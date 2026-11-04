Galatasaray, UEFA\'ya gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında evinde Alman temsilcisi Stuttgart’ı 2-0 mağlup ederek gruptaki puanını 6’ya çıkaran Galatasaray’da yüzler gülse de maçtaki hakem kararları yönetimi harekete geçirdi.

GALATASARAY UEFA'YA GİDİYOR

Sarı-kırmızılı idareciler, Devler Ligi'nde üst üste yaşanan tartışmalı pozisyonların ardından UEFA nezdinde girişimde bulunma kararı aldı. Stuttgart mücadelesinin ilk dakikalarında Mario Lemina ile Atakan Karazor arasında yaşanan pozisyonda kırmızı kart bekleyen ancak VAR incelemesi dahi yapılmadan sadece sarı kartla geçiştirilen karar, sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekti. Benzer şekilde daha önce deplasmanda oynanan Sporting karşılaşmasında da Aleksey Batrakov'a yapılan sert müdahalede kırmızı kart kararı çıkmamıştı.

TEKNİK HEYET VE OYUNCULARDAN SERT AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, İngiliz hakem yönetimine sitem ederek rakibin sert oyununa göz yumulduğunu ve kararların rakipten yana kullanıldığını vurguladı. Kaleci Uğurcan Çakır ise Sporting deplasmanındaki hakem yönetimini hatırlatarak hakem hataları nedeniyle haksızlığa uğradıklarını dile getirdi.

AMAÇ: TEKRAR AYNI HATALARLA KARŞILAŞMAMAK

Şampiyonlar Ligi'nde üst tur hedefini sürdüren Galatasaray yönetimi, turnuvanın kalan maçlarında benzer hakem hatalarıyla karşılaşmamak ve takımın hakkını korumak adına söz konusu pozisyonlarla ilgili UEFA yetkilileriyle resmi bir görüşme gerçekleştirecek.