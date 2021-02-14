Son Dakika Altındağ Haberleri

- 14:13 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklar için kitap kampanyası
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocukların daha çok okuması amacıyla kitap kampanyası başlattı.
- 10:41 Kardeş 4 ülkeden belediye başkanları Altındağ'da
Yunus Emre Kardeşliği Programı kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği'nin misafiri olan 4 ülkeden belediye başkanları Altındağ'da buluştu.
- 05:52 Ankara beyaza büründü
Ankara'da Pazartesi günü başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.
- Dün 18:27 AK Parti Ankara İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı - Lütfiye Selva Çam
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla açık ve gizli ittifak yapanları, PKK'ya terörist diyemeyenleri ve Gara'da 13 Türk'ün şehit edildiği saldırıya sessiz kalanları takip ettiklerini bildirdi.
- Dün 15:28 Başkent'teki bir temel kazısından insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Hacı Bayram Mahallesi'ndeki bir binanın inşası için yapılan temel kazısında insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu.
- Dün 14:49 Ankara'da inşaat sahasında bulunan kemikler müze yetkililerine teslim edildi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Melike Hatun Camisi yanındaki alanda süren hafriyat çalışmaları sırasında insana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik bulundu.
- Dün 10:37 Son dakika! Engelleri aştı hem işinin patronu hem de çocukların "oyuncakçı teyze"si oldu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da bedensel engelli 53 yaşındaki Hatice Aydoğan, yaptığı amigurumi oyuncaklarla hem geçimini sağlıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.
- Dün 08:59 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gara şehitleri) Bu masumların kanı terör örgütüne destek veren herkesin eline bulaşmıştır"
Gelen son dakika haberine göre Rize 7. Olağan İl Kongre salonu ve katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
- 14.02.2021 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Şubat 2021
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
- 13.02.2021 14:11 Kırmızı ışık ihlali kazası en çok Hera'yı korkuttu...1 yıl önce aynı yerde kaza yapan Zavadanak Bekir, kendi üslubuyla kazayı yorumladı
Kırmızı ışık ihlali kazası en çok Hera'yı korkuttu.
- 12.02.2021 21:09 Futbol: TFF 1. Lig
Stat: OsmanlıHakemler: Emre Malok, Mehmet Ali Akkor, Furkan ÜrünAnkaraspor: Mejias, Levent Gülen, Ercan Yazıcı (Dk. 66 Barış Zeren), Mudimu, Blagojevic (Dk. 63 Pedersen), Tevfik Altındağ, Ali Ülgen, Mahmut Akan, Ayuk (Dk. 78 Samed Ali Kaya), Olatunbosun, Erdem Çetinkaya (Dk.
- 12.02.2021 17:38 Fuat Oktay: "Bugün de toplumsal dayanışma zeminimizde çukurlar kazmaya çalışıyor"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine katıldı.
- 12.02.2021 17:12 Son dakika: Fuat Oktay: "6 ayda 25 bin üye. Muhteşem bir haber. Yeter mi, yetmez"
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Spor Salonu'nda yapılan Ankara AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine katılarak konuşma yaptı.
- 12.02.2021 17:01 Fatih Şahin: "Yeni anayasa gençlerin anayasası olacaktır"
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Yeni anayasa tüm toplumsal kesimlerin anayasası olacaktır.
- 12.02.2021 16:57 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ildeki AK Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı: (2)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm provokasyon gayretlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz.
- 12.02.2021 10:49 Ankara'da yurda yasa dışı yollarla giren 44 Afganistanlı yakalandı
Başkentte, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 44 Afganistan uyruklu, polis ekiplerince yakalandı.
- 12.02.2021 10:18 Başkent'te 44 düzensiz göçmen yakalandı
Ankara'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentin çeşitli bölgelerinde düzenlenen uygulamada 44 düzensiz göçmen yakalandı.
- 12.02.2021 09:19 Basketbol: Haftanın programı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
- 12.02.2021 08:59 Son dakika haberleri... Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı (1)
Son dakika haberleri... Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
- 11.02.2021 23:59 Son dakika haberleri... GÜNDEM ÖZETİ / 12 Şubat 2021
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programına iştirak edecek, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya,...
- 11.02.2021 17:05 Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta maçları oynandı.
- 11.02.2021 12:59 Kolyelere okuyup-üfleyip kargoyla gönderiyorlarmış! Çökertilen çetenin büyü başına 4 bin 500 lira aldığı ortaya çıktı
Ankara'da muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaptıklarını iddia eden 13 kişilik 'büyücü çetesi' çökertildi. Çetenin büyün yaptıklarını iddia ettikleri takıları 'okuyup-üfleyerek' kargoyla gönderdikleri ve hasta çocuğu olan ailelerin umutlarıyla oynadıkları ortaya çıkmasının yanı sıra, büyü başında 4 bin 500 lira aldıkları öğrenildi.
- 10.02.2021 17:15 Kargoya verilen blender cihazının içinden1 kilo uyuşturucu çıktı
Kargoya verilen blender cihazının içinden1 kilo uyuşturucu çıktı Uyuşturucu maddenin bulunmasında büyük payı olan narkotik köpeğinin gözlüklü zafer pozu ise dikkat çekti Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Antalya'da kargoya verilen blender cihazının alt kapak...
- 10.02.2021 17:09 Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
- 10.02.2021 15:53 Başkent'te 'dini duyguları istismara' 13 gözaltı
Ankara'da internet üzerinden dua okuyup muska yazarak vatandaşların dini duygularını istismar eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
- 10.02.2021 15:15 Yangında mahsur kalan aileyi şantiyedeki vinç kurtardı
Yangında mahsur kalan aileyi şantiyedeki vinç kurtardı -Şantiyedeki vinçten yangına müdahale Başkent'te çıkan yangında, itfaiye ekipleri beklenirken balkona sığınan aile şantiyede çalışan vinç aracılığı ile güvenli bölgeye indirilirdi.
- 10.02.2021 12:55 "Büyücü" operasyonunda Suriye uyruklu 13 şüpheli yakalandı
Ankara'da, "büyü" yaptıklarını iddia ederek tuzaklarına düşürdükleri kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
- 10.02.2021 11:34 Büyücü çetesine baskın! Bir yıl önce yemek bile bulamazken, şimdi lüks villalarda yaşıyorlarmış
Ankara'da muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaptıklarını iddia eden 13 kişilik 'büyücü çetesi' çökertildi. 15 eve yapılan baskında bulunan kuru öküz kafası, kırmızı renkli heykel, sandalyeye bağlı bebek gibi eşyalar polisleri bile şaşkını çevirdi. 1 yıl önce yemek yardımı alan zanlıların, şimdi lüks villalarda oturduğu öğrenildi.
- 10.02.2021 06:32 Annesinin sevgilisini evinde gördü, üç yerinden bıçakladı
ANKARA'da iddiaya göre evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada yatak odasında annesinin sevgilisi Enis Y.'yi gören Emre T. (19), Enis Y.'yi 3 yerinden bıçakladı.
- 10.02.2021 06:02 Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı
Ankara'da lise öğrencisi genç, annesinin yatak odasından duyduğu sesler üzerine içeriye girdi. Burada annesi ve annesinin erkek arkadaşını gören genç, adamla tartışmaya başladı. Çıkan arbedede annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan lise öğrencisi gözaltına alındı, yaralanan şahsın durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
- 10.02.2021 04:14 Başkent'te metruk binada korkutan yangın
Başkent'te metruk binada korkutan yangın Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk tek katlı bir binada meydana gelen yangın mahalle sakinlerini tedirgin etti.
- 10.02.2021 03:21 Metruk bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.
- 09.02.2021 16:23 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Güdül'ü ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Güdül'ü ziyaret etti -Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ankara'da bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık" "Ankara'ya tam 19 tane yaklaşık 4 milyon metrekare büyüklüğünde 'Millet Bahçesi' kazandırıyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat...
- 09.02.2021 12:28 Başkent'teki halk ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu
- Başkent'teki halk ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmek satış büfelerinin sayısını artırarak, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.
- 09.02.2021 09:47 Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2, 3 ve 4. Grup'ta 20. hafta maçları oynanacak.
- 08.02.2021 07:45 Ankara'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
Başkentte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
- 07.02.2021 08:23 Ankara'da mobilya mağazalarından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Ankara'da mobilya mağazalarından hırsızlık yapan 2 zanlı, polisin operasyonuyla yakalandı.
- 07.02.2021 07:50 Başkent'te 2 hırsız şuçüstü yakalandı...Mobilyaları böyle çaldı
Başkent'te 2 hırsız şuçüstü yakalandı.
- 06.02.2021 20:55 "Futbol: TFF 1. Lig" başlıklı haberimizin içeriğindeki "Ankara Keçiörengücü" ifadeleri sehven yazılmıştır.
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar DiyadinAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Emircan Altıntaş (Dk. 64 Pa Dibba), İsmail Yüksek, Gökhan İnler (Dk. 73 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk.
- 06.02.2021 19:13 Başkentte iki ayrı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı
Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 sütun ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
- 06.02.2021 19:08 Son dakika! Başkent'te tarihi eser kaçakçılarına suçüstü
Son dakika haber: Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 7 kişi suçüstü yakalandı.
- 06.02.2021 18:55 Son dakika haberleri! Başkentte çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkentte çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı Başkentte Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç/suçluluk faaliyetlerin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.
- 06.02.2021 17:27 Son dakika! Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı
Gelen son dakika haberine göre Başkentte jandarma ekipleri, biri cinayet olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
- 05.02.2021 14:58 Son dakika 3. sayfa: Başkent'te mobilya atölyesinde korkutan patlama
Son dakika haberine göre Başkent'te mobilya atölyesinde korkutan patlama Ankara'nın, Altındağ Belediyesi'nde bulunan iş merkezinde, mobilya dekorasyonu yapan bir iş yerinde patlama meydana geldi.
- 04.02.2021 08:48 Zonguldak'ta balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndü
Zonguldak'ta balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndü.
- 03.02.2021 13:08 Son dakika haber | DEAŞ'ın infaz hücresi operasyonunda 10 kişiye tutuklama
Son dakika haberlerine göre ANKARA'da polisin DEAŞ'a yönelik düzenlediği operayonda gözaltına alınan 5'i örgütün infaz hücresinde faaliyet gösteren 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- 03.02.2021 12:59 Türk halk müziğinin unutulmazı: Neriman Altındağ Tüfekçi
Amasyalı Nurettin Behiç Altındağ ile Erzurumlu Hayriye Hanım'ın kızı olan Neriman Altındağ Tüfekçi, 1926'da İstanbul'da dünyaya geldi.
- 03.02.2021 11:57 Son dakika haberi... Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Ankara merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 şüpheli tutuklandı.
- 03.02.2021 10:41 Adanaspor ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ara transfer döneminde 10 futbolcuyu renklerine bağladıklarını bildirdi.
- 02.02.2021 13:43 Ankara Büyükşehir Belediyesi 25 ilçede çiftçilere nohut tohumu dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u ise katkı payı olmak üzere nohut tohumu desteği sağlayacak.