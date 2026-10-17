Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bunlar nasıl rakamlar? \'Daha 17\' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Daha 17" dizisinin genç oyuncularının bölüm başı kazançları gündem olurken; Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Helin Elveren'in haftalık toplam 1 milyon 600 bin TL aldığı iddia edildi.

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı "Daha 17" dizisinin genç oyuncularının bölüm başı (haftalık) kazandığı ücretler sosyal medyada ve televizyon kulislerinde gündem oldu. Dizinin öne çıkan isimlerinin haftalık alacakları iddia edilen rakamlar dudak uçuklattı.

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

İŞTE OYUNCULARIN BÖLÜM BAŞI KAZANÇ İDDİALARI

Sektör kulislerinde yer alan iddialara göre, dizinin başrol ve ana kadrosunda yer alan genç yeteneklerin haftalık ücretleri şu şekilde sıralandı:

  • Çağan Efe Ak (Aras): 700.000 TL
  • Ceren Ayruk (Leyla): 500.000 TL
  • Ata Yaşat (Teoman): 250.000 TL
  • Helin Elveren (Deniz): 150.000 TL
Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

TOPLAM HAFTALIK MALİYET 1 MİLYON 600 BİN TL

Dört genç oyuncunun haftalık toplam kazancının 1 milyon 600 bin TL’yi bulduğu öne sürüldü. Yapım şirketinden veya oyuncu menajerlerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan bu rakamlar dizi sektöründeki oyuncu kaşeleri tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

DİZİNİN HİKAYESİ

Gençlik ve dram türündeki "Daha 17" dizisi, reşit olmanın eşiğindeki dört gencin fırtınalı hayatlarını, aile ilişkilerini, ilk aşklarını ve yetişkinliğe adım atarken karşılaştıkları zorlu seçimleri konu alıyor. 

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Aras, Leyla, Teoman ve Deniz'in farklı sosyal çevrelerden gelerek yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye; sırlarla dolu geçmişlerin ortaya çıkması ve gençlerin kendi kimliklerini bulma mücadelesi etrafında şekilleniyor.

Auto OlaysızMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    şu devletin yaptığı veye hükümetin yaptığı işe bak 18 yaşından küçükleri meyhaneye kahvehaneye almıyo fakat ünlü ol pavyonda şarkı söyle bune perhiz bune lahana turşusu. 5 0 Yanıtla
  • Casper Casper:
    Çokta önemli sanki tüh 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Beşiktaş resmen açıkladı Orkun Kökçü’den kötü haber Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber
Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Bu golü defalarca izleyeceksiniz Irak’ta inanılmaz vuruş Bu golü defalarca izleyeceksiniz! Irak'ta inanılmaz vuruş
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
12:54
Galatasaray’da şok ayrılık kapıda “Maaşıma sayın“ deyip gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
09:30
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 13:11:44. #7.13#
SON DAKİKA: Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei