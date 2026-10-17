Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, özel hayatıyla konuşuluyor. Milli futbolcunun model İrem Haznedar ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE İREM HAZNEDAR AŞK MI YAŞIYOR?

Sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın model İrem Haznedar ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı. İki isim arasında romantik bir yakınlaşma olduğu ileri sürülürken, ilişkinin ne zaman başladığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

GÖZLER İKİ İSME ÇEVRİLDİ

Aşk iddiasının ardından Barış Alper Yılmaz ve İrem Haznedar'ın konuyla ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İki isimden de şu ana kadar ilişkiyi doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelmedi.