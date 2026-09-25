Tekirdağ\'da tarlaya zorunlu iniş: Eğitim uçağında motor arızası, pilotlar sağlıklı

Tekirdağ'da tarlaya zorunlu iniş: Eğitim uçağında motor arızası, pilotlar sağlıklıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Hezarfen Havalimanı'ndan kalkan TC-AJI tescilli eğitim uçağı motor arızası yaşayınca Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir tarlaya indi. Hasar görmeyen uçaktaki pilotlar Berk Yılmaz Okut ve Murat Alpes kontrol için hastaneye götürüldü; DHMİ, iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
TEKİRDAĞ'da motor arızası yapan eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı.
İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için havalanan özel bir uçuş okuluna ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde tarlaya zorunlu iniş yaptı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçakta herhangi bir hasar meydana gelmezken, pilotlar Berk Yılmaz Okut ile Murat Alpes, kontrol amaçlı Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
DHMİ: PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
DHMİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "AYJET'e ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, Hezarfen kalkış ve varışlı uçuşu sırasında Tekirdağ civarında zorunlu iniş yapmıştır. Edinilen ilk bilgilere göre; uçakta bulunan iki pilotun sağlık durumları iyi olup hava aracında herhangi bir kırım meydana gelmemiştir. Pilotlarımıza ve AYJET ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
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