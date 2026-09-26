Bartın'da çocukların müstehcen görüntülerini yayınlayan B.K. ile Ö.Ö. tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da çocukların müstehcen görüntülerini yayınlayan B.K. ile Ö.Ö. tutuklandı

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Bartın'da bir işletmede çalışan 18 yaşından küçük 2 kızın müstehcen görüntülerini yurt dışı kaynaklı sitelerde yayınladığı tespit edilen B.K. ile işletme yetkilisi Ö.Ö. tutuklandı. Savcılık, söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verdi.

BARTIN'da bir işletmede çalışan 18 yaşından küçük 2 kızın müstehcen görüntülerini yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yayınladığı tespit edilen B.K. ile işletme yetkilisi Ö.Ö. tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösteren bir işletmede çalışan 18 yaşından küçük 2 kızın müstehcen görüntülerinin, şüpheli B.K. tarafından yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde yayınlandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda B.K. ile işletme yetkilisi Ö.Ö. gözaltına alındı. B.K.'nın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., 'Cinsel istismar ve müstehcen görüntülerin üretiminde çocukları kullanma' suçundan, işletme yetkilisi Ö.Ö. ise 'Fuhuşa yer ve imkan sağlama' suçundan tutuklandı. Savcılık tarafından söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da çocukların müstehcen görüntülerini yayınlayan B.K. ile Ö.Ö. tutuklandı - Son Dakika
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