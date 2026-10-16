AK Parti Milletvekili Cemil Yaman'dan sel felaketi sonrası belediyelere uyarı: Dere yataklarının betonlaştırılmaması lazım

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilde etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketleri, kentlerin afetlere ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Haberler.com canlı yayınında selin nedenlerinden yerel yönetimlerin sorumluluklarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"BELEDİYELERİMİZİN AFET RİSKİNİ GÖZE ALARAK İMAR UYGULAMASI YAPMASI LAZIM"

Selden etkilenen illere geçmiş olsun dileklerini ileten Yaman, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle çeşitli doğal afet riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. İstanbul'da su baskınlarının özellikle dere yatakları ve vadilere yakın bölgelerde yaşandığına işaret eden Yaman, kent planlamasında bu alanların korunması gerektiğini söyledi.

Yerel yönetimlerin imar kararlarını alırken olası afetleri göz önünde bulundurmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Yaman, "Ben burada siyasetin içine çok girmek istemiyorum ama belediyelerimizin mutlaka ama mutlaka bu afet riskini de göze alarak imar uygulamasını yapması lazım" ifadelerini kullandı.

YATAY MİMARİYE DİKKAT ÇEKTİ

Şehirlerdeki yoğun yapılaşmanın azaltılması gerektiğini savunan Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki belediyecilik anlayışında yatay mimariye önem verildiğini belirtti.

Kocaeli'de yüksek katlı yapılaşmayı sınırlandırmaya çalıştıklarını anlatan Yaman, kentte genel olarak beş katı aşmayan binaların tercih edildiğini, yeni yerleşim alanlarında ise iki buçuk veya üç katlı yapıların öne çıktığını söyledi.

Müstakil evlerin ve bahçeli yaşam alanlarının yaygınlaştırılmasını desteklediğini dile getiren Yaman, özellikle yerel yöneticilerin betonlaşmayı azaltacak adımlar atması gerektiğini ifade etti. Yaman, yağmur sularının tahliyesine yönelik altyapı çalışmalarının da bu süreçte büyük önem taşıdığını kaydetti.

"DERE KENDİ YATAĞINI BULUR, DOLAYISIYLA DERE YATAKLARININ BETONLAŞTIRILMAMASI LAZIM"

Sel felaketlerinin ardından altyapı sistemlerinin yeterliliğine ilişkin tartışmalara da değinen Yaman, dere yataklarının betonlaştırılmasının ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Doğal su yollarının zaman içerisinde yeniden ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Yaman, "Doğa bu şeyi belli bir süre bekler ama mutlaka dere kendi yatağını bulur. Dolayısıyla dere yataklarının betonlaştırılmaması lazım" dedi.

Yerleşim bölgelerinde yağmur suyu hatlarının mutlaka oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yaman, mevcut hatların da bölgeye düşebilecek yağış miktarını karşılayacak kapasitede tasarlanmasının önemine işaret etti.

Kocaeli'de dere yataklarındaki yapılaşmaya olabildiğince izin verilmediğini ve su tahliye sistemlerine önem verildiğini söyleyen Yaman, geçmişte yaşanan sel felaketlerinin incelenerek riskli bölgelerde önceden tedbir alınması gerektiğini belirtti.

"BELEDİYE BAŞKANLARI ŞEHRİN KADERİDİR"

Afetlerle mücadelede merkezi yönetim ve belediyelerin iş birliğinin önemine değinen Yaman, Türkiye'nin bu alanda yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kurumlar arasında ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yaman, siyasi görüşlerinden bağımsız olarak belediye başkanlarının şehirlerin geleceğinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

"Bir şehrin kaderidir belediye başkanı" diyen Yaman, özellikle yoğun göç alan kentlerde uzun vadeli planlamanın zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Kocaeli'nin her yıl yaklaşık 50 bin kişilik nüfus artışı yaşadığını ifade eden Yaman, önümüzdeki 10 yılda kent nüfusunun 3 milyonu aşabileceğini öngördü. Bu nedenle yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulacağını belirten Yaman, söz konusu alanların fay hatlarından ve dere yataklarından uzak bölgelerde oluşturulması gerektiğini söyledi.

AK Partili belediyelerin şehir planlaması ve afet hazırlıkları konusunda başarılı çalışmalar yürüttüğünü savunan Yaman, belediye başkanlarının belirli aralıklarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığını anlattı.

Genel merkez ve bölgesel toplantılarda yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunların değerlendirildiğini belirten Yaman, afet koordinasyon çalışmalarının da belediyelerin öncelikli görevleri arasında bulunduğunu söyledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde açılan afet koordinasyon merkezini örnek gösteren Yaman, olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

"KOCAELİ TÜRKİYE'DE EN HAZIRLIKLI BELEDİYELERDEN BİRİDİR"

Kocaeli'nin afetlere hazırlık konusunda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu savunan Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın çalışmalarını övdü.

Büyükakın'ın geçmişte valilik ve yerel yönetimlerde çeşitli görevler üstlendiğini hatırlatan Yaman, özellikle deprem hazırlığı, kentsel yenileme ve riskli yapıların tespiti konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen çevre çalışmalarına da değinen Yaman, bölgede yaklaşık 150 milyon dolarlık bir çevre projesinin sürdüğünü söyledi. Körfez'den büyük miktarda dip çamuru çıkarıldığını belirten Yaman, bu çalışmaların çevreye zarar verilmeden yürütüldüğünü savundu.

Kocaeli'de uygulanan afet hazırlığı ve şehircilik çalışmalarının diğer belediyeler tarafından da incelenmesi gerektiğini ifade eden Yaman, "Kocaeli modeli vardır. Ben bütün belediyelerimizin, büyükşehirlerimizin Kocaeli modelini görmelerini isterim" dedi.

"HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM"

Olası yeni afetlere karşı alınması gereken önlemleri de değerlendiren Yaman, meteorolojik uyarıların önemine dikkat çekti.

Son yağışlar öncesinde gerekli uyarıların yapıldığını ve okulların tatil edildiğini belirten Yaman, afetlere hazırlığın yalnızca kamu kurumlarının sorumluluğunda olmadığını söyledi.

Vatandaşların evlerinde ve yaşam alanlarında bireysel önlemler alması gerektiğini ifade eden Yaman, belediyelerin de altyapı ve afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürmesinin asli görevleri arasında bulunduğunu vurguladı.

AFAD'ın arama kurtarma ve afet yönetimi çalışmalarını başarılı bulduğunu dile getiren Yaman, hükümetin ve TBMM'nin de gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Afetlerle mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine işaret eden Yaman, "Herkesin elini taşın altına koyması lazım" ifadelerini kullandı.

Meteorolojik uyarıların devam ettiğini hatırlatan Yaman, yeni olumsuzlukların yaşanmaması için tüm kurumların ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.