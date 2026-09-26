BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin - Son Dakika
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BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında çağrı cihazı göstermesine ilişkin soruyu yanıtladı. Liderlerin ifade özgürlüğüne sahip olduğunu belirten Dujarric, “Burada konuşan tüm dünya liderlerinin salonun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı göstermesini diliyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Genel Kurul konuşmasında çağrı cihazı göstermesi tartışma yarattı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Anadolu Ajansı muhabiri Şerife Çetin’in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

NETANYAHU’NUN HAREKETİ SORULDU

Çetin, Netanyahu’nun konuşması sırasında çağrı cihazı göstermesini hatırlatarak, bunun Eylül 2024’te Lübnan’da gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıya gönderme olduğunu belirtti.

AA muhabiri, BM platformunun saldırıların propagandasının yapıldığı bir alana dönüştürülmesi konusunda Birleşmiş Milletler’in yaklaşımını sordu. Netanyahu, 24 Eylül’deki konuşmasında çağrı cihazını göstererek Lübnan’daki Eylül 2024 saldırılarına gönderme yapmıştı.

BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

“İFADE ÖZGÜRLÜKLERİNİ SINIRLAMAK BİZE DÜŞMEZ”

Dujarric, Genel Kurul’da çok sayıda dünya liderinin konuşma yaptığını ve liderlerin istediklerini söylemekte özgür olduklarını ifade etti.

BM Sözcüsü, liderlerin ifade özgürlüğünü sınırlamanın Birleşmiş Milletler’in görevi olmadığını belirterek, buna karşın Genel Kurul salonuna ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi.

Dujarric, “İfade özgürlüklerini sınırlamak bize düşmez. Ancak burada konuşan tüm dünya liderlerinin, salonun ciddiyetine ve kutsiyetine saygı göstermesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU KONUŞMASINDA ÇAĞRI CİHAZI GÖSTERMİŞTİ

Netanyahu, BM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında elindeki çağrı cihazını salondaki temsilcilere göstererek Eylül 2024’te Lübnan’da yaşanan çağrı cihazı saldırılarına atıfta bulunmuştu. Konuşma sırasında bazı ülke delegasyonlarının salonu terk ettiği ve New York’ta Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlendiği de bildirilmişti.

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    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    bu katili o kürsüye çıkartanlarda katil 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Tere, rist başı, Dünyayı tehdit etmek haddinemi düştü, Milleti böyle sindiriyorsun, Bir Türk dünyaya bedeldir. 0 0 Yanıtla
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