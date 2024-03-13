Son Dakika Instagram Haberleri

05 Mar 05 Mar

Chris Pratt'li Garfield filmi 24 Mayıs'ta vizyonda

Animasyon ve beyaz perdenin ikonik karakterlerinden biri olan Garfield, Chris Pratt ve Samuel L. Jackson'in başrolde olduğu yeni filmiyle 24 Mayıs'ta sinemalarda olacak. Yeni fragmanı yayınlanan film, Garfield'ın terk edilmiş bir yavru kediyken evcil hayvan olarak rahat bir hayata alışmasını ve babasıyla bir araya gelme hikayesini konu alıyor. Bu buluşma, Garfield ve köpek dostu Odie'yi rahat hayatlarını terk etmeye itecek ve Vic karakteri tarafından planlanan yüksek riskli bir soygunu içerecek. Chris Pratt, oyuncu kadrosuna dahil olduğunda büyük heyecan duyduğunu ve Garfield hikayesinin daha da genişleyeceğini ifade etti.