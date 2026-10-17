İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

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İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
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Saha çalışmaları sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak. Bugün ve yarın yağış var. Ama çok büyük beklemiyoruz. Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması olabilir. Toprak kayması ve binaların çökme riski var. Binaların çökmesi ile ilgili kendi binasında risk görenleri misafir etmeye hazırız. Birkaç gün şüphesi olan herkesi bekliyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, kenti etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketine ilişkin son durumu değerlendirerek kritik uyarılarda bulundu. Dere yataklarındaki usulsüz yapılara dikkat çeken Vali Davut Gül, "Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak. Bugün ve yarın yağış var. Ama çok büyük beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, selde hayatını kaybedenler için, "Kimlikleri belli, birisi Türkmenistan vatandaşı, ikisi Türk vatandaşı" dedi.  

Vali Gül'ün açıklamalarından satırbaşları; 

"Hasar tespit çalışmalarını bugün bitirmek istiyoruz. Pazartesi günü de hemşehrilerimize yapacağımız yardımları hesaplarına yatıracağız. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10 bin lira yatırılacak.

"BAZI YERLERDE TOPRAK KAYMASI OLABİLİR"

Bugün ve yarın yağış var. Ama çok büyük beklemiyoruz. Yağış olacak. Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması olabilir. Toprak kayması ve binaların çökme riski var. Binaların çökmesi ile ilgili kendi binasında risk görenleri misafir etmeye hazırız.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 

Sağlık Müdürlüğümüz düzenli olarak su numunelerini alıyor. Bir sorun çıkmadı. Henüz elektrik verilemeyen yerler var, tedbir amaçlı elektrik veremiyoruz. Okulların problemlerini düzelterek pazartesi eğitim-öğretime devam edeceğiz."

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Davut GülMisafirGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • ozan fırat Aslan ozan fırat Aslan:
    Peki Kağıthane cenderede derenin üzerine rezidanslar avmler yapılmasına izin verdiğiniz yerlerde bunlara dahil mi ? Yoksa genel garibanın tepesine mi çökeceksiniz? 29 1 Yanıtla
    Tahir B Tahir B:
    ne kadar delikanlılar verdikleri sözlerde görecez 5 1
    Hülagü Hülagü:
    Sus sen şimdi onları şeeeeetme 5 1
    Ali Çelik Ali Çelik:
    Ya bunların gücü kudreti garibana Yeter basar parayı susturur Zengin 1 1
    sade vatandaş sade vatandaş:
    bunun fon dolandırıcılığından farkı yok dere yatakları askeri araziler etiler polis okulu arazisi daha yüzlerce devasa kamu arazisi yeşil alana susayan istanbulda talan edildi ihanet ettik diyorlar ama tam gaz devam ediyorlar 1 1
    Abdullah Abdullah:
    Garibanlığın doğasında var, ezilmek. 0 2
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Dedigimize geldiler....illa canlar gidecek sonra akil yerine oturuyor, yazik 0 0
  • alinihatkocer77 alinihatkocer77:
    Ne komik önce yaptırıyorlar sonra yıkıyorlar başakşehir de dereler bile site oldu yol kalmadı yağmaladılar resmen niye müdahale etmediniz 9 0 Yanıtla
  • I. Toper I. Toper:
    evet sn valim geç kalınmış karar ama doğru karar bundan sonra kuvvetli yağışlar olacaktır tedbir insanda taktdir ALLAHTAN 4 0 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    şimdi mi aklınıza geldi 3 0 Yanıtla
  • seyfibascil seyfibascil:
    yaw he he yıkarsınız 3 0 Yanıtla
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