Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı - Son Dakika
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Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı

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Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
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“Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek” paylaşımını yaptıktan sonra başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ali Tarakcı, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından tutuklandı.

Sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakcı, gözaltına alındı. Tarakcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ALİ TARAKCI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Adli Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, X platformunda ‘Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek’ şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tarakcı, gözaltına alındı. Tarakcı'nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Tarakcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tarakcı çıkarıldığı mahkemece yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından tutuklandı.

Öte yandan Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı. Kararın gereğinin yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.

Ali Tarakcı3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Was Erhan Was Erhan:
    adam haklı çıkarsa salacaklarmı acaba :) 9 4 Yanıtla
    akil çelik akil çelik:
    Cuma geçti halen haklı cikarsa yazmışsın Ama Allah'ın cuması çok Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gosterir 3 0
  • Mustafa Seçkin Mustafa Seçkin:
    devletimiz sağolsun 2 6 Yanıtla
    solomonexpert42 solomonexpert42:
    Bırak Allah'ın Aşkına Devlet Ne Yapıyorki Bir Halt Yaptığı Yok 5 1
  • hsn.cntrk47 hsn.cntrk47:
    adalete güveniyoruz 0 1 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    O bakan artık belli bir süre daha çalışmak zorunda:) 1 0 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    İyi olmuş milletin kafasını karıştırmayın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı - Son Dakika
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