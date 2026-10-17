Antalya Aksu\'da polis taklidi yapan F.Y., sahte arama kararıyla para çalıp tutuklandı

Antalya Aksu'da polis taklidi yapan F.Y., sahte arama kararıyla para çalıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Aksu ilçesinde kendini polis olarak tanıtan F.Y., sahte arama kararıyla girdiği evde arama yapıp cüzdandan bir miktar para çaldı. Sahte arama kararlarıyla yakalanan F.Y., adliyeye sevk edildikten sonra hakimlikçe tutuklandı.
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde kendisini 'polis' olarak tanıtarak, sahte arama kararıyla girdiği evde arama yaparak, para çalan şüpheli F.Y. tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri tarafından nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen çalışmada, E.E.'nin evine giren kişinin, kendisini 'polis' olarak tanıttığı ve eldiven takıp arama yaparak, cüzdandan aldığı bir miktar parayla ayrıldığı belirtildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen F.Y., kullandığı sahte arama kararlarıyla birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: DHA
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