Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti

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Türkiye güzeli Fatoş Seğmen\'in en acı günü! Kızını kaybetti
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Geçtiğimiz yıl eşi Bülent Erdoğan'ı kaybeden 2004 Türkiye güzeli Fatoş Seğmen, bu kez evlat acısıyla sarsıldı. Kızı Alya Erdoğan'ın vefat ettiğini duyuran ünlü isim, paylaşımında "Sen bana annelik duygusunun en güzel duygu olduğunu öğrettin, her zaman kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

2004 Miss Turkey 2. güzeli model ve oyuncu Fatoş Seğmen, evlat acısıyla sarsıldı. Tescilli güzel, kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kızının vefatıyla büyük acı yaşayan Fatoş Seğmen, paylaşımında şu ifadelerle duygularını dile getirdi:

"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim."

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti

CENAZE BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Seğmen, duygu dolu paylaşımının ardından kızı Alya Erdoğan'ın cenaze törenine ilişkin bilgileri de kamuoyuyla paylaştı:

"Merhum Bülent Erdoğan ve eşi Fatoş Erdoğan’ın biricik kızları Alya Erdoğan Hakk’ın rahmetine kavuşmıştır. Merhumenin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda defnedilecektir."

Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti

GEÇEN YIL EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Fatoş Seğmen'in eşi ve kızı Alya'nın babası iş insanı Bülent Erdoğan da 31 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Eski Türkiye güzeli, eşinin vefatından bir yıl sonra bu kez evlat acısıyla yüzleşti.

Bülent ErdoğanFatoş SeğmenTürkiyeMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 5kjbmb79vy 5kjbmb79vy:
    çok zor dayanılmayacak derecede zor bir acı Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun bu bayana sabırlar dayanma gücü versin 1 0 Yanıtla
  • zehra savu zehra savu:
    yüreği yanan bir anne paylaşsın allah sabır versin 0 0 Yanıtla
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