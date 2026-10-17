Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı - Son Dakika
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Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

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ABD’de alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınan 47 yaşındaki Cassandra Goldstein, polis memuru Michael Hart’ın kendisini beton banka itmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Yüzünde çok sayıda kırık oluşan, birkaç dişini kaybeden ve bir gözünde kalıcı görme kaybı yaşanan kadına ameliyatla titanyum plaka takılırken, polis memuru 2 yıl hapis cezası aldı. Goldstein’a ise 810 bin dolar tazminat ödendi.

ABD’de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 47 yaşındaki Cassandra Goldstein, polis memurunun uyguladığı sert müdahale sonucu ağır yaralandı.

Gözaltı sürecinde polis memuru Michael Hart’ın kendisini şiddetle beton banka itmesi üzerine yüzünü sert zemine çarpan Goldstein’ın yüzünde birden fazla kırık meydana geldi. Olay sırasında birkaç dişini kaybeden ve bir gözünde kalıcı görme kaybı oluşan Goldstein, geçirdiği operasyonların ardından yüzüne titanyum plaka takılarak tedavi edildi.

POLİSE 2 YIL HAPİS, MAĞDURA 810 BİN DOLAR TAZMİNAT

Yaşanan polis şiddetinin ardından başlatılan hukuki süreç tamamlandı. Olayın ardından görevden çıkarılan polis memuru Michael Hart, yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sonuçlanan hukuki sürecin ardından, polis şiddeti nedeniyle ağır sağlık sorunları yaşayan Cassandra Goldstein’a 810 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

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    Yorumlar (4)

  • Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR:
    Çok hızlısınız 11 yıl öncenin haberini bugüne yetiştirmeniz taktire şayan. 1 1 Yanıtla
  • Pinokyo Pinokyo:
    son dakika Amerika diye bir platform yapın Amerika haberlerini merak edenler girsin oraya bu nedir ya sitenin yarısı Amerika haberi .... 2 0 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Türkiye'de yokmu.. üniformayi giydikleri zaman kendilerini Allah saniyorlar 0 0 Yanıtla
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Bierysel eylemler bunlar. Bütün camiaya yıkılamaz.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı - Son Dakika
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