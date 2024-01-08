Son Dakika Misafir Haberleri

22:18 Bakan Özhaseki, depremzedelerin isteğini geri çevirmedi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden eşlerinin ve çocuklarının mezarlarına yakın bölgede ev talebi olan kadınların isteklerini geri çevirmedi. Bakan Özhaseki, depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

22:10 Bakan Özhaseki, depremzedelerin isteklerini geri çevirmedi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden eşlerinin ve çocuklarının mezarlarına yakın bölgede ev talebi olan kadınların isteklerini geri çevirmedi. Bakan Özhaseki, depremzedelerin en kısa sürede TOKİ eliyle yapılan konutlara kavuşacaklarını belirtti ve depremzede vatandaşlar için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

14:57 Kayseri'de Veteriner Fakültesi Öğrencileri Kedi Kasabasında Kedilere Bakım Yapıyor Kayseri'de, veteriner fakültesi öğrencileri kedi kasabasındaki 30 kedinin düzenli olarak bakımlarını yaparken, mesleğe başlamadan önce kendilerini de geliştiriyor. Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda kedilere 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriliyor. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri ve Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Birliği üyeleri de, kedi kasabasını düzenli olarak ziyaret ederek, kedilerin gönüllü bakıcılığına yapıyorlar. Kasabadaki kedilerin tırnak kesimlerini yapan geleceğin veterinerleri, hayvana yaklaşma ve kemiklerinin yerini öğrenme ve hayvana nasıl davranacaklarını öğreniyorlar.

14:25 Esenler Sinema Akademisi Öğrencileri 'Gün Çiçeği' Filminin Setinde Esenler Sinema Akademisi öğrencileri, çekimleri devam eden 'Gün Çiçeği' isimli uzun metraj filminin setinde üç gün geçirerek çekimleri yakından izlediler. Yönetmen Bekir Bülbül ve çekim ekibinin tecrübelerini dinleme şansı bulan öğrenciler filmin bazı sahnelerinde figüran olarak yer aldı. Akademi öğrencileri, üç gün boyunca misafir oldukları filmin setinde gün boyu devam eden çekimleri yakından izleme şansı buldu. Filmin yönetmeni Bekir Bülbül, görüntü yönetmeni Kürşat Üresin ve sanat yönetmeni Natali Yeres'den tecrübelerini dinleyen öğrenciler, filmin bazı sahnelerinde figüran olarak yer aldı.

12:51 Orhaneli'de yapılan köy konakları tamamlanıyor Bursa Orhaneli'de, köylerde kültür evi, muhtarlık ve dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve gençlere eğitim ve sosyal imkanlar sunacak köy konakları yapılarak hizmete sunulacak. Orhaneli Belediyesi tarafından yapılan bu hizmetler, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yapılan bu hizmetlerin İlçe ve mahallelerine hayırlı olmasını diledi.

11:45 İtalyan Sanatçı Asya Seyahatini Resim Sergisiyle Anlattı İtalyan sanatçı Francesca Biondi, Asya ülkelerine gerçekleştirdiği seyahatlerini içeren resim sergisini Artizan Sanat'ta ziyarete açtı. Biondi, seyahatlerinde yerel halkın kullandığı ulaşım araçlarını tercih ettiğini ve Couchsurfing ile konakladığını belirtti. Sergideki resimler, Türkiye ile başlayıp 15 Asya ülkesini kapsayan seyahatlerinin hikayelerini özetliyor. Biondi, seyahatlerinde çizdiği portreleri kişilere hediye ettiğini ve sergideki resimlerin kopyalarını sergilediğini ifade etti. Sanatçı, Asya seyahati boyunca her ülkenin farklı özelliklerine hayran olduğunu ve Türkiye'yi evi gibi hissettiğini söyledi. Kovid-19 salgını nedeniyle seyahatini yarıda bırakan Biondi, yakın zamanda tekrar Asya kıtasını dolaşmayı planladığını belirtti.

11:44 AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, gazetecilik mesleğini doğru ve tarafsız ilkelere bağlı olarak toplumun huzurunu bozmayacak şekilde fedakarca çalışan tüm basın camiasının gününü kutladı. Alma, AK Parti İl Başkanlığı olarak gazetecilerin yanında olduklarını ve olumsuz algılara neden olacak haberlerden kaçınan tüm gazetecilere kapılarının daima açık olduğunu belirtti.

10:51 Antalya'da düzenlenecek olan 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı tanıtıldı Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından düzenlenecek olan 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın tanıtımı yapıldı. ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, fuar aracılığı ile Antalya'yı tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti. Fuar, 6-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 300'ün üzerinde katılımcıyı, 70'in üzerinde ülkeden gelecek 50 binden fazla profesyonel ziyaretçiyle buluşturacak. Ayrıca, fuar kapsamında 22 workshop, kokteyl yarışması, konserler ve sektör panelleri düzenlenecek.

10:32 Adana'dan gelen 'davetsiz misafir' yetkililere teslim edildi Sivas'ta Şükrü Pekyürek isimli vatandaşın donmak üzereyken bulduğu davetsiz misafir dikenli keler, Adana'ya gönderilmek üzere Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Gemerek ilçesinde bulunan Şükrü Pekyürek, sürüngenin doğal alanına götürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Jandarma ekipleri harekete geçerek dikenli keleri teslim aldı.

09:57 Sivas'ta Donmak Üzereyken Bulunan Dikenli Keler Adana'ya Gönderildi Sivas'ın Gemerek ilçesinde Şükrü Pekyürek tarafından bulunan dikenli keler, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerine teslim edilerek Adana'ya gönderildi. Pekyürek, canlının doğal alanına götürülmesi için jandarma ekiplerine çağrıda bulunmuş ve hayvan yetkililere teslim edilmiştir.

09:56 Misafir olduğu evde depreme yakalanan çocuk hayatını kaybetti Hatay'da akrabalarının evine misafirliğe giden 16 yaşındaki Nuran Aksoy, deprem sırasında çöken binanın enkazında hayatını kaybetti. Annesi, kızının gitmemiş olsaydı belki de yaşayacağını söyleyerek özlemini dile getiriyor.

23:20 Donmak üzereyken bulup hayatını kurtardı, doğaya kazandırılmasını istiyor Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir işçi, Adana'dan gelen boruların içinde donmak üzere olan bir dikenli keleri buldu ve hayatını kurtardı. İnternet araştırması sonucunda bu türün Türkiye'de Akdeniz bölgesi ve Yunanistan'da yaşadığını öğrenen işçi, yetkililere çağrıda bulunarak kertenkelenin tekrar doğaya kazandırılmasını istedi.

12:39 Sandıklı'da arazi almak için gelen kişi hastanede hayatını kaybetti Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine arazi almak için Kırşehir'den gelen bir kişi, fenalaştığı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yapılan tespitlerde kişinin darp izlerine rastlandı. Olayla ilgili olarak kaçan şüpheliler Ankara'da gözaltına alındı.

12:06 Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekin'i Ziyaret Etti Bilecik Valisi Şefik Aygöl, diyaliz hastası olan Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekin'i evinde ziyaret etti. Vali Aygöl, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Mustafa Ekin ve ailesinin misafirperverliği için teşekkür etti.

12:04 Depremzedelere Öğrencilerden Atkı ve Bere Yardımı Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da lise öğrencileri, atık iplerle ördükleri atkı, bere, boyunluk ve patikleri konteyner kentlerdeki anaokullarında öğrenim gören çocuklara dağıttı. Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kimya Öğretmeni Sultan Özel'in başlattığı 'Isıtan Eller Projesi' kapsamında öğrenciler, ders dışı zamanlarda okul bahçesinde örgü örmeyi öğrendi ve evlerinde aileleriyle birlikte ördükleri ürünleri okula getirdi. Bu ürünler, Malatya'daki konteyner kentlerdeki miniklere dağıtıldı. Proje sayesinde öğrenciler hem sosyal yardımlaşma duygusunu yaşadı hem de boş zamanlarını daha faydalı bir şekilde değerlendirdi.

11:06 Kırşehir'den arazi almak için gelen şahıs hastanede hayatını kaybetti Kırşehir'den arazi almak için Afyonkarahisar'a gelen bir şahıs fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yapılan ilk muayenede kafa ve sırt bölgesinde darp izlerine rastlandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

17:10 Muğla, Ukrayna'dan 40 öğrenciyi ağırlıyor Muğla Valiliği koordinasyonunda Ukrayna'nın Sumy şehrinden 13-15 yaş arası 40 öğrenci Muğla'da bir hafta misafir edilecek. Öğrenciler, Muğla'nın tarihi ve turistik bölgelerini gezecek ve çeşitli etkinliklere katılacaklar. Son olarak Bodrum, Ortaca ve Fethiye'yi ziyaret ettikten sonra öğrenciler, Muğla'dan ayrılacaklar.

15:30 İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Ruhsat Alan Esnafla Buluştu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dernekler Yerleşkesi'nde görev süresince ruhsat alan esnafla bir araya geldi. Başkan Hürriyet, esnafın talep ve önerilerini dinledi ve ortak akıl buluşmalarının önemini vurguladı. Ayrıca, İzmit'in gelişimi için yapılan çalışmalardan bahsederek, esnafın kentin ana damarlarından biri olduğunu belirtti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

15:21 KKTC'li şampiyon voleybolcular için anma programı düzenlendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybeden KKTC'li şampiyon voleybolcular için anma programı düzenlendi. Programa KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Hataylı eski milli futbolcu Gökhan Zan, sanatçı Haluk Levent ve yönetmen Nilay İslamoğlu gibi birçok misafir katıldı. Anma gecesinde konuşan Töre, adaletin sağlanması gerektiğini belirtirken, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise çocukların adını yaşatmak için çalışacaklarını ifade etti. Eski futbolcu Zan ise yargı makamlarının emsal karar vereceğini umut ettiğini söyledi. Sanatçı Haluk Levent ise sorumluluğun paylaşılması gerektiğini vurgulayarak, yeni çocukların hayattan göçüp gitmemesi için çalışılması gerektiğini dile getirdi.

15:07 Adana'da düzenlenen Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 14. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, 10K, Çocuk Koşusu ve Halk Koşusu başarıyla tamamlandı. Toplamda 5 bin 34 yarışmacının katıldığı koşularda, 7'den 70'e her yaş grubundan sporcu yer aldı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, 2024 yılında 450 bin insanı koşturmayı hedeflediklerini belirtti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana'nın tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, katılımcılara başarılar diledi.

12:18 Aydın'da afet sonrası yıkılan imam lojmanı yeniden yapılıyor Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan afet sonrası yıkılan Gözpınar Mahallesi imam lojmanının yeniden yapımı için Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Gurbet Çamoğlu çalışma başlattı. Hayırsever iş insanlarının desteğiyle elde edilen malzemelerle tadilat çalışmaları sürüyor.

22:05 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Girit Adası'nda görüştü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turu çerçevesinde Girit Adası'na ziyaret gerçekleştirdi. Blinken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Miçotakis, Blinken'ı Hanya ilindeki evinde misafir etti ve ittifak ilişkilerini sembolize eden bir yer olarak nitelendirdi. Görüşmelerde, savunma işbirliği, Ortadoğu, Gazze ve Ukrayna gibi konular da ele alındı.

20:08 Depremzedelerin yeni konutları için çalışmalar hızla devam ediyor Deprem bölgesindeki ihya ve inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelerin taleplerini dinleyerek çözüm bulmaya çalışıyor. Bakan Özhaseki, depremzedelerin isteği üzerine evlerin eşlerinin ve çocuklarının mezarlarına yakın bölgelerde yapılması talimatını verdi.

17:55 Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'ndan 1018 Hayvana Sıcak Yuva Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, geçen yıl 1018 sahipsiz hayvana sıcak yuva buldu. Tesiste bakım ve tedavisi yapılan hayvan sayısı 54 bin 820'ye ulaştı. Ayrıca, 6 bin 183 can dostuna sıcak bir yuva sağlandı ve 87 yabani hayvan doğal yaşamına döndürüldü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, can dostlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

14:44 Antalya Düşünce Platformu'nun Ocak Ayı Toplantısında AGC Başkanı İdris Taş Konuştu Antalya Düşünce Platformu'nun Ocak ayı olağan toplantısında Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş konuk oldu. Toplantıda, platformun 1. yılını doldurması ve yeni üyelerin rozet takma merasimi gerçekleştirildi. Taş, basının güçlü ülkelerin ve sosyal refahın öncüsü olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin toplumu bilinçlendirmek ve haber vermek görevinin yanı sıra örnek kişiliklere sahip olmalarının da önemli olduğunu belirtti.

14:16 Şemdinli Kaymakamı ve eşi aile ziyaretlerini sürdürüyor Kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, Şemdinli ilçesinde aile ziyaretlerine devam ediyor. Ateş, Tütünlü köyünde Atmaca ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve çocuklarla sohbet etti. Ardından Hafset Nurçin ve Şehit Salim Bay'ın ailelerini ziyaret eden Ateş, vatandaşlara devletin her zaman yanlarında olduğunu iletti ve taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

22:36 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'daki iptal olan Süper Kupa finali hakkında ilk kez konuştu. TFF'nin süreci yönetemediğini belirten Koç, "Ömer Çelik Bey çok güzel konuşmuş. 'Burada planlama hatası yapılmış' demiş. Sonuna kadar haklı. Belki de hiç planlama yapılmamış. Sorumluluk net olarak Federasyon'da" dedi.

22:27 TFF Tahkim Kurulu Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezalarını indirdi TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe forması giyen Fred'in Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart cezasını 2 maça, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını ise 1 maça indirdi. Ayrıca, MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca'nın sürekli hak mahrumiyeti cezası da onaylandı.

22:04 Tahkim Kurulu'ndan Fred'e indirim TFF Tahkim Kurulu, 3 maç ceza alan Fenerbahçeli oyuncu Fred'in cezasını 2 maça indirirken, Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezalarını da onadı.

18:31 İstanbul Bienali'nin yeni direktörü Kevser Güler oldu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 18. İstanbul Bienali'nin direktörlüğünü, küratör ve araştırmacı Kevser Güler devralacak. Bienal, Koç Holding başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle 14 Eylül-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kevser Güler, İstanbul Bienali'nde daha önce görev almış ve çeşitli sanat programlarında çalışmış bir isimdir.

18:17 Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve beraberindeki oda başkanlarıyla bir araya geldi Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ve beraberindeki oda başkanlarıyla bir araya gelerek ilçedeki çalışmaları konuştu. Esnafa sunduğu desteklerden dolayı Başkan Öztekin'e teşekkür eden Yılmaz ve oda başkanları, Kağıthane'nin kalkınması için her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Başkan Öztekin ise son 5 yılda gerçekleştirilen projelerin esnaflara büyük fayda sağladığını ve seyyar satıcılara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

18:17 Türkiye'nin en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'nu geçen yıl 140 binden fazla kişi ziyaret etti Sakarya'da bulunan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'nu geçen yıl 140 binden fazla kişi ziyaret etti. Longoz, 7,5 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun subasar ormanı olup, 187 cins bitki ve 226 taksonu, 215 farklı kuş, 22 sürüngen, 36 memeli, 6 balık türüne ev sahipliği yapmaktadır.

17:45 Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nu Paylaştı Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumsal farkındalık çalışmalarına imza atan Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nu internet üzerinden paylaştı. Rapor, kadına karşı şiddetle mücadele, kadın sığınmaevleri, kadın danışma merkezleri ve diğer kadın hizmetleriyle ilgili verileri içermektedir. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kadın dostu projeleri ve Mor Haritam uygulaması da raporda yer almaktadır.

13:08 Antalya, 2024'te yeni bir turist rekoru kırmak için çalışmalara başladı Antalya, Cumhuriyet'in 100. yılında 15 milyon 689 bin 258 yabancı turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Sektör temsilcileri, 2024'te yeni bir rekor kırmak için turizm fuarlarına katılarak, tanıtım faaliyetlerini artırarak çalışmalara başladı. Hedef, 2028 yılında 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri elde etmek.

12:30 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunanistan Başbakanı ile Girit Adası'nda görüşecek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın öğleden sonra Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek. Görüşme, Yunan Başbakan'ın Girit Adası'ndaki evinde gerçekleşecek. Görüşmenin ardından düzenlenecek çalışma toplantısına ise Yunanistan Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililer katılacak. Blinken, Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret ederek çeşitli konuları görüşecek.

10:17 Diyarbakır'da konteyner kentte kalan depremzedeler TOKİ konutlarına geçmeyi bekliyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da inşası süren 6 bin 40 konutun bir kısmında çalışmalar son aşamaya geldi. Konteyner kentte kalan depremzedeler, evlerine geçmek için gün sayıyor. TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

09:23 Diyarbakır'da depremzedeler evlerine geçmek için gün sayıyor Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da inşası süren 6 bin 40 konutun bir kısmında çalışmalar son aşamaya geldi. TOKİ tarafından başlatılan çalışmalarla depremzedelerin barınma ihtiyacı karşılanıyor. Depremzedeler, konteyner kentte kaldıkları süre boyunca okul ve diğer ihtiyaçlarını karşıladılar. Şimdi ise TOKİ konutlarının hızla ilerlemesiyle evlerine geçmek için sabırsızlanıyorlar.

23:35 Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak görüşmelerine devam ediyor Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifaka ilişkin yapılan görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Kılıç, AK Parti heyetinin randevu talebi üzerine yarın akşam görüşme yapılacağını belirtti. İttifak konusunda gelecek teklife göre son kararın verileceğini ifade eden Kılıç, kapının henüz kapanmadığını vurguladı.

17:09 Yeniden Refah'tan seçim ittifakı açıklaması: Kapı kapanmış değil Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile yerel seçime yönelik ittifak görüşmelerine ilişkin, "AK Parti heyetinin Yeniden Refah Partisi heyetinden randevu talebi genel merkezimize ulaştı.