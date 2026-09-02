Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti

Begüm Öner ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizinin setinde başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Çift, şimdilerde kızları Karya ile birlikte anne-babalık heyecanı yaşıyor.

Kızıyla geçirdiği özel anlardan zaman zaman kareler paylaşan Öner, bu kez soluğu deniz kenarında aldı. Oyuncu, Karya’nın suyla ilk temas ettiği anları cep telefonuyla görüntüledi.

MİNİK KARYA’NIN SUYLA TANIŞMA ANI

Babasının kucağındaki Karya, ellerini ve ayaklarını suya sokarak denizi keşfetmeye çalıştı. Suyun içinde etrafı merakla inceleyen minik Karya’nın neşeli halleri, Begüm Öner’in kamerasına yansıdı.

Oyuncu, kızının deniz keyfini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.