İçişleri Bakanı Çiftçi, eski bakan Başesgioğlu ve emekli valilere vefa mesajı verdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, eski bakan Başesgioğlu ve emekli valilere vefa mesajı verdi

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İçişleri Bakanı Çiftçi, eski bakan Başesgioğlu ve emekli valilere vefa mesajı verdi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski bakan Murat Başesgioğlu ile emekli Vali Osman Derya Kadıoğlu'nu Bakanlıkta misafir etti. Mülkiye Başmüfettişi Yakup Güneri ve emekli Vali Fikret Güven'i de ziyaret eden Çiftçi, tecrübelerinden istifadeye önem verdiklerini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, eski bakan Murat Başesgioğlu ve emekli Vali Osman Derya Kadıoğlu'nu Bakanlıkta ağırladı. Çiftçi, emekli Mülkiye Başmüfettişi Yakup Güneri ile emekli Vali Fikret Güven'i de ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devletimize ve aziz milletimize yıllarca emek vermiş kıymetli büyüklerimizle gönül bağlarımızı güçlü tutmaya, tecrübelerinden istifade etmeye önem veriyoruz. Bu vesileyle daha önce İçişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Bakanı olarak görev yapan Sayın Murat Başesgioğlu'nu ve emekli Valimiz Sayın Osman Derya Kadıoğlu'nu Bakanlığımızda misafir ettik. Emekli Mülkiye Başmüfettişimiz ve Sayıştay Üyemiz Sayın Yakup Güneri ile emekli Valimiz Sayın Fikret Güven'in de kapılarını çalarak hallerini hatırlarını sorduk, kendileriyle hasbihal ettik. Makamlar ve vazifeler gelip geçer; geriye gönüllerde bırakılan güzel izler kalır. Bizim devlet geleneğimizde vefa, geçmişin emeğini unutmamak ve büyüklerimizin hatırını daima aziz tutmaktır. Rabbim, kıymetli büyüklerimize sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip eylesin."

Kaynak: DHA
Murat Başesgioğluİçişleri BakanıDerya KadıoğluFikret GüvenPolitikaMisafirGüncelSon Dakika

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