Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da yıllardır çözülemeyen 3 faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturmalar kapsamında 3 kişi tutuklandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19, 15 ve 11 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyanın, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla çözüldüğünü duyurdu. 

Aksaray'da 2007'de kaybolan Fadime Görgülü'ye ilişkin dosyada 2 kişi tutuklandı. Gaziantep'te 2011'de silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Kaya dosyasında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. 

Manisa'da 2015'te yolda ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin dosya ise adli emanetteki bir araç parçasından yola çıkılarak aydınlatıldı ve olay tarihinde aracın sahibi olan R.Ç. tutuklandı.

Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ADALETİN HAFIZASI VAR: 19, 15 ve 11 YILLIK 3 FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİ AYDINLATTIK!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; aradan kaç yıl geçerse geçsin, kamu vicdanında yara olarak kalan hiçbir faili meçhul olayın karanlıkta kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın titiz çalışmaları sonucunda 11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyayı daha aydınlattık:

AKSARAY'DA 19 YILLIK DOSYADA 2 TUTUKLAMA

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'nün akıbetine ilişkin dosya yeniden ele alındı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve yapılan saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp şahsın ikametinde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla aramalar gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Hava G.'nin ifadesinde olayın meydana gelişine ilişkin verdiği bilgiler sonucu Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirtilen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturma sonucunda Hava G. ve İlhan G. tutuklandı. Fadime Görgülü'nün akıbetinin ve olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

GAZİANTEP'TE 15 YILLIK DOSYADA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep'te 3 Ocak 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ve bütün yönleriyle incelendi. HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi; tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler birlikte değerlendirildi.

Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiklerine ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulundukları tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA'DA 11 YILLIK DOSYA ARAÇ PARÇASINDAN AYDINLATILDI

Manisa'da 6 Temmuz 2015 tarihinde yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin dosya yeniden incelendi. Olay yeniden canlandırıldı; MOBESE ve PTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi.

Kamera görüntüleriyle yapılan karşılaştırma sonucu olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Aracın sahibiyle yapılan görüşmede yan aynasının daha önce değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay tarihinde aracın sahibi olan R.Ç. yakalandı ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Yıllar sonra elde edilen bu sonuçlar; aradan geçen zamanın gerçeğe ulaşmanın önünde engel olmadığını, yeni yöntem ve teknolojilerle delillerin yeniden incelenmesinin dosyaların aydınlatılmasında önemli sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten Aksaray-Ortaköy, Gaziantep ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; sahada operasyonları başarıyla icra eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığımıza, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Manisa İl Jandarma Komutanlığımıza ve süreçte emeği geçen kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkânları kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız."

Recep Tayyip ErdoğanTürkiye YüzyılıAkın GürlekGaziantepJandarmaAksarayCinayetGürlekManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Korkarım yakında Çalışkan adalet bakanını görevden alırlar inşaallah almazlar. 1 1 Yanıtla
  • medresetulmedres medresetulmedres:
    Bu hükümet kabinesinde bulunan balkanlardan Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı harika şeyler yapıyor. Tebrik ederim. Allah onlardan razı olsun. Görevlerini layıkıyla yapıyorlar. En tembel ve eline yüzüne bulaştıran bakan MİLLİ EĞİTİM BAKANI. Derhal istifa etmelidir veya görevden alınmalıdır MEB. 1 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    İş yapan adamı tutmazlar yakında onu da gönderecekler bence maalesef 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Yilmaz Mehmet Ali Yilmaz:
    25 iktidarda olan kim Niye bu zamana kadar aydinlatilnamis 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Busenaz Sürmeneli’ye gülümseten soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru
Hasret böyle bitti Emenike ile İsmail Kartal bir arada Hasret böyle bitti! Emenike ile İsmail Kartal bir arada
Kırıkkale’de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı Kırıkkale'de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı
Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada
Greenwood, Osimhen’i solladı Aradaki fark dudak uçuklattı Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı
Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık “iş takibi“ iddiası Uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 5 milyon dolarlık "iş takibi" iddiası
Emenike’den Aziz Yıldırım’a vefa ziyareti Elini öpüp “Aziz Baba“ dedi Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
Mbappe’den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı Mbappe'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı
Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı Birecik Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali coşkuyla başladı
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:30
Fenerbahçe’de kritik gün Olağan genel kurul toplantısı başladı
Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
10:12
İtalyanlar duyurdu Icardi’nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme
İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme
09:52
Dün gece neler oldu neler Uluslar Ligi’nde büyük heyecan
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
09:05
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
08:53
Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı Böcek korkusu canından ediyordu
Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu
08:41
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı
08:25
Suat Kılıç’tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun
07:56
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi
Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi! Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi
07:27
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı
07:12
Muhteşem Yüzyıl’ı izlerken kapısı çaldı Karşısında Hürrem Sultan’ı gördü
Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü
23:30
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti
"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:24:50. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei