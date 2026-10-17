İstanbul Çekmeköy'deki sel felaketini olay yerinden aktaran NTV muhabirine canlı yayın sırasında İETT otobüsünün aynası çarptı.
İstanbul Çekmeköy’deki sel afetini canlı yayında aktaran NTV muhabirine, yoldan geçen bir İETT otobüsünün aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süreli şok yaşayan ve ne yapacağını bilemeyen muhabirin zor anları canlı yayına saniye saniye yansıdı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
17.10.2026 14:38:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)