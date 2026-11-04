Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti
Haber Videosu

Aydın Kuyucak'ta hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın, Denizli'de kiraladıkları evi temizlemeye giderken yaşanan kazada öldüğü belirtildi. Bir süre önce nikah kıyan ve haftaya düğün hazırlığı yapan çiftten Şaban Kaymakçı, eşini evde beklerken acı haberi aldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir hafta sonra düğünü olan genç kız hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı'nın ölüm haberi Aydın'ı yasa boğarken, genç kızın Aydın'dan Denizli'deki gelin gireceği evi temizlemeye gittiği öğrenildi.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ACD 749 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil yol kenarına savruldu.

Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Safiye Kaymakçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisindeki; H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö., S.D. ve F.K. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti

1 HAFTA SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Kazada hayatını kaybeden Safiye Kaymakçı'nın önceki gün resmi nikahı kıyılarak evlendiği ve 14-15 Kasım günü de Aydın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Köyü'nde düğünü yapılacağı öğrenildi. Davetiyeleri dağıtılan genç kızın komşu köyü olan Köşk Akçaköy'e gelin gideceği damadın işi dolayısıyla Denizli'de yaşamayı planladıkları öğrenildi. Çeyizini düzen Safiye Kaymakçı'nın gelin gireceği evi temizlemek için yakınları ile birlikte sabah saatlerinde köyden Denizli'ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaEvlilikKuyucakDenizliGüncelAydınKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu Tam 11 isim var Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
17:28
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
17:15
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti
Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
17:07
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:49
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
16:35
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
Fenerbahçe U19-Liverpool U19 maçında gol yağmuru
16:29
Emre’nin Fenerbahçe’nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
Emre'nin Fenerbahçe'nin başına geçtiğini gören Acun telefona sarıldı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:38:32. #7.13#
SON DAKİKA: Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android