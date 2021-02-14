Son Dakika Altındağ Haberleri

14:13 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklar için kitap kampanyası Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocukların daha çok okuması amacıyla kitap kampanyası başlattı.

10:41 Kardeş 4 ülkeden belediye başkanları Altındağ'da Yunus Emre Kardeşliği Programı kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği'nin misafiri olan 4 ülkeden belediye başkanları Altındağ'da buluştu.

05:52 Ankara beyaza büründü Ankara'da Pazartesi günü başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı.

18:27 AK Parti Ankara İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı - Lütfiye Selva Çam AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla açık ve gizli ittifak yapanları, PKK'ya terörist diyemeyenleri ve Gara'da 13 Türk'ün şehit edildiği saldırıya sessiz kalanları takip ettiklerini bildirdi.

15:28 Başkent'teki bir temel kazısından insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Hacı Bayram Mahallesi'ndeki bir binanın inşası için yapılan temel kazısında insana ait olduğu düşünülen kemikler bulundu.

14:49 Ankara'da inşaat sahasında bulunan kemikler müze yetkililerine teslim edildi Ankara'nın Altındağ ilçesinde Melike Hatun Camisi yanındaki alanda süren hafriyat çalışmaları sırasında insana ait olduğu düşünülen 7 parça kemik bulundu.

10:37 Son dakika! Engelleri aştı hem işinin patronu hem de çocukların "oyuncakçı teyze"si oldu Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da bedensel engelli 53 yaşındaki Hatice Aydoğan, yaptığı amigurumi oyuncaklarla hem geçimini sağlıyor hem de çocukların yüzünü güldürüyor.

08:59 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gara şehitleri) Bu masumların kanı terör örgütüne destek veren herkesin eline bulaşmıştır" Gelen son dakika haberine göre Rize 7. Olağan İl Kongre salonu ve katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

21:09 Futbol: TFF 1. Lig Stat: OsmanlıHakemler: Emre Malok, Mehmet Ali Akkor, Furkan ÜrünAnkaraspor: Mejias, Levent Gülen, Ercan Yazıcı (Dk. 66 Barış Zeren), Mudimu, Blagojevic (Dk. 63 Pedersen), Tevfik Altındağ, Ali Ülgen, Mahmut Akan, Ayuk (Dk. 78 Samed Ali Kaya), Olatunbosun, Erdem Çetinkaya (Dk.

10:18 Başkent'te 44 düzensiz göçmen yakalandı Ankara'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentin çeşitli bölgelerinde düzenlenen uygulamada 44 düzensiz göçmen yakalandı.

09:19 Basketbol: Haftanın programı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

08:59 Son dakika haberleri... Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı (1) Son dakika haberleri... Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

23:59 Son dakika haberleri... GÜNDEM ÖZETİ / 12 Şubat 2021 Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programına iştirak edecek, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya,...

12:59 Kolyelere okuyup-üfleyip kargoyla gönderiyorlarmış! Çökertilen çetenin büyü başına 4 bin 500 lira aldığı ortaya çıktı Ankara'da muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaptıklarını iddia eden 13 kişilik 'büyücü çetesi' çökertildi. Çetenin büyün yaptıklarını iddia ettikleri takıları 'okuyup-üfleyerek' kargoyla gönderdikleri ve hasta çocuğu olan ailelerin umutlarıyla oynadıkları ortaya çıkmasının yanı sıra, büyü başında 4 bin 500 lira aldıkları öğrenildi.

17:15 Kargoya verilen blender cihazının içinden1 kilo uyuşturucu çıktı Kargoya verilen blender cihazının içinden1 kilo uyuşturucu çıktı Uyuşturucu maddenin bulunmasında büyük payı olan narkotik köpeğinin gözlüklü zafer pozu ise dikkat çekti Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Antalya'da kargoya verilen blender cihazının alt kapak...

17:09 Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

15:53 Başkent'te 'dini duyguları istismara' 13 gözaltı Ankara'da internet üzerinden dua okuyup muska yazarak vatandaşların dini duygularını istismar eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

15:15 Yangında mahsur kalan aileyi şantiyedeki vinç kurtardı Yangında mahsur kalan aileyi şantiyedeki vinç kurtardı -Şantiyedeki vinçten yangına müdahale Başkent'te çıkan yangında, itfaiye ekipleri beklenirken balkona sığınan aile şantiyede çalışan vinç aracılığı ile güvenli bölgeye indirilirdi.

12:55 "Büyücü" operasyonunda Suriye uyruklu 13 şüpheli yakalandı Ankara'da, "büyü" yaptıklarını iddia ederek tuzaklarına düşürdükleri kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

11:34 Büyücü çetesine baskın! Bir yıl önce yemek bile bulamazken, şimdi lüks villalarda yaşıyorlarmış Ankara'da muska yazma gibi yöntemlerle büyü yaptıklarını iddia eden 13 kişilik 'büyücü çetesi' çökertildi. 15 eve yapılan baskında bulunan kuru öküz kafası, kırmızı renkli heykel, sandalyeye bağlı bebek gibi eşyalar polisleri bile şaşkını çevirdi. 1 yıl önce yemek yardımı alan zanlıların, şimdi lüks villalarda oturduğu öğrenildi.

06:32 Annesinin sevgilisini evinde gördü, üç yerinden bıçakladı ANKARA'da iddiaya göre evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada yatak odasında annesinin sevgilisi Enis Y.'yi gören Emre T. (19), Enis Y.'yi 3 yerinden bıçakladı.

06:02 Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Ankara'da lise öğrencisi genç, annesinin yatak odasından duyduğu sesler üzerine içeriye girdi. Burada annesi ve annesinin erkek arkadaşını gören genç, adamla tartışmaya başladı. Çıkan arbedede annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan lise öğrencisi gözaltına alındı, yaralanan şahsın durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

04:14 Başkent'te metruk binada korkutan yangın Başkent'te metruk binada korkutan yangın Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk tek katlı bir binada meydana gelen yangın mahalle sakinlerini tedirgin etti.

03:21 Metruk bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü Ankara'nın Altındağ ilçesinde metruk bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

16:23 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Güdül'ü ziyaret etti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Güdül'ü ziyaret etti -Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Ankara'da bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamladık" "Ankara'ya tam 19 tane yaklaşık 4 milyon metrekare büyüklüğünde 'Millet Bahçesi' kazandırıyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat...

12:28 Başkent'teki halk ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu - Başkent'teki halk ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ekmek satış büfelerinin sayısını artırarak, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünlerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

20:55 "Futbol: TFF 1. Lig" başlıklı haberimizin içeriğindeki "Ankara Keçiörengücü" ifadeleri sehven yazılmıştır. Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar DiyadinAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Emircan Altıntaş (Dk. 64 Pa Dibba), İsmail Yüksek, Gökhan İnler (Dk. 73 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk.

19:13 Başkentte iki ayrı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 sütun ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

19:08 Son dakika! Başkent'te tarihi eser kaçakçılarına suçüstü Son dakika haber: Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 7 kişi suçüstü yakalandı.

18:55 Son dakika haberleri! Başkentte çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkentte çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı Başkentte Ankara İl Jandarma Komutanlığınca suç/suçluluk faaliyetlerin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

17:27 Son dakika! Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı Gelen son dakika haberine göre Başkentte jandarma ekipleri, biri cinayet olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

14:58 Son dakika 3. sayfa: Başkent'te mobilya atölyesinde korkutan patlama Son dakika haberine göre Başkent'te mobilya atölyesinde korkutan patlama Ankara'nın, Altındağ Belediyesi'nde bulunan iş merkezinde, mobilya dekorasyonu yapan bir iş yerinde patlama meydana geldi.

08:48 Zonguldak'ta balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndü Zonguldak'ta balıkçılar limana 2 bin kasa balıkla döndü.

13:08 Son dakika haber | DEAŞ'ın infaz hücresi operasyonunda 10 kişiye tutuklama Son dakika haberlerine göre ANKARA'da polisin DEAŞ'a yönelik düzenlediği operayonda gözaltına alınan 5'i örgütün infaz hücresinde faaliyet gösteren 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

12:59 Türk halk müziğinin unutulmazı: Neriman Altındağ Tüfekçi Amasyalı Nurettin Behiç Altındağ ile Erzurumlu Hayriye Hanım'ın kızı olan Neriman Altındağ Tüfekçi, 1926'da İstanbul'da dünyaya geldi.

11:57 Son dakika haberi... Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı Son dakika haberleri: Ankara merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 şüpheli tutuklandı.

10:41 Adanaspor ara transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna kattı TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ara transfer döneminde 10 futbolcuyu renklerine bağladıklarını bildirdi.