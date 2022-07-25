Son Dakika Menteşe Haberleri

- 25.07.2022 25 Tem 11:32 Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu
Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonu Muğla Kız Hokey Takımı oldu.
- 21.07.2022 21 Tem 17:37 Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda
İçişleri Bakanlığı tarafından orman yangınına riskli bölgelere 31 Ağustos tarihine kadar girişleri yasaklarken, Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de orman yangınına karşı teyakkuza geçti.
- 20.07.2022 20 Tem 00:58 Son dakika haberleri: Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Meteoroloji'nin Muğla bölgesinde 25 Temmuz'a kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde seyredeceği açıklamasının ardından Menteşe İlçe jandarma ekipleri orman yangınına karşı vatandaşları uyarıyor.
- 19.07.2022 19 Tem 15:50 Son dakika haberi... Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı
Son dakika yerel haberi: Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı6 derece üstünde seyredeceği açıklamasının ardından Menteşe İlçe jandarma ekipleri orman yangınına karşı vatandaşları uyarıyor.
- 19.07.2022 19 Tem 00:34 Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve düşük nem nedeniyle Muğla'ya yangın uyarısı yapılmasının ardından jandarma ekipleri ormanlık alanlarda devriye görevine çıktı.
- 18.07.2022 18 Tem 15:50 Son dakika haberleri: Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda
Son dakika haberleri... Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yangın uyarısı üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 335 personel, ormanlık alanlarda devriye nöbetine çıktı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve düşük nem nedeniyle Muğla'ya yangın uyarısı...
- 15.07.2022 15 Tem 17:21 "Milli Birlik" konulu panel düzenlendi
Muğla'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "Milli Birlik" paneli düzenlendi.
- 08.07.2022 08 Tem 18:59 Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi (2)
Muğla ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.
- 30.06.2022 30 Haz 10:42 Muğla'da 15 bin genç sporla buluşuyor
- Muğla'da 15 bin genç sporla buluşuyor Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı görkemli bir törenle Menteşe Spor Salonunda görkemli bir törenle gerçekleştirildi.
- 21.06.2022 21 Haz 14:17 Büyükşehir Zabıtası'ndan etli ekmek operasyonu
Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen paketlerden şüphelenerek yaptığı denetim ve kontrollerde uygunsuz olarak taşındığı tespit edilen yaklaşık 400 adet etli ekmek (pide) ele geçirdi.
- 09.06.2022 09 Haz 09:00 Başkan Güler, yeni başhekim ile görüştü
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan Başhekim Doktor Hilal Çam Abbak'a hoş geldin ziyaretinde bulundu.
- 05.06.2022 05 Haz 00:58 Türkiye'ye örnek proje 'Buzağım Doğdu' ihbar hattı
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Türkiye'de ilk defa Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın katkıları ile 'Buzağım Doğdu' ihbar hattı kurdu.
- 04.06.2022 04 Haz 16:40 Yeni doğan buzağı ihbar hattı ile ölümlerin önüne geçiliyor
Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde kurulan "Buzağım Doğdu İhbar Hattı" ile yeni doğan buzağıların takibi yapılıyor.
- 04.06.2022 04 Haz 13:14 Türkiye'ye örnek proje: 'Buzağım doğdu' ihbar hattı
Türkiye'ye örnek proje: 'Buzağım doğdu' ihbar hattı 'Buzağım Doğdu' ihbar hattına ihbar yağıyor Türkiye'nin en şanslı buzağıları Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Türkiye'de ilk defa Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın katkıları ile 'Buzağım doğdu' ihbar hattı kurdu.
- 01.06.2022 01 Haz 19:57 Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı
Menteşe Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.
- 28.05.2022 28 May 20:09 AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığından Türk bayrağı hassasiyeti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca başlatılan kampanya kapsamında, dini ve milli bayramlarda vatandaşların iş yerlerine ve evlerine astığı yıpranmış Türk bayrakları yenilendi.
- 24.05.2022 24 May 13:00 Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, ormanlık alanda 62 düzensiz göçmen yakalandı.
- 24.05.2022 24 May 12:48 Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da jandarma ekipleri ormanlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 düzensiz göçmen yakaladı.
- 24.05.2022 24 May 11:48 Muğla'da ormanda 62 kaçak göçmen yakalandı
MUĞLA'da, jandarma ekipleri ormanda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak göçmen yakaladı.
- 23.05.2022 23 May 17:18 BAKIR ÇUBUK HIRSIZLARI KAMERA
MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, sokaktaki doğalgaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarını çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- 21.05.2022 21 May 03:43 Dünya çam balının merkezinde 'Arı Günü' etkinliklerle kutlandı
Dünya çam balının merkezinde 'Arı Günü' etkinliklerle kutlandı Dünya'daki çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balının ise yüzde 85'inin karışlandığı Muğla'da 'Dünya Arı Günü' çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
- 20.05.2022 20 May 17:12 ENGELLİ YASEMİN'İN HAYALİ GERÇEK OLDU
MUĞLA'da yaşayan bedensel engelli Yasemin Ersoy'un (36) Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma ve Anıtkabir'i ziyaret etme hayali gerçek oldu.
- 20.05.2022 20 May 12:42 Muğlalı engelli Yasemin'in Anıtkabir hayali gerçek oldu
Muğlalı fiziksel engelli Yasemin Ersoy, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek'in daveti üzerine götürüldüğü Ankara'da, Anıtkabir'i ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
- 19.05.2022 19 May 23:22 Menteşe'de fener alayı ve konser düzenlendi
Antalya ve Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlendi.
- 12.05.2022 12 May 18:50 Şehit Ali Çetin'in vefatının sene-i devriyesinde Mevlid-i Şerif okundu
12 Mayıs 1996 tarihinde Şırnak Uludere'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Muğlalı Jandarma Çavuş Ali Çetin'in vefatının yıl dönümünde doğduğu Muğla Menteşe kırsal Günlüce Mahallesinde ailesi tarafından mevlit ve dua okundu.
- 12.05.2022 12 May 14:41 Muğla Büyükşehir, Menteşe Down Cafe'yi Hizmete Açtı
Engelli ve Down Sendromlu bireylerin istihdam edilerek hayatlarını daha kolay sürdürebilmelerini hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde "Sen de Gel Down Kafe"yi hizmete açtı.
- 12.05.2022 12 May 12:25 Son Dakika | Muğla'da 'Buzağım doğdu' ihbar hattı
Son dakika haberleri... Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)'un desteklediği Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak yürütülecek olan "Yeni Doğan Buzağı Bakımı ve Kolostrum Kalitesi Ölçülmesi Projesi" çerçevesinde ilk çalışmalar başladı.
- 11.05.2022 11 May 15:37 Özkoç: "Siz, Parayı Vermediler Diye Sığınmacılara Kapıları Açtınız, Sınır Bölgelerinde Kurşunlara Hedef Haline Getirdiniz ve Ölümlere Neden Oldunuz"
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Sığınmacıları katillere teslim etmeyiz” sözlerine tepki gösterdi. Özkoç, “İki yıl önce Yunanistan sınır kapısına, binlerce mülteci dayandı. Pazarlık konusu yapıldığı için, ‘siz bize paramızı vermiyorsunuz’ diye İçişleri Bakanı Soylu, ‘biz mültecileri serbest bıraktık’ dedi. Siz parayı vermediler diye sığınmacılara kapıları açtınız, Akdeniz’in karanlık sularında, sınır bölgelerinde kurşunlara hedef haline getirdiniz ve ölümlere neden oldunuz” dedi.
- 11.05.2022 11 May 15:18 CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Erdoğan'ın konut kredisi ve döviz açıklaması kime yarayacak; müteahhitlere ve yatırım yapan zenginlere. Bu paket, alt ve orta gelirli vatandaşı, milyonlarca insanımızı yok sayıyor.
- 10.05.2022 10 May 14:04 "Engelliler Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi
Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.
- 09.05.2022 09 May 22:28 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
MHP'li başkan Talat Uğurlu, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u 'kılıçla' tehdit etti. Uğurlu, "Mahalle kabadayılığını size kim öğütlüyorsa bu akılları size kim veriyorsa dikkat edin. Zira seçimlerden sonra akla çok ihtiyaç duyacaksınız, şu yaptıklarımızı unutturmaya çalışmak için. Ama tarih yazar, millet unutmaz! Haddinizi aşmayın, yerinizi hududunuzu bilin" dedi.
- 02.05.2022 02 May 14:52 Muğla, Burdur ve Isparta'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Muğla, Burdur ve Isparta'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri düzenlendi.
- 30.04.2022 30 Nis 23:00 Son dakika... Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesinde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden zanlı olay yerinden kuş uçumu 8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin vaziyette Jandarma ekiplerince yakalandı.
- 30.04.2022 30 Nis 17:08 Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu
Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm işçi ve emekçileri birlik olmaya çağırarak, 1 Mayıs’ta 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktalarını ve saatlerini duyurdu.
- 30.04.2022 30 Nis 17:02 Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı
Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı Muğla'nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesinde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden zanlı olay yerinden kuş uçumu 8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin vaziyette Jandarma...
- 29.04.2022 29 Nis 11:44 BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris'teki incelemelerinin ardından, Ula İlçe Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programına katıldı.
- 28.04.2022 28 Nis 14:40 Metan gazından zehirlenerek ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
- 25.04.2022 25 Nis 13:37 6. Elo Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Menteşe Belediyesi, Muğla Fenerbahçeliler Derneği ve Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilciliği tarafından birlikte düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 6. Elo Satranç Turnuvası Konakaltı Kültür merkezinde gerçekleşti.
- 23.04.2022 23 Nis 12:07 Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
Muğla'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıldönümü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı'nın makam koltuğuna temsili olarak Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ozan Alp oturdu.
- 22.04.2022 22 Nis 09:31 Nazilli'de şampiyonlar kupalarını aldı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Bahar Şenliği gerçekleştirilen final maçları sonrasında tamamlanırken, dereceye giren takımlara kupaları ve hediyeleri verildi.
- 21.04.2022 21 Nis 21:36 Muğla'da, 4 bin 500 kişi iftarda buluştu
Muğla'da düzenlenen 4 bin 500 kişilik iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntülü arama ile katıldı.
- 21.04.2022 21 Nis 14:38 "Kitap Yağmuru Projesi" hayata geçirildi
Muğla'da, Türk Kızılay Menteşe Şubesince öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve hedeflerini geliştirmek amacıyla "Kitap Yağmuru Projesi" hazırlandı.
- 15.04.2022 15 Nis 12:22 Marmaris Milli Parkı arı ve arıcılara yuva oldu
Ege ve Akdeniz'in birleştiği coğrafyada yer alan Marmaris Milli Parkı, yaklaşık 60 bin arı kolonisine ev sahipliği yapıyor.
- 08.04.2022 08 Nis 14:17 Menteşe'de Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi
Muğla'nın ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla tören düzenlendi.
- 06.04.2022 06 Nis 15:49 Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı
Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandıBURSA Bursa'nın fethinin 696'ncı yıldönümü, Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin kapısı olan Balabanbey Kalesi'ndeki etkinlikle kutlandı.
- 06.04.2022 06 Nis 13:54 Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı
Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptığı kontrollerde 19 çuval içerisinde 696 kilo sağlıksız et taşındığını tespit etti.
- 04.04.2022 04 Nis 11:20 Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu
Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru Aytaç Babayiğit şehit oldu.
- 31.03.2022 31 Mar 10:20 Ziraat Odası Başkanlarından tarım alanlarındaki kaçak Bungalovlara tepki
Muğla İl Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.
- 22.03.2022 22 Mar 17:33 Görüntüler sonrası doktorun uzman çavuş tarafından şiddete maruz kalmadığı anlaşılmıştı! Olayla ilgili Muğla İl Sağlık Müdürü de görevden alındı
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Tahir Tarımer, Uzman Çavuş A.A.'nın saldırısına uğradığını öne sürerek şikayetçi olmuş ancak ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği anlaşılmıştı. Konuyla ilgili doktor hakkında adli ve idari soruşturma açılırken Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı. Gencer'in yerine Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Ali Burak Mülayim atandı.
- 19.03.2022 19 Mar 15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darp ettiği iddiasıyla açığa alınan uzman çavuş Ali Akdağlı (32), ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sonrası görevine iade edildi.
- 18.03.2022 18 Mar 19:36 GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI; DARBEDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından saldırıya uğradığını iddia edip, şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer (26) ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.
- 18.03.2022 18 Mar 13:49 Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapımı tamamlanan '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' düzenlenen törenle hizmete açıldı.
- 17.03.2022 17 Mar 20:22 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darp ettiği iddia edilen Uzman Çavuş adli kontrolle serbest
MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darp ettiği iddia edilen Uzman Çavuş A.A. (32), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
- 16.03.2022 16 Mar 14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Dr. Tahir Tarımer'i (26) darbeden ve sonra aynı hastanede ameliyat edilen uzman çavuş A.A. (32), taburcu edildi. Sağlık görevlileri ise 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları atıp, alkış tuttu.
- 12.03.2022 12 Mar 16:57 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.
- 09.03.2022 09 Mar 17:03 AK Parti Menteşe ilçe teşkilatı üyeleri çalışan kadınlara zeytin fidanı dağıttı
Muğla'da, AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığı üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, çalışan kadınları ziyaret ederek, üzerinde milli mücadele kahramanı kadınların isimlerinin yazılı olduğu zeytin fidanları hediye etti.
- 08.03.2022 08 Mar 20:19 Protokolün tamamında kadınlar yer aldı
- Protokolün tamamında kadınlar yer aldı Aydın'ın Nazilli ilçesinde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
- 02.03.2022 02 Mar 22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
Bazı illerde yoğun kar yağışı yolları kapatırken, Isparta, Burdur, Denizli, Sinop ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ise eğitime 1 gün ara verildi.
- 02.03.2022 02 Mar 14:17 Menteşe'deki eğlence mekanlarına sıkı denetim
Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilgili şube müdürlüklerinden ekiplerin katılımıyla Menteşe ilçesindeki eğlence yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
- 01.03.2022 01 Mar 18:41 Muğla'da kavgada akrabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada akrabasını bıçakla yaralayan zanlı cezaevine gönderildi.
- 27.02.2022 27 Şub 21:17 MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Muğla'da konuştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Cumhur İttifakı'nın yedi düvel bir araya gelse yıkılmayacağını söyledi.
- 24.02.2022 24 Şub 16:39 Kaliteli turizm için iş istihdamı sağlanacak
Kaliteli turizm için iş istihdamı sağlanacakMUĞLA Turizmin gözbebeği Bodrum'da "Mesleki Eğitimde Sektörle İş Birliği Turizm" adlı söyleşi düzenlendi.
- 20.02.2022 20 Şub 11:49 Önce denetim, sonra doğum günü
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kötekli Mahallesi giriş ve çıkışlarında uygulama gerçekleştirildi.
- 15.02.2022 15 Şub 16:32 Oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi
Oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi Muğla'nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesi'nde dün gece saatlerinde oğlunu öldüren baba Hüseyin K. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
- 10.02.2022 10 Şub 14:39 Telefon hırsızı tutuklandı
Menteşe ilçesinde bir otelden cep telefonu hırsızlığı iddiası ile gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 31.01.2022 31 Oca 17:02 Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı' isimli konferansta günümüz eğitim sistemi, sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.
- 28.01.2022 28 Oca 16:28 Gürkan'dan Mudanya teşkilatına hayırlı olsun ziyareti
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, geçtiğimiz haftalarda Mudanya İlçe Başkanlığına getirilen Orhan Samast ve yönetiminin ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.
- 27.01.2022 27 Oca 12:44 AK Parti Muğla Milletvekili Demir, ilçe ziyaretlerinde bulundu
AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, ilçelerde vatandaşlarla buluştu.
- 25.01.2022 25 Oca 12:35 Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Muğla-Denizli karayolu yoğun kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanırken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.
- 11.01.2022 11 Oca 22:52 Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
- 11.01.2022 11 Oca 22:15 Su taşkınında ahırda mahsur kalan havyanlar kurtarıldı
Su taşkınında ahırda mahsur kalan havyanlar kurtarıldı Menteşe Karabağlar Yaylası'nda su baskını nedeniyle ahırda mahsur kalan küçük ve büyükbaş hayvanlar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile MUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı Muğla'da devam eden sağanak yağışlarda Menteşe Karabağlar Yaylası'nda...
- 11.01.2022 11 Oca 22:00 MENTEŞE'DE 24 SAATTE METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle ekili alanların büyük bölümü su altında kaldı.
- 11.01.2022 11 Oca 21:34 Ortaca'da yağışlı hava etkili oluyor
Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
- 11.01.2022 11 Oca 11:39 Fethiye'de dalga boyu 3 metreye ulaştı
Çalış Plajındaki denizdeki dalga Restoran işletmecisi Oğuzhan Okka ile röprotaj MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak, körfezde ise fırtına etkisini sürdürüyor.
- 06.01.2022 06 Oca 15:00 Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polis ekiplerince uygulama noktalarında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
- 04.01.2022 04 Oca 14:34 Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polis ekiplerince trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
- 01.01.2022 01 Oca 00:59 Yeni yıl kutlamaları
Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi.
- 28.12.2021 28 Ara 17:36 Muğla'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçesindeki sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
- 26.12.2021 26 Ara 22:43 SEBZE VE MEYVE YÜKLÜ KAMYON ALEV TOPUNA DÖNDÜ
MUĞLA'nın merkez Menteşe ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyon, yanarak kullanılamaz hale geldi.
- 21.12.2021 21 Ara 20:44 Son dakika: Muğla'da 1040 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 2 kardeş gözaltına alındı
Son dakika haber: MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1040 litre sahte içki ile 90 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.
- 21.12.2021 21 Ara 17:36 Muğla'da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evde bin 40 litre sahte içki ele geçirildi.
- 17.12.2021 17 Ara 19:31 500 BİN TL'LİK DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASIYLA YAKALANAN HIRSIZ TUTUKLANDI
MUĞLA'da, bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan ve üzerinden yaklaşık 500 bin TL'lik döviz ile ziynet eşyası çıkan Yusuf Oruç, tutuklandı.
- 16.12.2021 16 Ara 20:51 Hırsızlık şüphelisi, 500 bin liralık döviz ve ziynet eşyası ile yakalandı
MUĞLA'da, bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden yaklaşık 500 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çıktı.
- 10.12.2021 10 Ara 23:36 Muğla ve ilçelerinde sağanak etkili oluyor
Muğla'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.
- 07.12.2021 07 Ara 19:11 Marmaris'teki sel bölgesinde temizlik çalışmaları devam ediyor
Marmaris'teki sel bölgesinde temizlik çalışmaları devam ediyor Belediye ekipleri Marmaris'te 200 kamyon balçık topladı Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde Cumartesi gecesi meydana gelen selin izlerini silmek için gece gündüz çalışan Marmaris Belediyesi ekipleri bugüne kadar yaklaşık...