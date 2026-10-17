Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alman iş insanlarının şikâyeti üzerine başlatılan kara para aklama soruşturmasında, Aylin Kotil, Emir Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Sarıgül'e ait olduğu belirtilen bir video kaydı ve bu kayda ilişkin iddialar ise soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı kara para aklama soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlığı bulunan Mustafa Sarıgül'ün dosyasının ise ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği açıklandı.

ALMAN İŞ İNSANLARININ ŞİKAYETİYLE DÜĞMEYE BASILDI 

Soruşturmanın, Almanya vatandaşı iki iş insanının şikayeti ve sunulan deliller üzerine başlatıldığı öğrenildi. Müştekilerin beyanlarında; kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı, 80 milyon Euro'luk sözleşmeler ve 100 milyon Euro'luk havale işlemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık ile usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

KAFA KARIŞTIRAN VİDEO KAYDI 

Olayın yansımaları sürerken, gazeteci Emrullah Erdinç’in sosyal medya hesabından paylaştığı bir video kaydı dikkat çekti. Söz konusu görüntüde, Mustafa Sarıgül’ün bir kişiyle para transferleri ve bu paraların şirketlere aktarılması süreci üzerine detaylı görüşmeler yaptığı öne sürüldü.  

SARIGÜL: KONU TİCARİ BİR İŞ ANLAŞMAZLIĞIDIR, İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Hakkındaki vahim iddialara ilişkin açıklama yapan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Alman vatandaşlarıyla şirket kurulması ve yatırım yapılması amacıyla birtakım ticari görüşmeler gerçekleştirdiğini doğruladı. Ancak söz konusu görüşmelerin somut bir yatırıma dönüşmediğini belirten Sarıgül, durumun bir ticari iş anlaşmazlığından ibaret olduğunu vurguladı. Karşı tarafın iddialarının gerçek dışı ve belgelerin kuşkulu olduğunu savunan Sarıgül, avukatının da kısa süre içerisinde detaylı bir açıklama yapacağını belirtti.

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İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMustafa SarıgülMurat AğırelEmir SarıgülAylin KotilPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Mustafa bugün akpartiye geçse birşey olmaz örnek Melih gökçek 36 55 Yanıtla
    Ali Tokgöz Ali Tokgöz:
    Ne oldu lan.Savunacak şeyin yokmu. Hadi Uşak'ta çadır nöbeti devam ediyormu ona bi bak gel. giderken peçetede götür. 27 2
    Halis demir Halis demir:
    sen kendi yazdığına önce kendin inan. 12 4
    Serkan Polat Serkan Polat:
    samanciya bak almis yine protegini zortuyor 10 2
    Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    sarıgül de tamam 5 3
    vedat cici vedat cici:
    akp çağırıyor :) 2 5
    128547Ab& 128547Ab&:
    Akparti saman yiyici almıyor 3 2
    M. Saray M. Saray:
    biz hırsızları AK Parti'ye almıyoruz CHP'de kalıyor onlar 4 0
    ali tartan ali tartan:
    Bu oe AKP ye geçersen tek bir oy vermem 1 0
    Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Haydar topçu: Aslında tamda soy ismine uygun bir açıklama yapmışsın fakat soyadında iki kelime fazla olmuş "ça"kaldırıldığı zaman tam da uygunsun bu soyisme,Melih Gökçek paşalar gibi gitti ifadesini verdi kaçmadı varsa suçu elbette bedelini ödemeli ve hiçbir Ak partili hırsıza arsıza sahip çıkmadı çıkmazda ama siz arsıza hırsıza otel odalarında basılanlara kabristanı meyhaneye çevirenlere grup yapanlara herkese sahip çıktınız tabii karakter meselesi ama öyle bir yüz var ki sizde halen konuşabiliyorsunuz. 0 0
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    iktidari da muhalefetide en ufak siyasetcisi de alayi ayni. gokcek ailesi de bosa dustu bu haberlerden sonra. 29 5 Yanıtla
    kaya yaşar kaya yaşar:
    Zaten bunların hepsi planlı yürüyor Gökçe’yi kimse ateşe atmazdı kurtarma vaatleri olmasa Gökçek adliye çıkışında ağzında sakızla televizyonlara çıkacağım diye boşuna tehdit etmedi milleti yazık bu ülkeye eriyoruz 8 8
    128547Ab& 128547Ab&:
    Ne oldu niye kıvırmaya başladınız yallah Silivri ye Eko nun yanına 1 0
  • VillaUmut VillaUmut:
    Parayı iade etsinler. Niye hemen soruşturma açtınız:) Fatma teyzeler öyle kurtulmadı mı? 17 12 Yanıtla
  • Harun Kara Harun Kara:
    Almanlar yamuk yapmazlar. yamuk işe de kolay kolay girmezler. Ellerinde belge olmadan da atağa geçmezler 14 1 Yanıtla
  • Şeref Düzer Şeref Düzer:
    Gücü, makamı ele geçiren hırsızlık yolsuzluk peşinde.ülke talan ediliyor millet yaşayan ölü.tepkisiz hatta hırsızına sahip çıkan milyonlar.biz iflah olmayız 9 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı - Son Dakika
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