108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu - Son Dakika
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108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu

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İstanbul Sultangazi'de yaşayan Selman Alkan, bir miktar para ile 'Eşyaları alın ve evi boşaltın. Bu eve geri dönmeyeceğim. Buraya nakliye ve benzeri masraflar için 108 bin lira bırakıyorum' yazılı not bırakıp evden ayrıldı. Notu bulan yakınları, Selman'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Alkan ailesi ve mahalleli, kendi imkanlarıyla Gazi Ormanı ve çevresinde arama çalışması başlattı.

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Selman Alkan, evine 108 bin lira ve "Bu eve geri dönmeyeceğim" yazılı bir not bırakarak ortadan kayboldu. Telefonunu da evde bırakan Alkan'dan 6 gündür haber alınamazken ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları ve mahalle sakinleri, kayıp adamı bulabilmek için Gazi Ormanı'nda arama çalışması başlattı.

NOTU BULAN YAKINLARI ALARMA GEÇTİ

Olay, 12 Ekim Pazartesi günü Zübeyde Hanım Mahallesi 1845 Sokak'ta meydana geldi. Selman Alkan ailesiyle birlikte yaşadığı evden bir miktar para ile not bırakarak ayrıldı. Selman Akman'ın bıraktığı notta 'Eşyaları alın ve evi boşaltın. Bu eve geri dönmeyeceğim. Buraya nakliye ve benzeri masraflar için 108 bin lira bırakıyorum. İşsizlik maaşım bankaya yatacak' yazıyordu. Notu bulan yakınları, Selman'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Alkan ailesi ve mahalleli, kendi imkanlarıyla Gazi Ormanı ve çevresinde arama çalışması başlattı. Yakınları, Selman Alkan'dan 6 gündür haber alamıyor.

108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu

"ADLİ MAKAMLARA BİLGİ VERİLDİ"

Selman Alkan'ın kardeşi Özgür Alkan, "En son pazartesi günü kendisinden bilgi aldık. Karakola ve adli bütün yerlere bilgi verildi. AFAD'dan da destek istendi ama şu an yoğunluktan dolayı sahadalar galiba. Sağ olsunlar işte muhtarımız ve mahalleli arkadaşlarımız, dostlarımız ormanda kendi aramızda bir arama çalışması başlattık. Şu an için bakabileceğimiz en mantıklı yer burası. Buradan başlayacağız" ifadelerini kullandı.

108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu

"KENDİ ARAMIZDA ORGANİZE OLDUK"

Arama çalışmalarına katılan mahalleli Utku Arif Kavak ise "Gaziosmanpaşa halkı olarak, pazartesi gününden beri kayıp olan Selman Alkan için arama çalışması başlattık. Kendi aramızda organize olduk. Pazartesi günü bir not bırakarak sabah vaktinde evden çıkmış, Telefonunu evde bırakmış. Biz de Gaziosmanpaşa halkı olarak kendi aramızda imece usulü bir çalışma başlattık" dedi.

108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
Kaynak: DHA
SultangaziİstanbulSözlerGüncelSon Dakika

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