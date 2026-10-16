AK Parti Milletvekili Cemil Yaman'dan sel felaketi sonrası belediyelere uyarı: Dere yataklarının betonlaştırılmaması lazım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

AK Parti Milletvekili Cemil Yaman'dan sel felaketi sonrası belediyelere uyarı: Dere yataklarının betonlaştırılmaması lazım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketini değerlendiren AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, dere yataklarındaki yapılaşma ve altyapı eksikliklerine dikkat çekti. Haberler.com canlı yayınında konuşan Yaman, belediyelerin imar planlarında afet risklerini dikkate alması gerektiğini vurgularken, Kocaeli'nin afetlere hazırlık konusunda Türkiye'ye örnek olabilecek çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilde etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketleri, kentlerin afetlere ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Haberler.com canlı yayınında selin nedenlerinden yerel yönetimlerin sorumluluklarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"BELEDİYELERİMİZİN AFET RİSKİNİ GÖZE ALARAK İMAR UYGULAMASI YAPMASI LAZIM"

Selden etkilenen illere geçmiş olsun dileklerini ileten Yaman, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle çeşitli doğal afet riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. İstanbul'da su baskınlarının özellikle dere yatakları ve vadilere yakın bölgelerde yaşandığına işaret eden Yaman, kent planlamasında bu alanların korunması gerektiğini söyledi.

Yerel yönetimlerin imar kararlarını alırken olası afetleri göz önünde bulundurmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Yaman, "Ben burada siyasetin içine çok girmek istemiyorum ama belediyelerimizin mutlaka ama mutlaka bu afet riskini de göze alarak imar uygulamasını yapması lazım" ifadelerini kullandı.

YATAY MİMARİYE DİKKAT ÇEKTİ

Şehirlerdeki yoğun yapılaşmanın azaltılması gerektiğini savunan Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki belediyecilik anlayışında yatay mimariye önem verildiğini belirtti.

Kocaeli'de yüksek katlı yapılaşmayı sınırlandırmaya çalıştıklarını anlatan Yaman, kentte genel olarak beş katı aşmayan binaların tercih edildiğini, yeni yerleşim alanlarında ise iki buçuk veya üç katlı yapıların öne çıktığını söyledi.

Müstakil evlerin ve bahçeli yaşam alanlarının yaygınlaştırılmasını desteklediğini dile getiren Yaman, özellikle yerel yöneticilerin betonlaşmayı azaltacak adımlar atması gerektiğini ifade etti. Yaman, yağmur sularının tahliyesine yönelik altyapı çalışmalarının da bu süreçte büyük önem taşıdığını kaydetti.

"DERE KENDİ YATAĞINI BULUR, DOLAYISIYLA DERE YATAKLARININ BETONLAŞTIRILMAMASI LAZIM"

Sel felaketlerinin ardından altyapı sistemlerinin yeterliliğine ilişkin tartışmalara da değinen Yaman, dere yataklarının betonlaştırılmasının ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Doğal su yollarının zaman içerisinde yeniden ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Yaman, "Doğa bu şeyi belli bir süre bekler ama mutlaka dere kendi yatağını bulur. Dolayısıyla dere yataklarının betonlaştırılmaması lazım" dedi.

Yerleşim bölgelerinde yağmur suyu hatlarının mutlaka oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yaman, mevcut hatların da bölgeye düşebilecek yağış miktarını karşılayacak kapasitede tasarlanmasının önemine işaret etti.

Kocaeli'de dere yataklarındaki yapılaşmaya olabildiğince izin verilmediğini ve su tahliye sistemlerine önem verildiğini söyleyen Yaman, geçmişte yaşanan sel felaketlerinin incelenerek riskli bölgelerde önceden tedbir alınması gerektiğini belirtti.

"BELEDİYE BAŞKANLARI ŞEHRİN KADERİDİR"

Afetlerle mücadelede merkezi yönetim ve belediyelerin iş birliğinin önemine değinen Yaman, Türkiye'nin bu alanda yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kurumlar arasında ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yaman, siyasi görüşlerinden bağımsız olarak belediye başkanlarının şehirlerin geleceğinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

"Bir şehrin kaderidir belediye başkanı" diyen Yaman, özellikle yoğun göç alan kentlerde uzun vadeli planlamanın zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Kocaeli'nin her yıl yaklaşık 50 bin kişilik nüfus artışı yaşadığını ifade eden Yaman, önümüzdeki 10 yılda kent nüfusunun 3 milyonu aşabileceğini öngördü. Bu nedenle yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulacağını belirten Yaman, söz konusu alanların fay hatlarından ve dere yataklarından uzak bölgelerde oluşturulması gerektiğini söyledi.

AK Partili belediyelerin şehir planlaması ve afet hazırlıkları konusunda başarılı çalışmalar yürüttüğünü savunan Yaman, belediye başkanlarının belirli aralıklarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığını anlattı.

Genel merkez ve bölgesel toplantılarda yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunların değerlendirildiğini belirten Yaman, afet koordinasyon çalışmalarının da belediyelerin öncelikli görevleri arasında bulunduğunu söyledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde açılan afet koordinasyon merkezini örnek gösteren Yaman, olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

"KOCAELİ TÜRKİYE'DE EN HAZIRLIKLI BELEDİYELERDEN BİRİDİR"

Kocaeli'nin afetlere hazırlık konusunda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu savunan Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın çalışmalarını övdü.

Büyükakın'ın geçmişte valilik ve yerel yönetimlerde çeşitli görevler üstlendiğini hatırlatan Yaman, özellikle deprem hazırlığı, kentsel yenileme ve riskli yapıların tespiti konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen çevre çalışmalarına da değinen Yaman, bölgede yaklaşık 150 milyon dolarlık bir çevre projesinin sürdüğünü söyledi. Körfez'den büyük miktarda dip çamuru çıkarıldığını belirten Yaman, bu çalışmaların çevreye zarar verilmeden yürütüldüğünü savundu.

Kocaeli'de uygulanan afet hazırlığı ve şehircilik çalışmalarının diğer belediyeler tarafından da incelenmesi gerektiğini ifade eden Yaman, "Kocaeli modeli vardır. Ben bütün belediyelerimizin, büyükşehirlerimizin Kocaeli modelini görmelerini isterim" dedi.

"HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM"

Olası yeni afetlere karşı alınması gereken önlemleri de değerlendiren Yaman, meteorolojik uyarıların önemine dikkat çekti.

Son yağışlar öncesinde gerekli uyarıların yapıldığını ve okulların tatil edildiğini belirten Yaman, afetlere hazırlığın yalnızca kamu kurumlarının sorumluluğunda olmadığını söyledi.

Vatandaşların evlerinde ve yaşam alanlarında bireysel önlemler alması gerektiğini ifade eden Yaman, belediyelerin de altyapı ve afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürmesinin asli görevleri arasında bulunduğunu vurguladı.

AFAD'ın arama kurtarma ve afet yönetimi çalışmalarını başarılı bulduğunu dile getiren Yaman, hükümetin ve TBMM'nin de gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Afetlerle mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine işaret eden Yaman, "Herkesin elini taşın altına koyması lazım" ifadelerini kullandı.

Meteorolojik uyarıların devam ettiğini hatırlatan Yaman, yeni olumsuzlukların yaşanmaması için tüm kurumların ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Şiddetli yağış nedeniyle 2 ilde peş peşe kararlar! Eğitime ara verildiŞiddetli yağış nedeniyle 2 ilde peş peşe kararlar! Eğitime ara verildi Görüntüler Sakarya'dan! Evin selden önceki ve sonraki hali dikkat çektiGörüntüler Sakarya'dan! Evin selden önceki ve sonraki hali dikkat çekti Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi, Ayazağa'da incelemelerde bulunduBakan Kurum ve Bakan Çiftçi, Ayazağa'da incelemelerde bulundu İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendiİstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdiİstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
Tahir BüyükakınSağanak YağmurMilletvekiliCemil YamanİstanbulAK PartiKocaeliTürkiyeSakaryaGündemGüncelDepremSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Tıp tarihinde bir ilk Muayene eden doktorlar bile inanamadı Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
Her şeyi yiyip bitiriyorlardı Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı Her şeyi yiyip bitiriyorlardı! Dev yılanların korkulu rüyası ortaya çıktı
Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü Koğuşunda ölü bulundu Annesine acı çektirmek için kızını öldürmüştü! Koğuşunda ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Akasya Durağı’nın Osman Ağa’sı Cezmi Baskın’ın son hali merak uyandırdı Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı
Cenk Tosun’dan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferi itirafı Cenk Tosun'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferi itirafı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
Halk TV’de peş peşe kararlar Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti Halk TV'de peş peşe kararlar! Çalışanlar izne çıkarıldı, Toktaş istifa etti
Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı
Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor Oyuncu Burak Hakkı çiftçiliğe başladı! Çuval çuval topluyor, sipariş yağıyor
Sedat Peker’in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu “Hastanede yaşam savaşı veriyor“ iddiası Sedat Peker'in bilgilerini ele geçirip hakaretler savurdu! "Hastanede yaşam savaşı veriyor" iddiası
Üsküdar Belediyesi’nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
Trump: İran’a mini nükleer bomba atabilirim Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim
21:41
Trump: İran’a mini nükleer bomba atabilirim
Trump: İran'a mini nükleer bomba atabilirim
21:13
Üsküdar Belediyesi’nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
20:17
Brent petrol 110 dolara yükseldi
Brent petrol 110 dolara yükseldi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:52
İstanbul’da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç’te sel alanlarını havadan inceledi
İstanbul'da polis helikopteri, Sarıyer ve Haliç'te sel alanlarını havadan inceledi
16:49
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
16:16
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok
Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:59
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
15:52
İstanbul için 2. alarm Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
15:10
Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu Bomba iddiaya yanıt geldi
Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
15:09
Komşu NATO’dan acil destek istedi Türkiye’ye de üçlü ittifak teklifi
Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 21:50:24. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Cemil Yaman'dan sel felaketi sonrası belediyelere uyarı: Dere yataklarının betonlaştırılmaması lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei