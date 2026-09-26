Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bir dönem Kocaelispor forması giyen Barış Civelek, karşılaşmada farklı bir görev üstlendi. Civelek, Türkiye-Fransa maçında stadyumdaki güvenlik ekibinde yer aldı.

YILLARCA KOCAELİSPOR FORMASI GİYDİ

Kocaeli doğumlu Barış Civelek, futbol kariyerinin önemli bölümünde kentin takımlarında mücadele etti. Kocaelispor'un sıkıntılı dönemlerinde de yeşil-siyahlı formayı giyen Civelek, kulübün altyapısından yetişerek profesyonel seviyede forma şansı buldu.

BU KEZ GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

Geçmişte futbolcu olarak sahaya çıkan Civelek, Türkiye-Fransa karşılaşmasında ise saha kenarında güvenlik görevlisi olarak görev yaptı. Eski Kocaelisporlu futbolcunun yıllar sonra futbolun içinde ancak farklı bir görevle ortaya çıkması dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.