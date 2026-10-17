Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo - Son Dakika
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Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo

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Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
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Sri Lanka'da bir evin bahçesinde kuyu kazan işçiler, yaklaşık 510 kilogram ağırlığında dev bir yıldız safir kümesi buldu. Dünyanın en büyük yıldız safir oluşumlarından biri olabileceği belirtilen taşın değerinin 100 milyon dolara kadar ulaşabileceği öne sürüldü.

Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde yapılan sıradan bir kuyu kazısı, inanılması güç bir keşifle sonuçlandı. Toprağın altında yaklaşık 510 kilogram ağırlığında dev bir yıldız safir kümesi bulundu. Değerli taşın uluslararası piyasada 100 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

KUYU KAZARKEN KARŞILARINA SERVET ÇIKTI

Keşif, Sri Lanka'nın mücevher yataklarıyla ünlü Ratnapura bölgesinde gerçekleşti. Güvenlik gerekçesiyle yalnızca Bay Gamage olarak tanıtılan bir mücevher tüccarının evinin bahçesinde kuyu kazan işçiler, toprak altında sıra dışı taşlarla karşılaştı.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından yapılan incelemelerde, yaklaşık 510 kilogram ağırlığındaki oluşumun yıldız safir kümesi olduğu belirlendi.

TEMİZLENMESİ BİR YILDAN FAZLA SÜRDÜ

Yaklaşık 2,5 milyon karat ağırlığındaki dev kümenin temizlenmesi bir yılı aşkın zaman aldı. Temizlik sırasında kütleden ayrılan bazı parçaların soluk mavi renkte, yüksek kaliteli yıldız safirleri olduğu tespit edildi. Ancak uzmanlar, kümedeki bütün taşların aynı kalitede olmayabileceğine dikkat çekti.

DEĞERİ 100 MİLYON DOLARA ULAŞABİLİR

"Serendipity Sapphire" adı verilen dev oluşumun, dünyanın en büyük yıldız safir kümelerinden biri olabileceği belirtildi. Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Mücevherat Kurumu yetkilileri, taşın özel koleksiyoncuların ve müzelerin ilgisini çekebileceğini değerlendirdi. Uluslararası piyasada değerinin 100 milyon dolara kadar çıkabileceği öngörülen safir kümesinin nihai değerlemesi ise henüz bağımsız uluslararası uzmanlar tarafından doğrulanmadı.

Sri LankaSafirDünyaYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Kuyu kazmak. Bu devirde.. 0 0 Yanıtla
  • ttazmania444 ttazmania444:
    Eee bize ne ? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo - Son Dakika
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