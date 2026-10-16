Şiddetli yağış nedeniyle 2 ilde peş peşe kararlar! Eğitime ara verildi - Son Dakika
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Şiddetli yağış nedeniyle 2 ilde peş peşe kararlar! Eğitime ara verildi

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Marmara Bölgesi'nde beklenen şiddetli yağış nedeniyle İstanbul ve Sakarya'da peş peşe kararlar alındı. İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ÖSYM, 17-18 Ekim tarihlerinde kentte yapılacak sınavları erteledi. Sakarya Valiliği ise resmi ve özel eğitim kurumları, kreşler, kurslar ve yüz yüze eğitim faaliyetlerine iki gün ara verdi.

Şiddetli yağış uyarılarının ardından İstanbul ve Sakarya'da hafta sonu için önemli tedbirler alındı. İki ilde sınav ve eğitim faaliyetlerini etkileyen kararlar açıklandı.

İSTANBUL'DA SINAVLAR ERTELENDİ

İstanbul'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gidildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda kentte gerçekleştirilecek sınavların ertelendiğini duyurdu. 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da yapılması planlanan ÖSYM sınavları gerçekleştirilmeyecek. Karar kapsamında Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı ertelendi.

İSTANBUL DIŞINDA SINAVLAR DEVAM EDECEK

ÖSYM, erteleme kararının yalnızca İstanbul'daki sınav merkezlerini kapsadığını açıkladı. İstanbul dışındaki tüm sınav merkezlerinde ilgili sınavlar planlandığı şekilde uygulanacak. İstanbul'da sınava girecek adayların ise herhangi bir hak kaybı yaşamayacağı belirtildi. ÖSYM, ertelenen sınavlara ilişkin gerekli bilgilendirmenin adaylara yapılacağını duyurdu. Sınavların yeni tarihlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Şiddetli yağış nedeniyle 2 ilde peş peşe kararlar! Eğitime ara verildi

SAKARYA'DA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Şiddetli yağış uyarısının ardından bir karar da Sakarya Valiliğinden geldi. Valilik, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte beklenen yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğini bildirdi. Bu kapsamda 17-18 Ekim tarihlerinde eğitim ve kurs faaliyetlerine iki gün süreyle ara verildi. Kararın, olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği riskleri önlemek amacıyla alındığı açıklandı.

KREŞLER, KURSLAR VE SINAVLAR DA KAPSAMDA

Sakarya Valiliğinin açıkladığı tedbirler yalnızca okullardaki eğitim faaliyetleriyle sınırlı kalmadı. Karar kapsamında resmi ve özel okul ve kurumların ilgili faaliyetleri, rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) dahil çeşitli kurs ve sınavlara ara verildi. Özel kurslar, uygulamalı eğitimler ve yüz yüze eğitim faaliyetleri de 17-18 Ekim tarihlerindeki iki günlük erteleme kapsamına alındı.

Şiddetli yağış nedeniyle 2 ilde peş peşe kararlar! Eğitime ara verildi
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Kaynak: AA
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