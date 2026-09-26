Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor'un eski futbolcularından Barış Civelek, Türkiye-Fransa karşılaşmasında bu kez saha içinde değil, saha kenarında görüldü. Yeşil-siyahlı formayı yıllarca terleten Civelek, Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadelede güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bir dönem Kocaelispor forması giyen Barış Civelek, karşılaşmada farklı bir görev üstlendi. Civelek, Türkiye-Fransa maçında stadyumdaki güvenlik ekibinde yer aldı.
YILLARCA KOCAELİSPOR FORMASI GİYDİ
Kocaeli doğumlu Barış Civelek, futbol kariyerinin önemli bölümünde kentin takımlarında mücadele etti. Kocaelispor'un sıkıntılı dönemlerinde de yeşil-siyahlı formayı giyen Civelek, kulübün altyapısından yetişerek profesyonel seviyede forma şansı buldu.
BU KEZ GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ
Geçmişte futbolcu olarak sahaya çıkan Civelek, Türkiye-Fransa karşılaşmasında ise saha kenarında güvenlik görevlisi olarak görev yaptı. Eski Kocaelisporlu futbolcunun yıllar sonra futbolun içinde ancak farklı bir görevle ortaya çıkması dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.
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