Muğla Menteşe\'de yağış sonrası çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bir çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 18 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Kentte etkili olan yağışın ardından yol kenarında bulunan çam ağacı, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki 07 VCT 40 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve Menteşe Belediyesi Fen İşleri ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin üzerine devrilen ağacı kaldırarak yolu temizledi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.