Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımı - Son Dakika
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Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımı

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Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira\'dan ilginç Jakobs paylaşımı
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Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira ve Ismail Jakobs, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçı sonrası bir mekandan ayrılırken görüntülenmişti. Lucas Torreira, Ismail Jakobs'un mekandan çıkışı esnasındaki çekilen bir görüntüsünü Instagram profilinde paylaştı.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular zaferi İstanbul gecelerinde kutladı. 

BASIN MENSUPLARINDAN KAÇAMADILAR

Maçın ardından Etiler’deki bir mekanda bir araya gelerek galibiyetin tadını çıkaran Lucas Torreira ve Ismail Jakobs, çıkışta basın mensuplarının görüntü almaması için büyük bir çaba verse de işe yaramadı.

TORREIRA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Mekan kapısında kameraları fark edince tişörtünü başına çekip kendisini gizlemeye çalışan Ismail Jakobs'un o halleri ortaya renkli görüntüler çıkardı. Takım arkadaşının kameralardan kaçma çabasını karşılıksız bırakmayan Lucas Torreira ise Jakobs’un mekandan ayrılırken çekilen o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Uruguaylı yıldızın Instagram profilinde yer verdiği eğlenceli karesi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımı
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