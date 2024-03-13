Son Dakika Instagram Haberleri

- 22:39 ABD Kongresi TikTok için yasak getirebilecek yasa tasarısını onayladı
ABD Kongresi, TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair endişe duyduğu için TikTok'u yasaklatabilecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Temsilciler Meclisi, TikTok'u yasaklamak için ilgili yasa tasarısını oyladı ve onay aldı. Şimdi gözler, Senato'ya çevrildi ve eğer Senato da tasarıyı onaylarsa, nihai kararı Başkan Joe Biden verecek.
- 16:32 Tarkan Yeni Albüm Müjdesi Verdi
Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına yeni albüm müjdesi verdi. Sanatçı, stüdyoda çekildiği fotoğrafı paylaşarak, albümün yakında çıkacağını söyledi. Tarkan en son Cumhuriyet'in 100.yılı ve Atatürk için 'Sen Rahat Uyu' adlı marşı yazmıştı.
- 16:31 TikTok Kullanıcı Sayısında Düşüş Yaşıyor
Son bilgilere göre, TikTok aktif kullanıcı sayısında belirgin bir düşüş yaşamaya başladı. Özellikle Amerika'da sadık kullanıcılarını bile kaybetmeye başlayan platform, büyüme oranlarında Facebook'un bile gerisinde kalmış durumda. TikTok'un geleceği belirsizliğini korurken, şirket yönetimi reklam gelirlerini artırmak için yeni bir fotoğraf uygulaması üzerinde çalışıyor.
- 16:25 Z kuşağının yeni çılgınlığı: Brokoli ile çil yapma trendi Türkiye'de de yayılıyor!
Z kuşağı, brokoli ile çil yapma trendini Türkiye'ye getirdi. Sağlıklı bir yaşam için önerilen brokoli, makyajda kullanılmaya başlandı. TikTok ve Instagram'da fenomenler, brokoli ile sahte çiller oluşturuyorlar. New York'lu Z kuşağı üyesi Paulina Reitman'ın videosu 170 bin, İsveçli model Cajsa Wessberg'in paylaşımı ise 600 bin beğeni aldı. Türkiye'de de bu trend hızla yayılıyor. Yaratıcı bir makyaj deneyimi olarak kabul edilen bu trend, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
- 14:45 Türkiye'de 68 binin üzerinde hasta, böbrek yetersizliği nedeniyle diyaliz tedavisi görüyor
Türkiye'de 68 binin üzerinde hasta, böbrek yetersizliği nedeniyle diyaliz tedavisi görüyor Türk Nefroloji Derneği, kronik böbrek hastalığının önemine dikkat çekmek için Dünya Böbrek Günü'nde 'Böbrek Candır' temalı toplantı düzenledi.
- 14:38 TikTok'tan Instagram'a rakip uygulama!
Gelen son bilgilere göre, TikTok Instagram benzeri bir uygulama açmayı planlıyor. İşte en önemli detaylar...
- 14:13 Bakan Ersoy: "Turizm gelirimiz yüzde 17 artışla 54,3 milyar TL oldu"
SAMSUN (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023'ü yine rekorlarla kapattık. Ziyaretçi sayımız 56,7 milyon kişi oldu, yüzde 10'luk artış yakaladık.
- 11:24 Hollanda'da Sosyal Medyadan Uzaklaşmak İsteyenler İçin 'Çevrim Dışı Kulüp'
Hollanda'da sosyal medya ve dijital dünyadan uzakta birkaç saat geçirmek isteyenler "Çevrim Dışı Kulüp" (The Offline Club) adlı inisiyatifin toplantılarında bir araya gelerek teknolojik aletlerden uzakta zaman geçirip sosyalleşiyor.
- 12 Mar PayPal ve Apple Pay için yeni yasa yayınlandı
Türkiye'de uzun bir süredir kullanılamayan PayPal ve Apple Pay gibi ödeme sistemleri için yeni bir yasa yayınlandı. Yapılan değişiklikle birlikte yurtdışı tabanlı şirketler, kullanıcı verilerini kendi ülkelerinde barındırabilecekler. Bu durum, PayPal ve Apple Pay gibi şirketlerin Türkiye'de aktif hale gelmesine olanak sağlayabilir.
- 12 Mar Manipüle Edilmiş veya Yapay Zeka Tarafından Üretilmiş Görüntüleri Nasıl Tespit Edebiliriz?
Fotoğrafların manipüle edilmesi ve yapay zeka tarafından üretilmiş görüntülerin yayılmasıyla birlikte, doğru bilgiye ulaşmak giderek zorlaşıyor. Ancak anormal ışıklandırma, yansımalar ve gölgeler, eller ve kulaklar, meta veriler ve görüntü gürültüsü gibi ipuçları kullanılarak manipüle edilmiş veya yapay zeka tarafından üretilmiş bir görüntü tespit edilebilir. Ayrıca, Google gibi internet şirketleri tarafından sunulan doğrulama araçları da bu konuda yardımcı olabilir.
- 12 Mar Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yarışmacılar açlık ve özlemle mücadele ederken, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu. Ödüllerden yararlanamayan Yunus Emre'nin eşi, bekleyişini ve iletişimsizliği paylaşarak duygularını dile getirdi.
- 11 Mar Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti
Dün akşam düzenlenen Oscar Ödülleri'ne katılan dünyaca Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti. Benzerlik karşısında şaşkına dönen Özay ise o anlara sessiz kalamadı.
- 11 Mar WhatsApp, Android kullanıcılarına çıkartma düzenleme özelliği sunacak
WhatsApp, beta güncellemesinde çıkartma düzenleme özelliğini test etmeye başladı. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan çıkartma oluşturma/düzenleme işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.
- 11 Mar Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Komedyen Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gününde içki içtiği anları yayınladığı için tepkilerin hedefi oldu.
- 11 Mar Oyuncu Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Eski eşi tabut başında gözyaşı döktü
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 90 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşinin cenazesine katılan Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.
- 11 Mar Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim
Survivor'da sık sık yarışmacılarla tartıştığı ve kurallara uygunsuz şekilde davrandığı için ceza alan Yunus Emre Özden'in eşi yaptığı açıklamada hamile olduğunun müjdesini verdi.
- 11 Mar Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
Temmuz ayında ilk bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir gözlerden uzak büyüttüğü Elay adını verdiği kızının yüzünü ilk kez gösterdi.
- 10 Mar Instagram'a eklenen mini emoji oyunu nasıl oynanır?
Instagram'a sessiz sedasız eklenen mini emoji oyununu nasıl oynayabileceğinizi öğrenin. Oyunu başlatmak için özel mesajlar kısmından bir sohbete girip karşıdaki kişiye bir emoji gönderin. Gönderdiğiniz emojiye tıklayarak oyunu başlatın ve emojinin ekranın altına kaçmasını engelleyin. Puanınızı arttırdıkça oyunun zorluk seviyesi yükselecek.
- 09 Mar Realme Narzo 70 Pro 5G Tasarımı Ortaya Çıktı
Realme, akıllı telefon pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek için yeni modeli Narzo 70 Pro 5G'nin tasarımını tamamladı. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7050 işlemciye sahip olacak. Ayrıca, OIS'li 50MP Sony IMX890 kamera, delikli çentikli ekran ve Air Gesture özelliği gibi dikkat çeken özelliklere sahip olacak. Mart ayında tanıtılacak olan cihazın fiyatı ise 360 dolardan düşük olacak.
- 09 Mar Hamilelik heyecanı yaşayan Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı
5,5 aylık hamile güzel oyuncu Burcu Biricik, dün akşam düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü'nde podyuma çıktı. Kırmızı bir elbise giyen Biricik, karnı burnunda verdiği pozlarla takipçilerinden tam not aldı.
- 09 Mar Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı
1997 ile 2001 yılları arasında Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, Ricky Latham ile ilişkisi sonucunda ilk bebeğini kucağına aldı.
- 09 Mar Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
Programına konuk aldığı Nazan Kesal'a "Umarım bu dizide kalır ve kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" dediği linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu. Yanlış anlaşıldığını belirten Düvenci "Kınadığınız kelimeler benim değil, sosyal medyada Nazan'a yapılan sınır aşan yorumlara aitti. Kadının kadına yaptığı zorbalıklardan biri gibi gösterilmeye çalışıldı. Nazan Kesal candır" dedi.
- 09 Mar Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
MİT'in başarılı operasyonu sonucunda İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a ajanlık yapan birçok isim yakalanmıştı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken ajanların Türkiye'deki meslekleri ver banka hesap detaylarına ulaşıldı.
- 08 Mar Meta, 2026 yılına kadar yapay zeka odaklı yol haritası çiziyor
Meta yönetimi, 2026 yılına kadar olan dönemi kapsayan yol haritasında yapay zeka teknolojilerine ağırlık veriyor. Facebook ve Instagram'ı da yapay zeka ile güçlendirmeyi hedefleyen Meta, bu stratejiyle dijital hayatın her alanını etkileyeceğini öngörüyor. Şirketin hisse değerinde artış beklenirken, kullanıcıların bu konudaki kararı belirleyici olacak.
- 08 Mar MOSSAD'a bilgi satılması soruşturmasına ilişkin detaylara ulaşıldı
Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları belirlenen ve MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüpheli hakkındaki savcılık sevk yazısına ulaşıldı.
- 08 Mar Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde boncuklarla süs eşyaları yapmaya başladı. Polat ilk hediyesini de yakın arkadaşı Sevim Alan'a gönderdi.
- 08 Mar Twitch Mobil Uygulaması Yeniden Tasarlanıyor
Twitch, mobil uygulaması için büyük bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Yeniden tasarlanan uygulama, keşfet bölümü ve sosyal özelliklerle birlikte kullanıcı deneyimini geliştirecek. Ayrıca, moderasyon araçları ve topluluk kurallarında yapılacak değişikliklerle taciz ve yasaklanmış davranışlara daha ağır cezalar getirilecek.
- 07 Mar Esenyurt'ta Eşini İntihara Yönlendiren Musa Adıyaman 8 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Esenyurt'ta eşini intihara yönlendirerek ölümüne neden olan Musa Adıyaman hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Adıyaman'ın 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
- 07 Mar Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti
Şarkıları ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Melek Mosso, Ankara'da verdiği konserde sahnede kurtlarını döktü. Kırmızı elbisesiyle göbek atan Mosso, bir ara kendinden geçerek zıplaya zıplaya oynadı.
- 07 Mar Melis Sezen, yeni proje öncesi imajını değiştirdi
Güzel oyuncu Melis Sezen yeni proje öncesi imaj değiştirerek sarı olan saçlarını koyu renge boyattı. Oyuncunun son hali sevenlerinden tam not aldı.
- 06 Mar Samsun'da Köpek Dolandırıcılığı Yapan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı
Samsun'da bir kişiyi sosyal medya üzerinden köpek sahiplendirme vaadiyle dolandıran şahıs, 4 yıl 2 ay hapis ve 10 bin 180 lira adli para cezasına çarptırıldı. Şahıs, köpeği göndermediği gibi mağdurdan toplamda 4 bin 250 lira da dolandırmıştı.
- 06 Mar Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Efe Deprem'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. En son Mutluyuz filminde birlikte rol aldığı Deprem'in ölümüyle kahrolan İbrahim Büyükak "İnanıyorum daha 3-5 ay evvel sette şahane zaman geçirmiştik. Canım kardeşim" yorumunu yaptı.
- 06 Mar Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Efe Deprem, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 41 yaşında hayatını kaybetti.
- 06 Mar Ünlü çizgi roman sanatçısı Jon Medwick, sevgilisinin engellemelerine rağmen intihar etti
Dünyaca ünlü çizgi roman sanatçısı Jon Medwick, 15. kattaki dairesinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti. Medwick'in sevgilisi onu tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis, olayın intihar olduğunu belirtti ve Medwick'in uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.
- 06 Mar 7 kişinin tecavüzüne uğrayan gezgin kadının eşine yaklaşık 400 bin TL tazminat ödendi
Motosikletle dünyayı gezen Fernando ve Vicente çifti Hindistan'da 7 kişinin saldırısına uğramış ve şüpheliler genç kadına defalarca tecavüz etmişti. Korkunç olaya karışan 3 kişi yakalanıp yargı önüne çıkarılırken, genç kadının eşine kameralar önünde 1 milyon rupi (381 bin 503 lira 35 kuruş) tazminat ödendiği anlara ilişkin görüntüler kamuoyunda büyük tartışma yarattı.
- 05 Mar Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
Popüler sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşandı. Instagram kullanıcıları, ana sayfayı güncelleme girişimlerinde bulunduklarında 'Akış yenilenemiyor' hatasıyla karşılaştı. Aynı akış yenileme sorunu bir diğer sosyal medya platformu Facebook'ta da yaşandı. Sorun yaklaşık 2 buçuk saatin ardından çözüldü.
- 05 Mar Malta'da öldürülen Pelin Kaya'nın katili 40 yıl hapse mahkum edildi
Malta'da geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, kardeşini öldüren katil Jeremie Camilleri'nin 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilk sürecin tamamlandığını belirterek, 'Alabileceği maksimum ceza 40 yıldı. Onu da aldık, itiraf ettirerek aldık en azından. Attığımız adımların doğru olduğunu düşünüyorum.' dedi.
- 05 Mar Malta'da Türk iç mimar Pelin Kaya'yı öldüren katil 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Malta'da geçen yıl kaldırımda yürüyen Türk iç mimar Pelin Kaya'yı aracıyla ezerek öldüren ve suçunu geçen ay kabul eden katil Jeremie Camilleri, yargılandığı davada 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fransa-Malta vatandaşı 34 yaşındaki Camilleri'nin, 18 Ocak 2023'te Pelin Kaya'yı kasten öldürmekten tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması, bu sabah Valetta Adliyesi'nde yapıldı.
- 05 Mar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
İspanya'nın turistik kenti Barcelona'da yaşayan Fernando ve Vicente motosikletle yaptıkları dünya turunda Hindistan'da korkunç bir saldırıya uğramış ve 7 kişi genç kadına tecavüz etmişti. Polisin başlattığı insan avında şüphelilerden 3'ü yakalanırken, hakim karşısına çıkan saldırganlar kimlikleri belli olmasın diye kafalarını tamamen kapatan maskelerle poz verdi. Öte yandan mahkemeye çıkan turist çifte Hint makamlar yaklaşık 10 bin euroluk bir tazminat verdi.
- 05 Mar Instagram DM Özelliği ile Mesajları Düzenleme Devrede
Instagram, kullanıcıların daha iyi bağlantı kurmasına ve sohbet etmesine yardımcı olacak DM özelliklerini devreye aldı. Bu özelliklerin arasında en çok gönderilen mesajların düzenlebilmesi yer alıyor. Mesajları gönderdikten 15 dakika sonrasına kadar düzenleme, gelen kutusunun üst kısmına üç sohbete kadar sabitleme ve okundu bilgisini sohbet bazında değiştirme gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca kullanıcılar artık DM'de hızlı kullanım için favori çıkartmalarını kaydedebilecek ve mesajlara çıkartma, GIF, video, fotoğraf veya ses kaydı ekleyebilecek. Yeni temalar da eklenerek kullanıcıların sohbetlerini daha renkli hale getirecek.
- 05 Mar Chris Pratt'li Garfield filmi 24 Mayıs'ta vizyonda
Animasyon ve beyaz perdenin ikonik karakterlerinden biri olan Garfield, Chris Pratt ve Samuel L. Jackson'in başrolde olduğu yeni filmiyle 24 Mayıs'ta sinemalarda olacak. Yeni fragmanı yayınlanan film, Garfield'ın terk edilmiş bir yavru kediyken evcil hayvan olarak rahat bir hayata alışmasını ve babasıyla bir araya gelme hikayesini konu alıyor. Bu buluşma, Garfield ve köpek dostu Odie'yi rahat hayatlarını terk etmeye itecek ve Vic karakteri tarafından planlanan yüksek riskli bir soygunu içerecek. Chris Pratt, oyuncu kadrosuna dahil olduğunda büyük heyecan duyduğunu ve Garfield hikayesinin daha da genişleyeceğini ifade etti.
- 04 Mar Birand Tunca'nın annesi kanserle mücadele sonucu hayatını kaybetti
Başarılı oyuncu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen yaşamını yitirdi. Tunca, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Tunca, annesinin cenaze törenine ilişkin detayları da paylaştı.
- 04 Mar Reliance Şirketi Sahibinin Oğlu Lüks Bir Düğün Töreni Düzenledi
Reliance şirketinin sahibi Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ve kız arkadaşı Radhika Merchant, lüks bir düğün töreni düzenledi. Törene 1200 davetli katıldı ve geleneksel seremoniler yapıldı. Bollywood yıldızları ve ünlü iş insanları da törende yer aldı. Rihanna'nın performansı ise eleştirildi.
- 04 Mar Tepki alınca hemen sildi! Arda'dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyeti ile ilgili paylaşımlarını beğenmesi, sosyal medyada büyük yankı buldu. Kullanıcıların tepkisini alan Güler, daha sonra beğenilerini geri çekti.
- 04 Mar Bahreyn'e giden Şeyma Subaşı, başını kapatıp dans etti
Formula 1 yarışlarını izlemek için Bahreyn'e giden Şeyma Subaşı, veliaht prensinin partisine katıldı. Dantelli bir elbise tercih eden Subaşı, başını bir şalla kapatarak dans etti.
- 03 Mar Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
İspanya'nın turistik kenti Barcelona'da yaşayan ve 5 yıl önce motosikletlerine atlayarak dünyayı gezmeye karar veren Vincente ve Fernanda çifti Hindistan'da korkunç bir saldırıya uğradı. Şüphelilerin boğazlarına bıçak dayadığını belirten Fernanda "Kimsenin başına gelmesini istemediğim bir olay yaşandı. 7 erkek bana tecavüz etti. Bizi dövdüler ve bizi gasp ettiler. Çok bir şey almadılar çünkü gerçekte istedikleri bana tecavüz etmekti" dedi.
- 02 Mar Moda İkonu Iris Apfel 102 Yaşında Hayatını Kaybetti
Amerikan tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel, 102 yaşında hayatını kaybetti. Beyaz saçları, büyük boy gözlükleri ve kalın boncuklu kolyeleriyle tanınan Apfel, moda dünyasında tarihe geçecek bir isimdi. Ölüm haberi, Apfel'in Instagram hesabından duyuruldu. Birçok ünlü isim de taziye mesajları paylaştı.
- 02 Mar Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
Renkli kıyafetleri, enerjisi ve gözlükleriyle moda tarihine ismini altın harflerle yazdıran Iris Apfel, 102 yaşında hayata gözlerini yumdu.
- 02 Mar Art Dubai'de yapay zeka ve minyatür sanatı bir araya geldi
Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren Art Dubai'nin 17. edisyonu, 3 Mart'a kadar devam edecek. Fuarda Arjantinli sanatçı Florencia S.M. Brück'ün yapay zeka ve minyatür sanatını birleştiren 9 eseri sergilendi. Eserler, yapay zeka robotu Chatgpt ile oluşturuldu ve Blockchain teknolojisiyle NFT olarak hazırlandı. Ayrıca, Art Dubai, Gazze'deki sivillere destek amacıyla fon toplama kampanyası düzenliyor.
- 02 Mar Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kod Adı Kırlangıç dizileriyle tanınan oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı.
- 02 Mar Facebook, Haberler Bölümünü Kapatmaya Devam Ediyor
Facebook, Amerika ve Avustralya'da Haberler bölümünü kaldırmaya başlayacağını duyurdu. Şirket, kullanıcıların platformu haber okumak için değil sosyalleşmek ve yeni bağlar kurmak için kullandığını belirtiyor. Haber içeriklerinin firma için diğer içeriklere oranla daha az gelir sağladığı da iddia ediliyor. Meta'nın Instagram ve Threads platformlarındaki siyasi içeriklere kısıtlama getireceği açıklamasının ardından, Facebook'un da benzer bir karar alması bekleniyor.
- 01 Mar Arjantinli Futbolcu Eşinin Dünya Kupası Madalya ve Formasını Sattığını İddia Etti
Arjantinli futbolcu Ezequiel Palacios'un boşanma sürecindeki eşi, Dünya Kupası finalindeki madalya ve formasını satarak borçlarını ödediğini iddia etti. Palacios'un Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen takımında forma giydiği dönemde Arjantin'in Dünya Kupası zaferi sonrası, eşinin bu adımı attığı belirtildi. Bu satışın ardındaki nedenler ve elde edilen miktar hakkında detay verilmedi.
- 01 Mar İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında vurulmasıyla ilgili yaptığı şakadan dolayı ölüm tehdidi almaya başladı. "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" yorumunu yayınlayan komedyen, yasal yollara başvurdu.
- 01 Mar Yoğun bakımda olduğunu söyleyen Turabi Dominik'te mi? Hakkındaki söylentilere fena patladı
Sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star'a veda eden ve yarışmadan sonra yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan Turabi Çamkıran, Dominik'te olduğu yönündeki söylentilere isyan etti. Bir Latin ülkesinde tedavi gördüğünü söyleyen Turabi, "Sağlığımla savaşıyorum. Aynı zamanda müzik sektörüne girdim şarkım geliyor" dedi.
- 29 Şub Pınar Altuğ sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına tepki gösterdi
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.
- 29 Şub Eski sevgilisi uzaklaştırma kararı aldıran Fırat Tanış sessizliğini bozdu
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
- 29 Şub Şarkıcı Doğuş, Böbreğindeki Kist Nedeniyle Apar Topar Ameliyata Alındı
49 yaşındaki şarkıcı Doğuş, ufak bir rahatsızlık için hastaneye gittiğinde böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrendi. Ünlü isim hemen ameliyata alındı ve üç ameliyat geçirdi. Doğuş, ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek sevenlerine geçmiş olsun mesajları aldı.
- 29 Şub Instagram Reels Videolarında Seslendirme Nasıl Yapılır?
Günümüzde birçok kullanıcı Instagram Reels videolarında seslendirme yapmak istiyor. Bu rehberimizde Instagram Reels seslendirme yapma adımlarını detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Seslendirme yaparak videolarınızı daha etkileyici hale getirebilirsiniz.
- 29 Şub Survivor'da Sema'dan dayak yiyen Pınar'ın eşi ve kardeşi açtı ağzını yumdu gözünü
Tansiyonun düşmediği Survivor All Star'da Pınar'a şiddet uygulayan Sema diskalifiye oldu. Pınar'ı kardeşi, kadına şiddete gülündüğünü belirterek "Empati yapamayacak kadar insanlıktan çıktığınız bildiğim için umarım bir gün çekirdek ailenizden birisi bunu yaşar da anlarsınız" dedi. Pınar'ın eşi ise "Söz her zaman sahibine aittir. Küfürlerinizin şimdilik konuğu biziz" ifadelerini kullandı.
- 29 Şub Usta oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti gereği Amerika'da son yolculuğuna uğurlanacak
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Tolga Savacı, vasiyeti gereği cumartesi günü bir süredir yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde defnedilecek.
- 28 Şub Yasemin - İzzet Özilhan... AYRILIK İDDİALARI YİNE GÜNDEMDE!
Yasemin Özilhan, 13 yıl önce iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz sene ayrılacakları yönündeki iddialarla konuşulan ünlü çift, hafta sonu kızlarıyla birlikte Uludağ'a tatile gitti. İkilinin tatiliyle ilgili ilginç bir detay ise kısa sürede magazin gündemine oturdu.
- 28 Şub Piyanist İklim Tamkan, Fırat Tanış Hakkında Uzaklaştırma Kararı Aldırdı
Piyanist İklim Tamkan, geçtiğimiz sene eylül ayında ayrıldığı ünlü oyuncu Fırat Tanış hakkında şiddet gördüğünü ileri sürerek uzaklaştırma kararı aldırdı. Tamkan, yaşadığı psikolojik şiddet, tehdit ve takip olaylarına karşı mücadele ettiğini ve kişilik haklarına saldırı olduğunu belirtti. Uzaklaştırma kararının ruh ve beden sağlığına katkı sağlayacağını ifade etti.
- 28 Şub Gonca Vuslateri'den sevgilisi tarafından uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış'a zehir zemberek sözler
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, eski sevgilisi tarafından uzaklaştırma alınan Fırat Tanış'ı hedef aldı. Tanış'ın böyle bir olayla gündeme gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur" ifadelerini kullandı.
- 28 Şub Dubai'de evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftinden ilk kare geldi
Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Ebru Gündeş ile iş insanı Murat Özdemir, dün Dubai'de nikah masasına oturdu. Gündeş evden mini beyaz bir gelinlik ile davul zurna eşliğinde çıkarken çiftten gelinlik ve damatlıkla ilk poz geldi.
- 28 Şub Piyanist İklim Tamkan, Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Piyanist İklim Tamkan, geçtiğimiz sene şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar sonrası açıklama yapan Tamkan, ''Gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum'' dedi.
- 27 Şub Lüks aracın üstünde para dağıtıp tabancayla poz veren fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Lüks bir aracın üstüne oturarak havada para saçan ve sonrasında belindeki silahı çıkartarak poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı. Dalveren'in Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de irtibatlı olduğu belirlendi. Fenomenin evinde yapılan aramada binlerce liralık dolar, euro, manat ve sahte emniyet araç giriş kartı bulundu.
- 27 Şub Pınar'ı dövdüğü için Survivor'dan diskalifiye edilen Sema'dan ilk sözler: Özür dilerim
Takım arkadaşı Pınar ile kavga ettiği için Survivor All Star'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir, yaptığı ilk paylaşımda ailesinden özür dileyerek ''Bu utanç en büyük cezam'' ifadelerini kullandı.
- 27 Şub Ebru Gündeş'le evlenen Murat Özdemir'in eski eşinden olay sözler: Rabbim kul senin, ceza senin
Bugün Dubai'de Ebru Gündeş ile nikah masasına oturan Murat Özdemir'in yakın zaman önce boşandığı eski eşi zehir zemberek sözler sarf etti. Özdemir'in Gündeş için boşandığı eşi ''Ey Rabbim ben kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin'' ifadelerini kullandı.
- 27 Şub Danimarka Başbakanı Frederiksen'in paylaştığı fotoğraf ülkeyi ikiye böldü: Şaka mı yapıyorsun?
Danimarka'da, Başbakan Mette Frederiksen'in evinden yaptığı paylaşım ülkeyi ikiye böldü. Frederiksen'in tavuklarla birlikte soğanları da aynı tahtada kestiğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı "Şaka mı yapıyorsun?", "Sebzelerle çiğ tavuğu aynı kesme tahtasında kesemezsin, ciddi misin?" sözleriyle tepki gösterirken, bir kısmı da bunun önemsiz bir detay olduğuna değindi. Başbakan tepkiler sonrası açıklama yapmak durumunda kaldı.
- 27 Şub Meta, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sahte içeriklere karşı yapay zeka ile mücadele edecek
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Avrupa Parlamentosu seçimleri sırasında yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerle mücadele etmek için bir ekip kuracağını duyurdu. Şirket, yapay zekanın seçmenleri kandırmak için kullanılabileceği endişesiyle harekete geçiyor. Ancak bazı uzmanlar, Meta'nın planının etkisiz olabileceğini belirtiyor. Meta'nın planı, AB'ye özel bir Seçim Operasyonları Merkezi kurmak ve potansiyel tehditleri tespit ederek önlemler almak üzerine odaklanıyor. Bununla birlikte, yapay zeka tarafından üretilen sahte içeriklerle mücadele etmenin zorlukları da tartışılıyor.
- 27 Şub Instagram, Arkadaş Haritası özelliği üzerinde çalışıyor
Instagram, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak arkadaşlarının konumlarını görmelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik olan Arkadaş Haritası üzerinde çalışıyor. Özellik, Snapchat'in Snap Map'ine benzeyecek ve kullanıcılara konumlarını kimlerin görebileceğini seçme imkanı sunacak. Ayrıca kullanıcılar haritada kısa mesajlar veya Notlar bırakabilecekler.
- 26 Şub Tolga Savacı, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
ABD'de yaşayan oyuncu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Savacı'nın eşi Nermin Bezmen, vefat haberini duyurduğu Instagram paylaşımında derin üzüntüsünü dile getirdi. Tolga Savacı, Türkiye'de sinema ve televizyon dünyasında önemli projelerde yer almış bir oyuncuydu.
- 26 Şub Dikkat!.. Bu tuzağa düşmeyin... DAHA FAZLA MEGAPİKSEL, DAHA İYİ GÖRÜNTÜ MÜ DEMEK?..
Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda adeta megapiksel savaşlarına girmiş durumda. Peki megapiksel değerinin artması, daha iyi görüntü kalitesi anlamına mı geliyor? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.
- 26 Şub 4,5 milyon TL'lik takılarıyla sahneye çıkan Petek Dinçöz, pavyon dansı yaptı
Konserlerine hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, Kıbrıs'taki konserine 4,5 milyon TL'lik takıları ve siyah özel tasarım elbisesiyle çıktı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, bir de İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansını yaptı.
- 26 Şub Acun Ilıcalı, Ronaldinho için kesenin ağzını açmış! 150 bin dolar ödemiş
Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Survivor'a konuk olan Ronaldinho, eğlenceli tavırları ve performansıyla adından söz ettirdi. Survivor'a gelmesi Brezilya basınında da gündem olan Ronaldinho'nun Ilıcalı'dan 150 bin dolar aldığı söylendi.
- 26 Şub Ünlü oyuncu Kenneth Mitchell, ALS hastalığına yenik düştü
Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Star Trek ve Captain Marvel yıldızı Kenneth Mitchell, 49 yaşında hayatını kaybetti.
- 25 Şub Google, Android Arama widget'ında tasarım değişikliği planlıyor
Google, Android telefonların ana ekranında bulunan Arama widget'ında tasarım değişikliği yapmayı planlıyor. Yeni ekran görüntüleri, Google'ın widget için daha gelişmiş ve etkileşimli seçenekler araştırdığını gösteriyor. Widget'ta yapılacak değişikliklerin ne zaman uygulanacağı henüz belli değil.
- 24 Şub Twitter, sesli ve görüntülü arama özelliğini herkese açıyor
Twitter, premium üyelik satın almayan kullanıcılara da sesli ve görüntülü arama özelliğini sunmaya başlıyor. Bu özellik, kullanıcıların tanımadıkları kişilerden çağrı alma endişesini gidermek için kontrol seçenekleri sunuyor.
- 24 Şub Ajda Pekkan, hayatının ilk stadyum konserine hazırlanıyor
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
- 24 Şub 9. kez burun ameliyatı olacak olan Murat Dalkılıç tüm konserlerini iptal etti
Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Sağlık sorunları sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerde hayranlarıyla buluşacaklarını belirtti.