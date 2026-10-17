Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor? - Son Dakika
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Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?

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Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın model İrem Haznedar ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin adının birlikte anılması dikkat çekerken, henüz taraflardan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, özel hayatıyla konuşuluyor. Milli futbolcunun model İrem Haznedar ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE İREM HAZNEDAR AŞK MI YAŞIYOR?

Sarı-kırmızılı takımın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın model İrem Haznedar ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı. İki isim arasında romantik bir yakınlaşma olduğu ileri sürülürken, ilişkinin ne zaman başladığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

GÖZLER İKİ İSME ÇEVRİLDİ

Aşk iddiasının ardından Barış Alper Yılmaz ve İrem Haznedar'ın konuyla ilgili açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İki isimden de şu ana kadar ilişkiyi doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelmedi.

Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Barış Alper YılmazAuto OlaysızGalatasarayMagazinSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    ne aski vur gec yasiyor 2 0 Yanıtla
  • Netherill Netherill:
    tam bir haznedar. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet k Mehmet k:
    Para sen nelere kadirsin… 1 0 Yanıtla
  • Muhammed Fatih Buğrul Muhammed Fatih Buğrul:
    Heyla editör yani ne mecbur kadını teşhir etmeye 0 0 Yanıtla
  • b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    bu ülkede ya topçu olacaksın yada popçuki böyle toplara vurasın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor? - Son Dakika
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