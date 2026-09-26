Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, oğluyla birlikte köfte tezgahı işleten 46 yaşındaki Ali Arduç'un hesap yüzünden tartıştığı müşterisi tarafından kaldırım taşıyla katledildiği korkunç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Aldığı ağır darbelerle hastaneye kaldırılan talihsiz esnaf, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kan donduran olay, 23 Eylül Çarşamba akşamı Karapürçek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Ali Arduç, yemeğini bitiren müşterisi İ.Ö.'den hesabı ödemesini istedi. Bu talebin ardından ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

VİDEO KAYDINDAKİ KORKUNÇ DETAYLAR

Cinayet anını kaydeden cep telefonu görüntülerinde, vahşetin boyutu gözler önüne serildi. Görüntülerde, saldırgan İ.Ö.'nün yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç'a saldırdığı, başına aldığı darbeyle yere yığılan adamın kafasına taşla defalarca vurmaya devam ettiği ve acımasızca tekmelediği anlar yer aldı.

KÖFTECİ YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ, SALDIRGAN TUTUKLANDI

Çevredeki dehşete düşen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Arduç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı İ.Ö., olayın ardından polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Ü. tutuklanırken, 7 arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cep TelefonuAltındağ3. SayfaAnkaraSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • nameless nameless nameless nameless:
    Bu kadar basit sebeplerden ötürü adam öldürenin hayatını sonlandıracaksın! İlaç ile idam gelmeli 14 0 Yanıtla
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