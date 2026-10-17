Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim? - Son Dakika
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Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?

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Fenerbahçe\'den ayrıldı, Messi\'ye döndü! Tahmin edin kim?
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Fenerbahçe'den ayrılarak Çorum FK'ye transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımında adeta küllerinden doğdu. Çaykur Rizespor karşısında harika bir frikik golüne imza atan milli futbolcu, 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen ve yaz transfer döneminin son günlerinde Çorum FK'nin yolunu tutan Cengiz Ünder, yeni takımında eski günlerini aratmıyor. Milli futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında attığı muhteşem frikik golüyle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

CENGİZ ÜNDER'DEN MÜTHİŞ FRİKİK GOLÜ

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Çorum FK, karşılaşmanın 32. dakikasında Qazim Laçi'nin golüyle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi ekibin beraberlik golü ise 38. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.

Ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen milli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. Cengiz'in şık golüyle ilk yarı 1-1 sona erdi.

GALİBİYETİ MOUKOKO GETİRDİ

İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Çorum FK, aradığı golü 80. dakikada buldu. Youssoufa Moukoko'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçen ev sahibi ekip, sahadan üç puanla ayrıldı.

6 MAÇTA 5 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Çorum FK formasıyla etkili bir başlangıç yapan Cengiz Ünder, gol ve asistleriyle takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri haline geldi. Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yaptı. Böylece Cengiz Ünder, yeni takımıyla yalnızca 6 maçta 5 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Cengiz ÜnderLionel MessiFenerbahçeRizesporÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fatih Özden Fatih Özden:
    Feneri yıpratmak için ne yapacağınızı şaşırdınız. Fenerden ayrılınca Adam ömründe birkere iyi oynamış hemen fenere iftira atıyorsunuz. Siz haber kanalı değilde aynen fetocu taktiğiyle haber yapıyorsunuz . Fetocumusunuz?.. 3 1 Yanıtla
  • Kadri Sbc Kadri Sbc:
    adamı messiyede benzettinizya şaşıyorum size,fenere gelen zaten kendini besiye çekiyor 0 0 Yanıtla
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