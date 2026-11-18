Muğla Menteşe'de ters dönen araçtaki sürücü kazayı yara almadan atlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Menteşe ilçesi Devrant mevkisinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yoldan çıkıp takla atarak ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ve araçtakiler için bölgeye sevk edilen ekipler, araç içinde kimsenin bulunmadığını tespit etti.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Devrant mevkisinde seyir halindeki araç sürücüsü direksiyon hakimiyiteni kaybedince yoldan çıktı ve takla atarak ters döndü. Araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Menteşe-Marmaris karayolu Devrant mevkisinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyietini kaybederek yoldan çıktı ve ters döndü.112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, ambulans, trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Ekipler kaza yerine geldiğinde araç içinde kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Kazaya karışan sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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