Muğla'nın Menteşe ilçesi Devrant mevkisinde seyir halindeki araç sürücüsü direksiyon hakimiyiteni kaybedince yoldan çıktı ve takla atarak ters döndü. Araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Menteşe-Marmaris karayolu Devrant mevkisinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyietini kaybederek yoldan çıktı ve ters döndü.112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, ambulans, trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Ekipler kaza yerine geldiğinde araç içinde kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Kazaya karışan sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.