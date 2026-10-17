Kasım 2026\'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor

1996 yılında hayatını kaybeden ünlü Bulgar kahin Baba Vanga’nın geleceğe ilişkin kehanetleri, özellikle 2026 yılının Kasım ayına yönelik ortaya atılan iddialarla yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yazılı ve doğrulanabilir bir arşivi bulunmayan ünlü kahine atfedilen iddialar arasında, insanoğlunun ilk kez uzaylılarla karşılaşacağı söylentisi büyük merak uyandırdı.

KASIM 2026'DA DEV UZAY ARACI DÜNYA ATMOSFERİNE GİRECEK İDDİASI

İnternet ve sosyal medyada hızla yayılan kehanet listelerine göre, Kasım 2026'da dev bir uzay aracının Dünya atmosferine gireceği ve insanlığın ilk kez dünya dışı varlıklarla resmi temasa geçeceği öne sürülüyor. Ancak uzmanlar, Baba Vanga’nın bu tarihi kesin olarak verdiğini kanıtlayan hiçbir resmi ya da doğrulanmış kayıt bulunmadığına dikkat çekiyor.

KAHİNİN YEĞENİ FARKLI BİR TARİH VERDİ

Baba Vanga'nın yeğeni Krasimira Stoyanova'ya atfedilen anlatılarda ise dünya dışı yaşamla temasın 2026'da değil, yaklaşık 200 yıl sonra gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Bu çelişkili bilgiler, söz konusu kehanetlerin yıllar içinde kulaktan kulağa değişerek ve abartılarak aktarıldığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

2125'TEN OLUŞTURULAN GELECEK SENARYOLARI

Baba Vanga’ya atfedilen ve internette dolaşan uzun vadeli kehanet listesinde şu sıra dışı iddialar yer alıyor: