Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni - Son Dakika
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Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

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Fenerbahçe\'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
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Fenerbahçe, FIFA'nın transfer yasağı listesinde 3 dönemlik kısıtlamayla yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp, kararın Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesiyle ilgili olduğunu açıklarken, FIFA'nın hükmettiği ödemenin pazartesi günü yapılacağını ve bürokratik işlemlerin ardından yasağın kaldırılacağını duyurdu.

Fenerbahçe, FIFA tarafından yayımlanan transfer yasağı kayıtlarında yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp için sistemde 3 dönemlik transfer yasağı bulunduğu görüldü.

Gelişmenin ardından Fenerbahçe'den konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Kulüp, yaptırımın Youssef En-Nesyri'nin transferinden kaynaklanan mali yükümlülükle bağlantılı olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

EN-NESYRI TRANSFERİ NEDENİYLE GELDİ

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre, 2024-2025 sezonunda kadroya katılan Youssef En-Nesyri'nin bonservis ücretine ilişkin 30 Nisan 2026 tarihli taksidin ödenmemesi üzerine ilgili kulüp FIFA'ya başvurdu.

Sarı-lacivertli yönetim, göreve gelmesinin ardından geciken taksidin ödendiğini belirtti. Ancak açılan davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edildi ve Fenerbahçe bu ödeme için FIFA'nın kararını bekledi.

PAZARTESİ GÜNÜ ÖDEME YAPILACAK

Fenerbahçe, FIFA tarafından hükmedilen ödemenin ilk mesai günü olan pazartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Kulüp, ödemenin ardından FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte 3 dönemlik transfer yasağının kaldırılacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgilidir.

Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.

Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır."

Fenerbahçe ayrıca geçmiş döneme ilişkin mali tablo ve yükümlülüklerin 27 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da kongre üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
FenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • seyfettintuba13 seyfettintuba13:
    uefa da resmi şikeci bir takım bütün işleri hile hurda 2 3 Yanıtla
  • Semih ŞAHİN Semih ŞAHİN:
    6s şok. 3-5 dk mutlu olmuşlardı. 4 0 Yanıtla
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