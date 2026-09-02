Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti - Son Dakika
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Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti

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Begüm Öner, kızı Karya’nın denizle buluştuğu anları cep telefonuyla kayda aldı. Minik Karya’nın suyla tanışırken sergilediği neşeli ve meraklı tavırlar, annesinin paylaşımına yansıdı.

Begüm Öner ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizinin setinde başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Çift, şimdilerde kızları Karya ile birlikte anne-babalık heyecanı yaşıyor.

Kızıyla geçirdiği özel anlardan zaman zaman kareler paylaşan Öner, bu kez soluğu deniz kenarında aldı. Oyuncu, Karya’nın suyla ilk temas ettiği anları cep telefonuyla görüntüledi.

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti

MİNİK KARYA’NIN SUYLA TANIŞMA ANI

Babasının kucağındaki Karya, ellerini ve ayaklarını suya sokarak denizi keşfetmeye çalıştı. Suyun içinde etrafı merakla inceleyen minik Karya’nın neşeli halleri, Begüm Öner’in kamerasına yansıdı.

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti

Oyuncu, kızının deniz keyfini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Son Dakika Magazin Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tahsin Koldemir Tahsin Koldemir:
    Bize ne kardeşim bu nasıl haber ya.Ülkenin sorunları ile ilgili haber yapın da göreyim gözünüz yiyorsa.. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti - Son Dakika
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