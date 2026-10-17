Bunlar nasıl rakamlar? \'Daha 17\' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı "Daha 17" dizisinin genç oyuncularının bölüm başı (haftalık) kazandığı ücretler sosyal medyada ve televizyon kulislerinde gündem oldu. Dizinin öne çıkan isimlerinin haftalık alacakları iddia edilen rakamlar dudak uçuklattı.

İŞTE OYUNCULARIN BÖLÜM BAŞI KAZANÇ İDDİALARI

Sektör kulislerinde yer alan iddialara göre, dizinin başrol ve ana kadrosunda yer alan genç yeteneklerin haftalık ücretleri şu şekilde sıralandı:

Çağan Efe Ak (Aras): 700.000 TL

Ceren Ayruk (Leyla): 500.000 TL

Ata Yaşat (Teoman): 250.000 TL

Helin Elveren (Deniz): 150.000 TL

TOPLAM HAFTALIK MALİYET 1 MİLYON 600 BİN TL

Dört genç oyuncunun haftalık toplam kazancının 1 milyon 600 bin TL’yi bulduğu öne sürüldü. Yapım şirketinden veya oyuncu menajerlerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan bu rakamlar dizi sektöründeki oyuncu kaşeleri tartışmasını yeniden alevlendirdi.

DİZİNİN HİKAYESİ

Gençlik ve dram türündeki "Daha 17" dizisi, reşit olmanın eşiğindeki dört gencin fırtınalı hayatlarını, aile ilişkilerini, ilk aşklarını ve yetişkinliğe adım atarken karşılaştıkları zorlu seçimleri konu alıyor.

Aras, Leyla, Teoman ve Deniz'in farklı sosyal çevrelerden gelerek yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye; sırlarla dolu geçmişlerin ortaya çıkması ve gençlerin kendi kimliklerini bulma mücadelesi etrafında şekilleniyor.