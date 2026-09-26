Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor'un eski futbolcularından Barış Civelek, Türkiye-Fransa karşılaşmasında bu kez saha içinde değil, saha kenarında görüldü. Yeşil-siyahlı formayı yıllarca terleten Civelek, Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadelede güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bir dönem Kocaelispor forması giyen Barış Civelek, karşılaşmada farklı bir görev üstlendi. Civelek, Türkiye-Fransa maçında stadyumdaki güvenlik ekibinde yer aldı.

YILLARCA KOCAELİSPOR FORMASI GİYDİ

Kocaeli doğumlu Barış Civelek, futbol kariyerinin önemli bölümünde kentin takımlarında mücadele etti. Kocaelispor'un sıkıntılı dönemlerinde de yeşil-siyahlı formayı giyen Civelek, kulübün altyapısından yetişerek profesyonel seviyede forma şansı buldu.

BU KEZ GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

Geçmişte futbolcu olarak sahaya çıkan Civelek, Türkiye-Fransa karşılaşmasında ise saha kenarında güvenlik görevlisi olarak görev yaptı. Eski Kocaelisporlu futbolcunun yıllar sonra futbolun içinde ancak farklı bir görevle ortaya çıkması dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

KocaelisporKocaeliTürkiyeFransaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mücahid mücahid:
    Paranın hatırına, insanlar ne iş olsa yapıyor,ünvan statü önemli değil!! 1 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal Murat Sarıal:
    futbolcular çok para kazanıyor o paralara ne oldu madem güvenlik yapıyorsunda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı’dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor Serdal Adalı'dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu Her birinin zararı 15 milyon lira Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu! Her birinin zararı 15 milyon lira
Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar İki şüpheli İstanbul’da yakalandı Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar! İki şüpheli İstanbul'da yakalandı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak
10:07
Fenerbahçe’den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama İşte cezanın nedeni
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
09:54
Maçın önüne geçen görüntü Kerem ile Yunus yan yana
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana
09:05
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51’e yükseldi
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi
09:04
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
08:53
Almanya’yı karıştıran Türk kadın 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 10:20:22. #7.12#
SON DAKİKA: Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei