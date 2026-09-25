Öldü diye umut kesilmişti: Duvarın içinde 5 gün can çekişen kedi kurtarıldı! - Son Dakika
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Öldü diye umut kesilmişti: Duvarın içinde 5 gün can çekişen kedi kurtarıldı!

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Öldü diye umut kesilmişti: Duvarın içinde 5 gün can çekişen kedi kurtarıldı!
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New York'ta yaşayan aile için kahramana dönüşen DeBacker, duvarda sıkışan kedi Lola'yı kurtarmak için kahramanca bir operasyon düzenledi. Lola, baş aşağı vaziyette ve gücü tükenmek üzereyken DeBacker sayesinde kurtarıldı.

Pelerini ya da maskesi yok ama John DeBacker, New Yorklu bir aile için tam anlamıyla bir kahramana dönüştü.

Üzerinde "Catman" (Kedi Adam) yazılı tişörtüyle DeBacker, ailesinin taşındığı eski evde duvarın arkasına düşen ve yaklaşık beş gün boyunca muhtemelen baş aşağı vaziyette sıkışıp kalan Lola adlı kediyi kurtarmak için zamana karşı bir operasyon yürüttü.

Korku dolu süreç, ailenin Franklin Square’deki dairelerinden taşındığı sırada Lola’nın bir yer tahtasının altına kaçmasıyla başladı. Yaklaşık 15 yıldır kedi kurtarma işiyle uğraşan DeBacker ve ekibi hemen harekete geçti. Lola’yı dışarı çekebilmek için bölgeye mamalar ve kameralı tuzaklar yerleştirildi. Ancak zeki kedi geceleri ortaya çıksa da tuzaklardan uzak durmayı başardı. Bir süre sonra Lola’nın izi tamamen kayboldu. Korkulan olmuştu; talihsiz kedi boşluktan aşağı düşmüş ve ilk katın duvar arkasına sıkışıp kalmıştı.

Lola bulunduğunda durumu son derece kritikti: Baş aşağı vaziyetteydi, çaresizlikten yalıtım malzemelerini yemeye çalışıyordu ve gücü tükenmek üzereydi. DeBacker bile onu canlı çıkarabileceklerine dair umudunu kaybetmeye başlamıştı.

Ancak cuma günü operasyonun seyri değişti. Bir ustanın yardımıyla elektrikli testere kullanılarak duvarda bir delik açıldı. Endoskopik kamera yardımıyla Lola’nın duvardaki yeri tam olarak tespit edildi. Kedinin panikleyip duvarın daha derinlerine kaçmaması için hızla daha az ses çıkaran bir matkaba geçildi.

O kritik anları anlatan DeBacker, "İki haftalık mücadelenin ardından kediyi yeniden kaybetmeyi göze alamazdık," dedi.

Kurtarma anına ait görüntülerde DeBacker’ın dar delikten içeri uzanıp Lola’nın arka bacaklarını yakaladığı görülüyor. DeBacker, ağırlığını geriye vererek bitkin haldeki kediyi dikkatlice dışarı çekmeyi başardı. Toz içinde kalmış ve tamamen tükenmiş kedi, havluyla kaplı taşıma çantasına konulurken arka planda bir kadının sevinçle "Kurtuldu!" dediği duyuluyor.

Lola’yı özgürlüğüne kavuşturmanın "dünyanın en harika duygusu" olduğunu belirten DeBacker, duygularını şöyle dile getirdi:

"Hepimiz sevinçten havalara uçtuk. Bir kedinin yiyecek ve su olmadan, üstelik tüm kanın kafaya toplandığı baş aşağı bir pozisyonda beş gün boyunca hayatta kalması tam anlamıyla bir mucize."

Kurtarılmasının ardından acil veteriner kliniğine kaldırılan Lola’nın midesinde yalıtım malzemesi kalıntıları tespit edildi. Şu an ailesinin yanında olan ancak iştahsızlık çeken Lola’nın tedavisi ve kontrolleri veteriner gözetiminde devam ediyor.

Kendi de dört kedi sahibi olan DeBacker, taşınma hazırlığındaki tüm hayvanseverlere şu hayati uyarıda bulunuyor: "Kedilerinizi taşınma işlemleri başlamadan önce güvenli bir odaya kapatın. Eşyalar taşınırken çıkan patırtı onları dehşete düşürür ve kaçıp saklanmalarına neden olur."

Öldü diye umut kesilmişti: Duvarın içinde 5 gün can çekişen kedi kurtarıldı!
Öldü diye umut kesilmişti: Duvarın içinde 5 gün can çekişen kedi kurtarıldı!
Amerika Birleşik DevletleriOperasyonNew YorkkediSon Dakika

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