılacakMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinin yerel ve kültürel yapısının temel taşlarından ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerinden olan süngerciliğin hayatta kalması için gerçekleştirilen çalışmalar...

19:13 Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

18:43 Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar (2) İKİ ORGANİZATÖR DE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBESTİzmir'den kamyonete bindirilen Afgan ve Filistin uyruklu 23 kaçak göçmeni, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir mahalleye bırakan organizatör şüphelileri R.K. (23) ile Filistin uyruklu O.S.M.Y.

18:16 Seydikemer'de 72 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda 72 düzensiz göçmen yakaladı.

16:41 Kaçak göçmenleri 'Yunanistan'a geldiniz' diyerek Marmaris'e bıraktılar İZMİR'den kamyonete bindirilen Afganistan ve Filistin uyruklu 23 kaçak göçmen, 'Yunanistan geldiniz' denilerek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir mahalleye bırakıldı.

16:20 Marmaris'te Sinpaş'ın İnşaat Alanında Nöbete Başlayan Çevreciler Gözaltına Alındı Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük Koyu'nda Sinpaş GYO’nun mahkeme tarafından faaliyeti durdurulan inşaatında kontrol amaçlı nöbet tutan çevreciler gözaltına alındı.

15:45 Yunanistan'ın geri ittiği 62 kaçak göçmen kurtarıldı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

15:11 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Krt'nin Konuğu Oldu Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, KRT TV’de Savaş Kerimoğlu’nun sunduğu Uyanma Vakti adlı programa konuk oldu. Marmaris’ten canlı olarak yayınlanan programda Oktay, bir saat boyunca turizm sezonu, yangın felaketleri ve belediye çalışmalarını anlattı.

15:09 Yangın mağduru vatandaşlar yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimi yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında Osmaniye Mahallesi'nde zarar gören evlerin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımları bitmek üzere olduğu öğrenilirken, vatandaşlar da yeni evlerinde kavuşmak için gün saymaya başladı.

14:44 İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Fethiye'de Hem Çalışmaları İnceledi Hem Esnafı Dinledi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi ve yan yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

14:18 Türkiye'nin İlk Süngercilik Müzesi Bodrum'da Açılacak Bodrum’un yerel ve kültürel yapısının temel taşlarından ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerinden olan süngerciliğin hayatta kalması için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Süngercilik Müzesi açılıyor. Önceki akşam düzenlenen geniş kapsamlı programla Süngercilik Müzesi Protokolü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile müze sponsoru Mustafa Cem arasında imzalandı.

13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan ve eski astsubay başçavuş ve üsteğmen oldukları belirlenen 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı. L.Ç. ve H.C. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre 12 il için sarı kodlu, kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya ve Eskişehir çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir erkek tarafından darbedildi. Başına ve yüzüne aldığı sert darbe sonucu gözü moraran Evren Mevlanaoğlu, hastaneye giderek darp raporu alırken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

13:15 Yunan unsurlarının darbedip, Türk kara sularına ittiği kaçak göçmenler taburcu oldu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca darbedilip, can salıyla Türk kara sularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3 kaçak göçmenin tedavileri tamamlandı.

13:05 Akbelen Ormanı'nda Üçüncü Kez Keşif Yapıldı Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda, Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin iki termik santrale kömür sağlamak için genişletmek istediği maden sahasında dün üçüncü kez bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif sonrası açıklama yapan Avukat Arif Ali Cangı, “1990'lardan başlayan bir hukuki mücadele olduğunu anlattık. 2005 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vermiş olduğu ihlal kararının uygulanmadığı anlattık. Bundan sonraki süreçte yapılacak her türlü hukuka aykırı müdahalenin önüne geçeceğimizi anlattık. Daha da önemlisi İkizköylülerin bu ormanın bir dalını dahi vermeyeceklerini anlattık” dedi.

12:40 MÜSİAD Muğla Şubesinden Isparta, Denizli ve Burdur şubelerine ziyaret Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, şube ziyaretleri çerçevesinde Isparta, Denizli ve Burdur şube başkanları ziyaret etti.

12:33 Muğla'da dereye düşen otomobilde Merve ile arkadaşı öldü MUĞLA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye düşen otomobilde sürücü Durmuş Tunç (41) ve arkadaşı Merve Önder (25) hayatını kaybetti.

12:31 Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cü 2 eski asker yakalandı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 2 eski asker, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

12:24 Su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

12:23 Bodrum açıklarında geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 61 düzensiz göçmen ile can yeleğiyle kaçmaya çalışan Filistin uyruklu kişi kurtarıldı.

12:13 Muğla'daki İngilizce öğretmenleri artık daha donanımlı olacak Muğla'daki İngilizce öğretmenleri artık daha donanımlı olacak İngilizce öğretmenlerine MECA programı çerçevesinde seminer veriliyor Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ABD Eğitim Ataşeliği koordinesinde yürütülen Making English Come Alive Programı doğrultusunda il genelindeki...

11:37 Menteşe'de ilk 7 ayda 417 nikâh kıyıldı Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2022 yılının ilk 7 aylık 417 nikah işlemi yapılırken, işlemlerinin 19'u yabancı uyruklu evliliği olarak kayıtlara geçti.

11:28 Büyükşehir okçusu Türkiye şampiyonu İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarışması'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu oldu.

11:24 Marmaris'te kaza: 1 yaralı Muğla'nın Marmaris ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden ve araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

11:07 Fethiyespor'da Oktay ve Ali imzayı attı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona kısa bir süre kala transfer harekatını sürdüren Fethiyespor, daha önce anlaştığı Kocaelispor'dan ayrılan forvet Oktay Balcı'nın yanı sıra Almanya'nın RW Koblenz takımından aynı yaştaki sol kanat Ali Ceylan'la sözleşme imzaladı.

11:05 Marmaris açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot, can salı ve yelkenli teknedeki 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

10:56 Muğlaspor sezonun ilk antrenmanı için sahaya indi Bölgesel Amatör Lig'de birbirinden önemli transferlere imza atan Muğlaspor, 2022-2023 sezonunun ilk antrenman için sahaya indi.

10:21 Marmaris'te 'Kızılbük Resort Otel ve Devremülk' projesinde çalışma durduruldu Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılması planlanan 'Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesi ile ilgili olarak, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin kararı üzerine inşaatta çalışma durduruldu.

09:59 Muğla Büyükşehir Sporcusu, Okçulukta Türkiye Şampiyonu Oldu İstanbul’da düzenlenen 2022 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Muğla büyükşehir Belediyesi sporcularından Ecesu Demircan, 688 puanla Türkiye Şampiyonu oldu.

09:04 Avrupa'ya geldikleri hayaliyle indiler, polise yakalandılar Muğla'nın Marmaris ilçesinde Avrupa'ya geldiklerini zannederek hurda kamyonetinden inen 24 kaçak göçmen sokaklara dağıldı.

08:58 Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel...

01:15 Büyükşehirden üreticiye ücretsiz hayvan yemi Kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan destekleme yapan Büyükşehir Belediyesi, Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 40 dekarlık tarım arazisinde yonca ekimini yaparak hasadına devam ediyor.

00:22 Avrupa'ya geldikleri zannederek kamyonetten indirilen 24 kaçak göçmen, Marmaris'te yakalandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Avrupa'ya götürülme umuduyla hurda bir kamyonete binen 24 kaçak göçmen, Marmaris'te indirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan göçmenler Yabancılar Şubesi'ne götürülürken, olayda parmağı olduğu tespit edilen 2 kişi "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

22:25 Milas'ta bu defa termik santral çalışanları ve yakınları eylem başlattı Milas'ta bu defa termik santral çalışanları ve yakınları eylem başlattı Çevrecilerin açtığı davalar nedeniyle işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yüzlerce kişi çevrecilere sitem etti Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrali çalışanları, çeşitli...

21:59 Marmaris'te kamyonetten atlayarak kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kamyonetin kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

21:21 Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

20:23 Dalaman'da zehir taciri 3 şüpheli tutuklandı Muğla'nın Dalaman ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

19:35 Yunan polisinden göçmenlere işkence: Önce dövdüler, sonra ölüme terk ettiler Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 3 mülteciyi yakalayan Yunan polisi, mültecileri öldüresiye dövdü.

19:32 Muğla'da park halindeki kamyon kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında park halindeki kamyonun kasasında 72 düzensiz göçmen yakalandı.

18:07 Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

17:59 Burak Erbay: Bilirkişi Keşfinde Mahkeme Heyeti, Beşli Çete'nin Kesmek İstediği Zeytin Ağaçlarına Sığındı CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Akbelen ormanında yapılan üçüncü bilirkişi keşfine katıldı. Erbay, bilirkişi heyetinin bölgedeki zeytin ağaçlarının gölgesine sığındığını belirterek, “Neye sığındı mahkeme heyeti biliyor musunuz? Beşli Çete’nin kesmek istediği zeytin ağaçlarına sığındılar. Beşli Çete’nin madenleri genişleterek kesmek istedikleri zeytin ağacına sığındılar” dedi.

17:35 Nazilli'de tarım arazisinde yangın Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangına ekipler karada ve havadan müdahale ediyor.

17:23 SİNEMAYI BIRAKTI, KURDUĞU SERADA HAYALİNİN MEYVESİNİ ÜRETTİ İSTANBUL'da, sinema ve film setlerinde yönetmen yardımcılığı yapan Derya Tunçay (30), manavda görüp tattığı ejder meyvesini üretmek için memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2,5 yıl önce 200 bin TL harcayarak kurduğu 1,5 dönümlük serada gerçek manada ilk hasadını yapmaya başladı.

17:07 Büyükşehirden üreticiye ücretsiz hayvan yemi Kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan destekleme yapan Büyükşehir Belediyesi, Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 40 dekarlık tarım arazisinde yonca ekimini yaparak hasadına devam ediyor.

16:39 AKBELEN ORMANI'NDAKİ MADEN SAHASI İÇİN 3'ÜNCÜ KEZ BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILDI MUĞLA'nın Milas ilçesinde Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin, 2 termik santrale kömür sağlamak için genişletmek istediği maden sahasında bugün 3'üncü kez bilirkişi keşfi yapıldı.

16:07 Muğlalı Demircan 'Okçuluk Yıldızlar Türkiye Şampiyonu' oldu İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yarışması'nda Yatağan Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu oldu.

16:06 Tur teknelerinin çarpışması turistlere büyük panik yaşattı Muğla'nın Bodrum ilçesi Akvaryum Koyu'nda turistlerin içerisinde bulunduğu bir tur teknesine başka bir tur teknesinin çarpmasıyla büyük şok yaşarken, olayda bir Rus turist hafif şekilde yaralandı.

15:15 Tunç Soyer: "Sao Paulo'nun Verilen Tedbir Kararına Uymasını ve Guanabara Körfezi'ne Geri Dönmesini Bekliyoruz" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aliağa'da söküme alınacağı duyurulan ve Türkiye'ye doğru yola çıkan Brezilya donanmasına ait asbestli Sao Paulo gemisiyle ilgili Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararı aldığını belirterek, "Sao Paulo'nun verilen ihtiyati tedbir kararına uymasını ve Guanabara Körfezi'ne geri dönmesini bekliyoruz" dedi.

15:11 Semih Sergen, son yolculuğuna uğurlandı MUĞLA'da hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91), Ankara Küçük Tiyatro'da düzenlenen törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

14:54 Akbelen Ormanı'nda Bilirkişi Üçüncü Kez Keşif Yapıyor... İkizköylü Esra Işık: "Artık Kazanmak İstiyoruz" Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'na yapılmak istenen kömür madenine karşı açılan davada bilirkişi, üçüncü kez keşif yapıyor. Keşif öncesi konuşma yapan Çevreci Bahadır Altan, “Bilirkişinin göreceği; bir tarafta madenin tahribatı bir tarafta doğanın güzelliği var. Dolayısıyla sonuçtan eminiz” dedi. İkizköylü Esra Işık ise “Sonuna kadar, kazanana kadar götüreceğiz. Bugünkü keşfin iyi geçmesini diliyoruz. Haklı mücadelemizde artık kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

14:44 Muğla Büyükşehir'den Akyarlar Kemer Mevkiine Ek İçme Suyu Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Akyarlar Mahallesi Kemer mevkiinde başlattığı içme suyu çalışmasıyla birlikte bölgeye verilen suyu en az 2,5 katına çıkarmayı planlıyor.

13:41 Muğla'da 33 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, durduran 2 otobüste 33 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

13:02 Muğla'da 3 minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekiplerince 3 minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

12:42 Enuygun'dan 30 Ağustos'ta 1 gün izinle 4 gün tatil yapacaklara rota önerileri Seyahat sitesi Enuygun.com, hava durumu ve bilet fiyatlarını da göz önüne alarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 1 gün izinle 4 güne çıkabilecek tatilde gidilebilecek rota önerilerinde bulundu.

12:25 Muğla'da 64 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 64 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakalandı.

12:14 Seydikemer'de kamyon kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonun kasasında 64 düzensiz göçmen yakalandı.

12:13 Marmaris'te "Temel Arıcılık Eğitimi" kursu tamamlandı Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balparmak Arıcılık Akademisi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Marmaris Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 84 saatlik "Temel Arıcılık Eğitimi" kursu tamamlandı.

12:13 3 şirketten 2'si ofislerini hibrit çalışmaya göre düzenlemek istiyor İş dünyası bir süredir yeni çalışma düzenine uyum sağlamak için yenilikçi modeller geliştirmeye odaklandı.

11:47 Datça'da badem hasadına başlandı Muğla'nın Datça ilçesinde, hasadına başlanan süt ve nurlu bademin kilogramı 180 ile 250 lira arasında satılıyor.

11:23 Pamukkaleli pehlivanlardan 8 madalya Denizli'de, Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar hafta sonunda katıldıkları 2 ayrı güreşten toplam 8 madalya çıkardı.

09:28 Çikolata Müzesi'nde en fazla mıncıklanan başpehlivanın portresi oldu Bodrum-Milas karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde 2 yıl önce 7 ton çikolata ile kurulan Çikolata Müzesi'nde çikolatalar kadar ünlülerin çikolatadan yapılmış portreleri de yoğun ilgi görüyor.

09:08 Yurtta hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu;

23:04 Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Fatih Atlı kazandı MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, 28'incisi düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, başpehlivanlığı finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Fatih Atlı kazandı.

20:52 Yıldırım yangını büyümeden söndürüldü Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'nde meydana gelen yıldırım yangını büyümeden söndürüldü.

17:21 Seyit Torun, Ardahan'da: "Bu Hizmetler; İktidarın Her Türlü Engellemesine, Ayak Oyununa Rağmen Veriliyor. Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Başaramayacaklar" CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ardahan’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile tamamlanan şehirlerarası otobüs terminalinin açılış töreninde; “Bu hizmetler kolay yerine gelmiyor. İktidarın her türlü baskısına, engellemesine, dalaveresine, ayak oyununa rağmen veriliyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Başaramayacaklar. Millet İttifakı geliyor ve bu düzeni yıkacak ve halkın iktidarını kuracak. Biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, ayrıştırmayacağız… Yerelde kurduğumuz iktidarı, genelde de kuracağız” dedi.

16:38 Muğla'da yağmur sürprizi Muğla'da yağmur sürprizi Muğla'nın iç kesimlerine öğleden sonra başlayan sağanak yağmur sonrası bunaltıcı sıcaklar yerini serin bir havaya bıraktı.

16:32 Muğla'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan fırtına ve aşırı yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtına sebebiyle sokaklardaki çöp kovaları uçtu, sokaklar göle döndü.

15:42 Muğla Akbelen Ormanı'nda Yarın, Üçüncü Kez Keşif Yapılacak Muğla’nın Milas ilçesinde, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin, iki termik santrale kömür sağlamak için genişletmek istediği kömür madeni sahasında yarın üçüncü kez bilirkişi keşfi yapılacak. İkizköy Çevre Komitesi, vatandaşlara nöbet alanında buluşma çağrısı yaptı.

14:35 Bakan Karaismailoğlu: Hava yolunu seçenlerin sayısı yüzde 68,6 arttı ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak- temmuz döneminde hava yolunu tercih edenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,6 artarak 96 milyon 647 bine ulaştığını açıkladı.

13:48 19'uncu Bodrum Bale Festivali'ne yoğun ilgi DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan 'Bodrum Bale Festivali' 19'uncu kez sanatseverlerle buluştu.

13:40 Muğla'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Recep Argun (33) ile araçta yolcu olarak bulunanlardan Çağatay Keçeli (30) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

13:20 MUĞLA'NIN 'HAYALET KÖYÜ', HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Fethiye'de 'hayalet köy' olarak bilinen ve 65 yıl önce terk edilen Kayaköy, havadan görüntülendi.

11:11 Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen sene çıkan orman yangınında evleri zarar gören aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuşuyor.

10:10 Milas'ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

09:38 Haftanın tarihine bakış Cumhuriyet tarihinin çok partili siyasal yaşama geçişteki ikinci denemesi Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), 12 Ağustos 1930'da kuruldu.

01:15 Bodrum Bale Festivali başladı Bodrum Bale Festivali başladı Carmen, beğeni topladı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ülkemizin ilk ve tek bale festivali "Bodrum Bale Festivali" 19. kez sanatseverlerin karşısına çıktı.

00:29 Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! Sağlık Bakanlığının yayınladığı haftalık koronavirüs verilerine göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi. Bir önce hafta ise vaka sayısı 365 bin 434 olarak belirlenmiş, 157 kişi ise hayatını kaybetmişti.

00:25 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir Meteoroloji, 10 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Buna göre bugün Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış olacağı ifade edilirken, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlara tedbir almaları yönünde bilgi verildi.

21:26 AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

19:44 "Oktay Akbal Ödül Töreni" 28 Ağustos'ta Düzenlenecek Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’nü Zeynep Göğüş, ‘Yok Çünkü Telafisi’ adlı romanıyla almaya hak kazandı. Zeynep Göğüş’e ödülü Oktay Akbal’ın ölüm yıldönümü olan 28 Ağustos’ta yapılacak olan Oktay Akbal Edebiyat Ödül Töreni’nde verilecek.

19:28 Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü öğle saatlerinde Muğla için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

18:13 Datça'da asayiş olayları Muğla'nın Datça ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

16:27 Marmaris'te 56 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

15:44 Park halindeki otomobil yandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14:27 Bodrum'da Uzi izdihamı eğlence mekanı kapıları kapattı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk rap şarkıcısı Uzi ya da gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.