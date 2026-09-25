İddiaya göre Ankara Altındağ'da köfteci Ali Arduç kaldırım taşı saldırısında öldü - Son Dakika
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İddiaya göre Ankara Altındağ'da köfteci Ali Arduç kaldırım taşı saldırısında öldü

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İddiaya göre Ankara Altındağ\'da köfteci Ali Arduç kaldırım taşı saldırısında öldü
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İddialara göre Ankara Altındağ'da müşterisiyle hesap yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan köfteci Ali Arduç (46), 3 günlük yaşam mücadelesini hastanede kaybetti. Gözaltına alınan İ.Ö. hakkındaki soruşturma sürüyor.

ANKARA'NIN Altındağ ilçesinde aralarında tartışma çıkan müşterisinin kaldırım taşlı saldırısında ağır yaralanan köfteci Ali Arduç (46), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, oğlu ile birlikte köfte tezgahı işleten Ali Arduç, köfte yiyen müşterisi İ.Ö.'den hesabı ödemesini istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İ.Ö. yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç'a saldırdı. Başına aldığı darbe sonucu yere yığılan Arduç, vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca tekmelenerek darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Arduç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Arduç, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İ.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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