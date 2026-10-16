"Alo Adalet 135" hattı tüm adliyelerde hizmete sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

"Alo Adalet 135" hattı tüm adliyelerde hizmete sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
"Alo Adalet 135" hattı tüm adliyelerde hizmete sunuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül'de 3 adliyede pilot olarak uygulamaya alınan Alo Adalet 135 hattının bugün itibarıyla 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete sunulduğunu açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından "Alo Adalet 135 artık 81 ilde" başlığıyla yaptığı açıklamada, adalete erişimin kolaylaşacağını belirtti.

ALO ADALET HATTI, BAŞVURULARI ALMAYA BAŞLADI

Adalet Bakanı olarak göreve başladığı günden bu yana vatandaşların adalet hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını bildiren Gürlek, Alo Adalet 135 hattını kurarak, vatandaşların 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını iletebilecekleri bir iletişim kanalı oluşturduklarını anlattı.

Uygulamayla vatandaşların devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye erişimini güvenli biçimde sağlayarak, gecikmeleri etkin şekilde takip edip, yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacaklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

81 İLDE HİZMET VERİYOR

"1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak uygulamaya aldığımız Alo Adalet 135 hattını, bugün itibarıyla 81 ilimizdeki tüm adliyelerde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma' hedefimiz doğrultusunda, adalete erişimi kolaylaştıran ve yargı hizmetlerinin etkinliğini artıran reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
Adalet BakanlığıAkın GürlekGüncelPilotHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Komşu NATO’dan acil destek istedi Türkiye’ye de üçlü ittifak teklifi Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
18:38
İstanbul’da hafta sonu da eğitime yağış molası Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
18:21
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi
18:04
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 19:04:11. #7.12#
SON DAKİKA: "Alo Adalet 135" hattı tüm adliyelerde hizmete sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei