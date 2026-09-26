Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi - Son Dakika
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Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

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Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında 7 yatırım şirketine ait fonların tüm alım-satım ve yatırımcı hareketlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan istedi. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026’da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlem ve bakiye bilgileri mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi.

7 ŞİRKETE AİT FONLAR İNCELEMEDE

Savcılık yazısında; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

KURULUŞLARINDAN TASFİYE TARİHİNE KADAR TÜM YATIRIMCI HAREKETLERİ İSTENDİ

Başsavcılık, MKK’dan söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi.

Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Böylece soruşturma kapsamında fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.

KRİTİK SON 3 AY İÇİN AYRI BİR İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR

Savcılığın müzekkeresinde dikkat çeken bir diğer talep ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu.

Başsavcılık, söz konusu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.

Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek.

MKK KAYITLARI DOSYAYA GİRECEK

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesi, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile çıkışların tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde inceleneceğini gösteriyor.

FON SORUŞTURMASINDA BUGÜNE KADAR 51 KİŞİ TUTUKLANDI

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ve 7 portföy yönetim şirketini kapsayan geniş çaplı fon soruşturmasında operasyonlar Eylül 2026'nın ortalarında hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül'de 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine alması ve fonların TEFAS işlemlerini durdurmasıyla derinleşen süreçte, peş peşe gelen tutuklamalar ve el koyma kararları piyasalarda deprem etkisi yarattı.

Sürecin öne çıkan gelişmeleri şu şekilde kayıtlara geçti:

51 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın ilk dalgasında 19 kişinin tutuklanmasının ardından, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik'in de aralarında bulunduğu yeni isimlerin eklenmesiyle toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI CEZAEVİNDE

Tutuklananlar arasındaki en dikkat çekici isimlerden biri, 2016-2018 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapan Erkan Kilimci oldu. Kilimci, operasyondan kısa bir süre önce Tera Finansal Yatırımlar Holding'deki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı hakkında da tutuklama kararı verildi.

ALKIN KARDEŞLER SORUMLULUĞU TEZMEN'E ATTI

Soruşturma dosyasına giren savcılık ifadelerinde Kerem ve Emre Alkin, şirketin hisse senedi alım-satım ve yatırım kararlarında bir bilgilerinin olmadığını, tüm görüşme ve kararların Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tarafından yürütüldüğünü savundu.

MİLYONLUK ARAÇLARA, JETLERE VE YATA EL KONULDU

Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik sert tedbirler uygulandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu tespit edilen ve operasyon öncesi şüpheli bir şekilde sadece 26 bin 280 TL satış bedeli gösterilerek devredilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araca (McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach, Audi) el konuldu. Ayrıca TC-YRZ ve TC-TRA kuyruk numaralı iki Bombardier özel jet ile bir lüks yat da devletin kontrolüne geçti.

455 BİN YATIRIMCI ETKİLENDİ

SPK'nın müdahale ettiği 7 şirkete ait 131 fonda toplam 455 bin 758 yatırımcının bulunduğu açıklandı. Kurul, fonlardaki varlıkların nakde çevrilerek yatırımcılara ödenmesi için tasfiye sürecini başlattı ve 38 kişi hakkında manipülatif işlem iddiasıyla suç duyurusunda bulunarak işlem yasağı getirdi.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMerkezi Kayıt KuruluşuAğustosEkonomiGüncelGündemEylülBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Test Test Test Test:
    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hakkında soruşturma açılmalıdır. Denetim zafiyeti iddiasıyla SPK yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi uyarınca "Görevi Kötüye Kullanma" veya "Görevi İhmal" suçundan soruşturma açılmalıdır. Skandalın ardından yapılan bağımsız incelemelere, ve adli belgelere göre SPK'nın müdahalesinde 8 ay ile 2 yıl arasında değişen bir gecikme olduğu öne sürülmektedir. 1 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    bunca sey olana kadar spk ne yapiyormus kimse sormuyor mu ? 0 0 Yanıtla
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