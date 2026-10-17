Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor - Son Dakika
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Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor

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Galatasaray\'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
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Galatasaray'da bu sezon yalnızca 1 dakika forma şansı bulan Kaan Ayhan'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Okan Buruk'un planlarında yer almadığı belirtilen deneyimli futbolcunun, ikinci yarıdaki maaşından vazgeçerek bonservisini talep ettiği iddia edildi.

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Kaan Ayhan'ın, yönetimden ayrılığı için kolaylık istediği belirtildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN BONSERVİSİNİ İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kaan Ayhan, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki milli futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı ve ayrılık için Başkan Dursun Özbek'ten kolaylık beklediği aktarıldı.

Galatasaray'da şok ayrılık kapıda!

İKİNCİ YARIDAKİ MAAŞINDAN VAZGEÇMEYE HAZIR

Kaan Ayhan'ın, sözleşmesinin kalan bölümündeki maaşından vazgeçme karşılığında bonservisini almak istediği öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun bu formülle ara transfer döneminde başka bir kulübe bonservis bedeli ödenmeden gitmeyi hedeflediği belirtildi.

Galatasaray'da şok ayrılık kapıda!

OKAN BURUK'UN PLANLARINDA YER ALMIYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında düşünmediği iddia edilen Kaan Ayhan, bu sezon yalnızca 1 dakika forma şansı buldu. Galatasaray yönetiminin deneyimli oyuncunun talebine nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

GalatasarayOkan BurukKaan AyhanSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    Bırakın gitsin çocuk , engel çıkaran şerefsizdir. Belki başka takımda banko oynar, nilli takıma faydası olur. 4 0 Yanıtla
  • E Ş E Ş:
    Durduğu kabahat 1 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Miktirsin gitsin darısı Sane ve Leao'nun başına 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor - Son Dakika
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