Son Dakika Menteşe Haberleri

11:32 Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonu Muğla Kız Hokey Takımı oldu.

17:37 Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda İçişleri Bakanlığı tarafından orman yangınına riskli bölgelere 31 Ağustos tarihine kadar girişleri yasaklarken, Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de orman yangınına karşı teyakkuza geçti.

00:58 Son dakika haberleri: Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı Son dakika 3. sayfa haberine göre Meteoroloji'nin Muğla bölgesinde 25 Temmuz'a kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde seyredeceği açıklamasının ardından Menteşe İlçe jandarma ekipleri orman yangınına karşı vatandaşları uyarıyor.

15:50 Son dakika haberi... Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı Son dakika yerel haberi: Jandarmadan vatandaşa anonslu yangın uyarısı6 derece üstünde seyredeceği açıklamasının ardından Menteşe İlçe jandarma ekipleri orman yangınına karşı vatandaşları uyarıyor.

00:34 Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve düşük nem nedeniyle Muğla'ya yangın uyarısı yapılmasının ardından jandarma ekipleri ormanlık alanlarda devriye görevine çıktı.

15:50 Son dakika haberleri: Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda Son dakika haberleri... Muğla Jandarması orman yangını teyakkuzunda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yangın uyarısı üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 335 personel, ormanlık alanlarda devriye nöbetine çıktı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve düşük nem nedeniyle Muğla'ya yangın uyarısı...

18:59 Bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi (2) Muğla ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

10:42 Muğla'da 15 bin genç sporla buluşuyor - Muğla'da 15 bin genç sporla buluşuyor Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı görkemli bir törenle Menteşe Spor Salonunda görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

14:17 Büyükşehir Zabıtası'ndan etli ekmek operasyonu Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen paketlerden şüphelenerek yaptığı denetim ve kontrollerde uygunsuz olarak taşındığı tespit edilen yaklaşık 400 adet etli ekmek (pide) ele geçirdi.

09:00 Başkan Güler, yeni başhekim ile görüştü Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan Başhekim Doktor Hilal Çam Abbak'a hoş geldin ziyaretinde bulundu.

00:58 Türkiye'ye örnek proje 'Buzağım Doğdu' ihbar hattı Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Türkiye'de ilk defa Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın katkıları ile 'Buzağım Doğdu' ihbar hattı kurdu.

16:40 Yeni doğan buzağı ihbar hattı ile ölümlerin önüne geçiliyor Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde kurulan "Buzağım Doğdu İhbar Hattı" ile yeni doğan buzağıların takibi yapılıyor.

13:14 Türkiye'ye örnek proje: 'Buzağım doğdu' ihbar hattı Türkiye'ye örnek proje: 'Buzağım doğdu' ihbar hattı 'Buzağım Doğdu' ihbar hattına ihbar yağıyor Türkiye'nin en şanslı buzağıları Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Türkiye'de ilk defa Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın katkıları ile 'Buzağım doğdu' ihbar hattı kurdu.

19:57 Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı Menteşe Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

20:09 AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığından Türk bayrağı hassasiyeti Muğla'nın Menteşe ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca başlatılan kampanya kapsamında, dini ve milli bayramlarda vatandaşların iş yerlerine ve evlerine astığı yıpranmış Türk bayrakları yenilendi.

12:48 Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da jandarma ekipleri ormanlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 düzensiz göçmen yakaladı.

11:48 Muğla'da ormanda 62 kaçak göçmen yakalandı MUĞLA'da, jandarma ekipleri ormanda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 62 kaçak göçmen yakaladı.

17:18 BAKIR ÇUBUK HIRSIZLARI KAMERA MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, sokaktaki doğalgaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarını çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

03:43 Dünya çam balının merkezinde 'Arı Günü' etkinliklerle kutlandı Dünya çam balının merkezinde 'Arı Günü' etkinliklerle kutlandı Dünya'daki çam balı üretiminin yüzde 90'ını, Türkiye çam balının ise yüzde 85'inin karışlandığı Muğla'da 'Dünya Arı Günü' çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

17:12 ENGELLİ YASEMİN'İN HAYALİ GERÇEK OLDU MUĞLA'da yaşayan bedensel engelli Yasemin Ersoy'un (36) Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma ve Anıtkabir'i ziyaret etme hayali gerçek oldu.

12:42 Muğlalı engelli Yasemin'in Anıtkabir hayali gerçek oldu Muğlalı fiziksel engelli Yasemin Ersoy, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek'in daveti üzerine götürüldüğü Ankara'da, Anıtkabir'i ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

23:22 Menteşe'de fener alayı ve konser düzenlendi Antalya ve Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ve konser düzenlendi.

18:50 Şehit Ali Çetin'in vefatının sene-i devriyesinde Mevlid-i Şerif okundu 12 Mayıs 1996 tarihinde Şırnak Uludere'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Muğlalı Jandarma Çavuş Ali Çetin'in vefatının yıl dönümünde doğduğu Muğla Menteşe kırsal Günlüce Mahallesinde ailesi tarafından mevlit ve dua okundu.

14:41 Muğla Büyükşehir, Menteşe Down Cafe'yi Hizmete Açtı Engelli ve Down Sendromlu bireylerin istihdam edilerek hayatlarını daha kolay sürdürebilmelerini hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde "Sen de Gel Down Kafe"yi hizmete açtı.

12:25 Son Dakika | Muğla'da 'Buzağım doğdu' ihbar hattı Son dakika haberleri... Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)'un desteklediği Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak yürütülecek olan "Yeni Doğan Buzağı Bakımı ve Kolostrum Kalitesi Ölçülmesi Projesi" çerçevesinde ilk çalışmalar başladı.

15:37 Özkoç: "Siz, Parayı Vermediler Diye Sığınmacılara Kapıları Açtınız, Sınır Bölgelerinde Kurşunlara Hedef Haline Getirdiniz ve Ölümlere Neden Oldunuz" CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Sığınmacıları katillere teslim etmeyiz” sözlerine tepki gösterdi. Özkoç, “İki yıl önce Yunanistan sınır kapısına, binlerce mülteci dayandı. Pazarlık konusu yapıldığı için, ‘siz bize paramızı vermiyorsunuz’ diye İçişleri Bakanı Soylu, ‘biz mültecileri serbest bıraktık’ dedi. Siz parayı vermediler diye sığınmacılara kapıları açtınız, Akdeniz’in karanlık sularında, sınır bölgelerinde kurşunlara hedef haline getirdiniz ve ölümlere neden oldunuz” dedi.

15:18 CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Erdoğan'ın konut kredisi ve döviz açıklaması kime yarayacak; müteahhitlere ve yatırım yapan zenginlere. Bu paket, alt ve orta gelirli vatandaşı, milyonlarca insanımızı yok sayıyor.

22:28 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı MHP'li başkan Talat Uğurlu, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u 'kılıçla' tehdit etti. Uğurlu, "Mahalle kabadayılığını size kim öğütlüyorsa bu akılları size kim veriyorsa dikkat edin. Zira seçimlerden sonra akla çok ihtiyaç duyacaksınız, şu yaptıklarımızı unutturmaya çalışmak için. Ama tarih yazar, millet unutmaz! Haddinizi aşmayın, yerinizi hududunuzu bilin" dedi.

23:00 Son dakika... Cinayet zanlısı ormanlık alanda ölmek üzereyken yakalandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesinde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden zanlı olay yerinden kuş uçumu 8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin vaziyette Jandarma ekiplerince yakalandı.

17:08 Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu Türkiye Komünist Partisi (TKP), tüm işçi ve emekçileri birlik olmaya çağırarak, 1 Mayıs’ta 33 noktada katılacağı mitinglerin buluşma noktalarını ve saatlerini duyurdu.

17:02 Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı Muğla'nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesinde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden zanlı olay yerinden kuş uçumu 8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin vaziyette Jandarma...

14:40 Metan gazından zehirlenerek ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi Muğla'nın Menteşe ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

13:37 6. Elo Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu Menteşe Belediyesi, Muğla Fenerbahçeliler Derneği ve Türkiye Satranç Federasyonu Menteşe İlçe Temsilciliği tarafından birlikte düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 6. Elo Satranç Turnuvası Konakaltı Kültür merkezinde gerçekleşti.

12:07 Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Muğla'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıldönümü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı'nın makam koltuğuna temsili olarak Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ozan Alp oturdu.

09:31 Nazilli'de şampiyonlar kupalarını aldı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Bahar Şenliği gerçekleştirilen final maçları sonrasında tamamlanırken, dereceye giren takımlara kupaları ve hediyeleri verildi.

21:36 Muğla'da, 4 bin 500 kişi iftarda buluştu Muğla'da düzenlenen 4 bin 500 kişilik iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntülü arama ile katıldı.

14:38 "Kitap Yağmuru Projesi" hayata geçirildi Muğla'da, Türk Kızılay Menteşe Şubesince öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve hedeflerini geliştirmek amacıyla "Kitap Yağmuru Projesi" hazırlandı.

12:22 Marmaris Milli Parkı arı ve arıcılara yuva oldu Ege ve Akdeniz'in birleştiği coğrafyada yer alan Marmaris Milli Parkı, yaklaşık 60 bin arı kolonisine ev sahipliği yapıyor.

14:17 Menteşe'de Polis Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi Muğla'nın ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla tören düzenlendi.

15:49 Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandı Fetih coşkusu Yıldırım'da yaşandıBURSA Bursa'nın fethinin 696'ncı yıldönümü, Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin kapısı olan Balabanbey Kalesi'ndeki etkinlikle kutlandı.

13:54 Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı Menteşe Otobüs Terminali'nde 696 kilo sağlıksız et yakalandı Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptığı kontrollerde 19 çuval içerisinde 696 kilo sağlıksız et taşındığını tespit etti.

11:20 Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru Aytaç Babayiğit şehit oldu.

10:20 Ziraat Odası Başkanlarından tarım alanlarındaki kaçak Bungalovlara tepki Muğla İl Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

17:33 Görüntüler sonrası doktorun uzman çavuş tarafından şiddete maruz kalmadığı anlaşılmıştı! Olayla ilgili Muğla İl Sağlık Müdürü de görevden alındı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Tahir Tarımer, Uzman Çavuş A.A.'nın saldırısına uğradığını öne sürerek şikayetçi olmuş ancak ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği anlaşılmıştı. Konuyla ilgili doktor hakkında adli ve idari soruşturma açılırken Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı. Gencer'in yerine Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Ali Burak Mülayim atandı.

15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darp ettiği iddiasıyla açığa alınan uzman çavuş Ali Akdağlı (32), ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sonrası görevine iade edildi.

19:36 GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI; DARBEDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından saldırıya uğradığını iddia edip, şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer (26) ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.

20:22 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darp ettiği iddia edilen Uzman Çavuş adli kontrolle serbest MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darp ettiği iddia edilen Uzman Çavuş A.A. (32), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Dr. Tahir Tarımer'i (26) darbeden ve sonra aynı hastanede ameliyat edilen uzman çavuş A.A. (32), taburcu edildi. Sağlık görevlileri ise 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları atıp, alkış tuttu.

17:03 AK Parti Menteşe ilçe teşkilatı üyeleri çalışan kadınlara zeytin fidanı dağıttı Muğla'da, AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığı üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, çalışan kadınları ziyaret ederek, üzerinde milli mücadele kahramanı kadınların isimlerinin yazılı olduğu zeytin fidanları hediye etti.

20:19 Protokolün tamamında kadınlar yer aldı - Protokolün tamamında kadınlar yer aldı Aydın'ın Nazilli ilçesinde kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi Bazı illerde yoğun kar yağışı yolları kapatırken, Isparta, Burdur, Denizli, Sinop ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ise eğitime 1 gün ara verildi.

14:17 Menteşe'deki eğlence mekanlarına sıkı denetim Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilgili şube müdürlüklerinden ekiplerin katılımıyla Menteşe ilçesindeki eğlence yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

18:41 Muğla'da kavgada akrabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada akrabasını bıçakla yaralayan zanlı cezaevine gönderildi.

21:17 MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, Muğla'da konuştu MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Cumhur İttifakı'nın yedi düvel bir araya gelse yıkılmayacağını söyledi.

16:39 Kaliteli turizm için iş istihdamı sağlanacak Kaliteli turizm için iş istihdamı sağlanacakMUĞLA Turizmin gözbebeği Bodrum'da "Mesleki Eğitimde Sektörle İş Birliği Turizm" adlı söyleşi düzenlendi.

11:49 Önce denetim, sonra doğum günü Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kötekli Mahallesi giriş ve çıkışlarında uygulama gerçekleştirildi.

16:32 Oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi Oğlunu öldüren baba adliyeye sevk edildi Muğla'nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesi'nde dün gece saatlerinde oğlunu öldüren baba Hüseyin K. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

14:39 Telefon hırsızı tutuklandı Menteşe ilçesinde bir otelden cep telefonu hırsızlığı iddiası ile gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17:02 Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı' isimli konferansta günümüz eğitim sistemi, sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

16:28 Gürkan'dan Mudanya teşkilatına hayırlı olsun ziyareti AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, geçtiğimiz haftalarda Mudanya İlçe Başkanlığına getirilen Orhan Samast ve yönetiminin ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.

12:35 Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Muğla-Denizli karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Muğla-Denizli karayolu yoğun kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanırken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

22:52 Şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

22:15 Su taşkınında ahırda mahsur kalan havyanlar kurtarıldı Su taşkınında ahırda mahsur kalan havyanlar kurtarıldı Menteşe Karabağlar Yaylası'nda su baskını nedeniyle ahırda mahsur kalan küçük ve büyükbaş hayvanlar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile MUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı Muğla'da devam eden sağanak yağışlarda Menteşe Karabağlar Yaylası'nda...

22:00 MENTEŞE'DE 24 SAATTE METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle ekili alanların büyük bölümü su altında kaldı.

21:34 Ortaca'da yağışlı hava etkili oluyor Muğla merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

11:39 Fethiye'de dalga boyu 3 metreye ulaştı Çalış Plajındaki denizdeki dalga Restoran işletmecisi Oğuzhan Okka ile röprotaj MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak, körfezde ise fırtına etkisini sürdürüyor.

15:00 Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polis ekiplerince uygulama noktalarında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

00:59 Yeni yıl kutlamaları Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

17:36 Muğla'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçesindeki sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

22:43 SEBZE VE MEYVE YÜKLÜ KAMYON ALEV TOPUNA DÖNDÜ MUĞLA'nın merkez Menteşe ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyon, yanarak kullanılamaz hale geldi.

20:44 Son dakika: Muğla'da 1040 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 2 kardeş gözaltına alındı Son dakika haber: MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1040 litre sahte içki ile 90 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.

17:36 Muğla'da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi Muğla'nın Menteşe ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evde bin 40 litre sahte içki ele geçirildi.

19:31 500 BİN TL'LİK DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASIYLA YAKALANAN HIRSIZ TUTUKLANDI MUĞLA'da, bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan ve üzerinden yaklaşık 500 bin TL'lik döviz ile ziynet eşyası çıkan Yusuf Oruç, tutuklandı.

20:51 Hırsızlık şüphelisi, 500 bin liralık döviz ve ziynet eşyası ile yakalandı MUĞLA'da, bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden yaklaşık 500 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çıktı.

23:36 Muğla ve ilçelerinde sağanak etkili oluyor Muğla'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.