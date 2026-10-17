Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu

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Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11\'leri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadroda değişiklikler bekleniyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. VAR'da Erkan Engin görev yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Ousmane, Rafael, Abdürrahim, Tiago, Franco, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Nhaga, Lemina, Sane, Sara, Leao, Osimhen.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun da mücadelede görev alması beklenmiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un orta sahada Renato Nhaga ve Mario Lemina ikilisine görev vermesi, hücum hattında ise Leroy Sane, Gabriel Sara, Rafael Leao ve Victor Osimhen'i tercih etmesi bekleniyor.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 16 puanla lider durumda bulunuyor. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ÇIKIŞ ARIYOR

Ligde 8 puanla 13. sırada bulunan Gençlerbirliği, son 5 karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Metin Diyadin'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Bernd Storck, başkent ekibinin başındaki ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray karşısında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Trendyol Süper LigGençlerbirliğiGalatasaraySporSon Dakika

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